Shedding-Schock: Ungeimpfte erkranken nach Kontakt mit Geimpften

+++

Iran verbietet die Nutzung von Starlink

Der Iran hat offiziell die Nutzung von Elon Musks Starlink verboten und ahndet dessen Verwendung mit Strafen, die Geldbußen, Auspeitschungen und bis zu zwei Jahre Gefängnis umfassen.

Trotz des Gesetzes bleiben 20.000 bis 40.000 Terminals auf dem Schwarzmarkt aktiv und bieten unzensiertes Internet an. via isrealheute

+++

Deutsche Regierung fördert Islamisten und Hamas-Verehrer mit viel Steuergeld

In Deutschland und weiten Teilen der EU gilt seit einiger Zeit der Schlachtruf, man müsse “Unsere Demokratie” verteidigen. Damit ist das Herrschaftssystem gemeint, in dem es sich eine Einheitspartei gemütlich eingerichtet hat, die vom Steuergeld der Menschen nicht nur lebt, sondern es mit beiden Händen in der ganzen Welt verteilt.

Ein Teil davon ist das Programm “Demokratie leben!” aus Deutschland. Damit werden unter anderem radikale Islamisten und Terrorversteher mit Finanzmitteln versorgt.

Am vergangenen Wochenende trat in Hamburg der islamistische Prediger Enbiya Yildirim als Redner bei einer Veranstaltung auf, die vom „Bündnis Islamischer Gemeinden in Norddeutschland“ (BIG) organisiert wurde. Brisant: Genau dieses Bündnis wird im Rahmen des Programms „Demokratie leben!“ mit jährlich 250.000 Euro vom deutschen Steuerzahler gefördert. Das erklärte Ziel des Programms sei angeblich die Prävention von Extremismus – doch in der Praxis scheinen genau jene Akteure gefördert zu werden, vor denen gewarnt werden sollte. Weiterlesen auf report24.news

+++

Tausende beteiligen sich an Anti-Geoengineering-Protesten in London

Am Samstag protestierten Tausende in London gegen die Pläne der britischen Regierung, solar-geotechnische Experimente zur Verdunkelung der Sonne durchzuführen.

Die Demonstranten äußerten Bedenken hinsichtlich des Versprühens von Partikeln zur Blockierung des Sonnenlichts und verwiesen auf potenzielle Risiken für Ökosysteme und die Gesundheit. Die Unternehmensmedien berichteten natürlich nicht über die Demonstration.

Im Jahr 2014 bestritt die britische Regierung, dass sie Geoengineering-Aktivitäten durchführe, und erklärte, dass das Ministerium für Energie und Klimawandel vielmehr Projekte zur Untersuchung der Auswirkungen von Sonnenstrahlungsmodifikationen finanziere. Im April 2025 wurde bekannt gegeben, dass die Advanced Research and Invention Agency („ARIA“) des Vereinigten Königreichs grünes Licht für Experimente zur Abschwächung des Sonnenlichts erhalten wird, die die Injektion von Aerosolen in die Atmosphäre oder die Aufhellung von Wolken zur Reflexion der Sonneneinstrahlung umfassen könnten. Dafür hat die Behörde 50 Millionen Pfund aus Steuergeldern bereitgestellt. Weiterlesen auf legitim.ch

+++

Wohnungsnot: FDP empfiehlt Kellerwohnungen

Die Höhlenbewohner kehren zurück. In der höchsten Wohnungsnot ist der Hamburg-Harburger FDP eingefallen, dass man künftig doch auch im Keller wohnen könne.

Leerstand gäbe es ohnehin genug seit Corona. Die pulsierenden Städte Hamburg und Berlin wachsen derzeit vor allem dank Asylzuwanderung.

In der Bezirksversammlung Harburg brachten die Abgeordneten Dirk Kannengießer und Annett Musa (beide FDP Harburg) einen Antrag zur Umwandlung von „,Kellerräumen‘“ (in distanzierenden Gänsefüßchen) „zu Wohnzwecken“ ein. Dafür sollen „administrativ und gesetzlich“ die Grundlagen geschaffen werden.

