Klammheimlicher Rückzug der EU aus „Grüner Klimaziel-Mogelpackung“

Klammheimlich und von der „Öffentlichkeit“, wie freilich auch dem Mainstream „unbemerkt“, zieht sich die EU nunmehr von den einst überschwänglich angepriesenen Klimazielen zurück.

Ein Schelm der Böses dabei denkt, hatte doch auch bereits Bill Gates seinen „Rückzug“ auf diesem Sektor mehr oder weniger durchblicken lassen.

Abschied von Realität der Klimaziele

Die EU verabschiedet sich also still und leise jedoch gewohnt hochtrabend formuliert von der Realität ihrer eigene, höflich formuliert, mutigen Klimaversprechen, wie auch uncutnews.ch zu berichten wusste.

Während Kommissionsvertreter offiziell freilich am 90-Prozent-Reduktionsziel bis 2040 festhalten, wird hinter den Kulissen bereits eifrig daran gearbeitet, wie man dieses Ziel nicht einhalten müsse.

Statt den selbst strikt vorgegebenen geradlinigen Pfad Richtung Emissionsreduktion zu marschieren, prüft Brüssel nun einen sogenannten „nicht linearen Ansatz“. Weniger CO₂-Einsparung in den nächsten Jahren, dafür theoretisch mehr in ferner Zukunft. Das gewohnte „riskante“ Spiel also mit Zeit und Glaubwürdigkeit. Denn was später passieren soll, wird in der Politik zumeist eben nie Realität.

„Altbekannte“ CO₂-Zaubertricks

Freilich denkt die EU auch hier laut über die Reaktivierung alter Tricks nach. Billige CO₂-Zertifikate aus Drittstaaten könnten somit eine Renaissance erleben. Ganz nach dem altbekannten Motto, wir zahlen anderen fürs Nichtstun und schreiben es uns selber gut.

Wälder als CO₂-Senken sollen nun großzügiger angerechnet werden, obwohl gerade die „grüne Bewegung“ das bisher stets als Ablenkung vom echten Strukturwandel bekämpft hatte. Sektor übergreifender Emissionsausgleich soll nun als die tatsächlichen Belastungen verschleiern, Hauptsache die CO₂-Bilanz auf dem Papier sieht gut aus. Es ist und bleibt die „Klimahysterie“ eine „geldschaffende Mogelpackung“.

Bröckelndes Fundament des „Klimawahns“

Die EU-Klimapolitik ist zunehmend ein rhetorischer Hochglanzbau mit einem bröckelnden Fundament. Sich ehrlich einzugestehen, dass der radikale Umbau gescheitert ist, an Technologie, Kosten, geopolitischer Realität und Bürgerprotesten steht fraglos für EU-Eurokraten nicht zur Debatte. Somit muss also die öffentliche Erzählung vom grünen Fortschritt beibehalten werden und hintenherum der Rückzug organisiert werden.

Mit ihrer Doppelstrategie verliert die EU nun allerdings ihren globalen Führungsanspruch beim Klimaschutz. Sie verliert auch innenpolitisch das Vertrauen Derjenigen, die glauben, es ginge tatsächlich um die Rettung des Planeten und nicht um wirtschaftliche Schadensbegrenzung unter dem grünen Deckmantel.

Während Indien, China und selbst die USA längst realpolitisch agieren und sich nicht von utopischen CO₂-Zielen knebeln lassen, klammert sich die EU auch hierbei an ein leeres Narrativ, das sie zunehmend selbst demontiert.

Was also jahrelang als ambitionierte Klimapolitik verkauft wurde, wird zunehmend als System der Täuschung, des Rebrandings und dem „Verschieben“ auf morgen, enttarnt. Die EU verabschiedet sich nicht offiziell vom Klimaziel, faktisch jedoch schon.

Der „Grüne Rückzug“ ist offenbar nicht nur wählerseitig eingeläutet worden.

