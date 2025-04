JULIAN REICHELT | Der Koalitionsvertrag zwischen CDU und SPD steht – in dieser Folge von „Achtung, Reichelt!“ gibt es den Reichelt-Check: Der Koalitionsvertrag von CDU und SPD hat 144 Seiten. Das, was Deutschland am dringendsten bräuchte, kommt in diesem Vertrag nicht vor, nämlich das Wort Atomenergie. Atomkraft, Atomkraftwerk, Kernenergie – diese Worte fehlen, dafür steht zweimal der links-ideologische Kampfbegriff „Queer“ drin.

Wir sagen Ihnen die bittere Wahrheit schon jetzt: Die 146 Seiten Koalitionsvertrag enthalten nichts von der reformerischen Entschlossenheit, von dem Wagemut, von der Klugheit und Kühnheit, die Deutschland jetzt so dringend bräuchte – und die Friedrich Merz im Wahlkampf versprochen hat.

Das zentrale Versprechen von Friedrich Merz im Wahlkampf war, niemanden mehr ins Land zu lassen, der keine gültigen Einreisepapiere hat. Das wäre die lang ersehnte Wende gewesen. Doch von diesem Versprechen ist zumindest auf dem Papier des Koalitionsvertrages rein gar nichts mehr übrig.

***

________________________________________________________________________________________________

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar . Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.