[…]

Die FDP glaubt übrigens, dass man mit Kellerwohnungen auch das Klima schützen kann – wegen der weniger exponierten Außenwände. Das wussten schon die alten Kappadokier in ihren Höhlenwohnungen zu nutzen. Die Grundlagen für einen Umzug größerer Teile der Harburger Menschheit unter die Erde sind also gelegt. Dann würde langfristig auch besser erklärlich, wenn Grundschulkinder nicht mehr wissen, was ein „Bach“ oder eine „Hecke“ ist – wie jüngst im Hamburger Talk von Markus Lanz angedeutet wurde. Aber die neuen Kellerkinder werden auch Elbe und Alster nicht kennen. Via anonymousnews.org

+++

Bürger stemmen sich erfolgreich gegen neue Asylunterkunft

In Rheda-Wiedenbrück votierten 68 Prozent der Bürger gegen den Bau einer Unterkunft für 360 Asylbewerber – das Ergebnis ist eindeutig, der Ratsbeschluss damit hinfällig. Worum es den Initiatoren der Befragung eigentlich ging.

[…]

Die Bürgerinitiative „In Vielfalt, ohne Angst“, die den Widerstand gegen das Vorhaben maßgeblich organisiert hatte, zeigte sich über das klare Ergebnis überrascht, aber erleichtert. „Mit dieser Deutlichkeit hätten wir nicht gerechnet“, sagte Moritz Binick gegenüber Journalisten. „Unser Ziel war nicht nur, die Unterkunft zu verhindern, sondern das Thema aus dem Wahlkampf herauszuhalten.“ Dies sei nun gelungen. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++

In Italien schmelzen die Straßen: Klimaaktivistin verbreitet Falschbehauptung

„In Italien SCHMELZEN DIE STRASSEN gerade wegen der extremen Hitze“,

behauptet die deutsche Klimaaktivistin und Mitveranstalterin der Fridays for Future-Demonstrationen Carla Reemtsma in einem Post auf der Plattform X. Reemtsma schreibt daraufhin sarkastisch: „Aber ja klar, das ist alles völlig normal und das gab es schon immer und wir können uns einfach ein bisschen anpassen, weil so schlimm ist es ja gar nicht“.

[…]

Reemtsma ist eine der bekanntesten Klimaaktivistinnen Deutschlands. (…) Sie gehört zum Aufsichtsrat der Trägerorganisation des Think Tanks Agora Energiewende, der Organisation von Patrick Graichen, dem ehemaligen Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium unter der Leitung von Robert Habeck. Weiterlesen auf apollo-news.net

+++

Serbischer Vater schlägt drei Kita-Erzieher zusammen, weil er mit der Erziehung seines Sohn nicht einverstanden ist

In einem Kindergarten in Neuburg an der Donau hat ein 30-jähriger Vater am Montagvormittag Uhr zwei Erzieherinnen und einen Erzieher brutal attackiert.

[…]

Der Grund für die Gewalt: Er war unzufrieden mit der Handhabung eines Streits seines Sohnes durch das Personal. Die Tat ereignete sich während des laufenden Betriebs, Kinder mussten die Gewalt mit ansehen.

Laut Berichten schlug der Mann einen 24-jährigen Erzieher mit der Faust ins Gesicht und trat auf ihn ein, als dieser am Boden lag. Eine 44-jährige Erzieherin traf er ebenfalls mit der Faust ins Gesicht und trat auf sie ein. Als eine 40-jährige Erzieherin eingreifen wollte, stieß er sie mit dem Kopf gegen einen Türrahmen. Alle drei Opfer mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Weiterlesen auf nius.de

+++

Shedding-Schock: Ungeimpfte erkranken nach Kontakt mit Geimpften – Ärzte warnen vor Spike-Übertragung

Die verborgene Gefahr nach der Impfung – Wenn der Körper zum Sender wird. Von einer „Verschwörungstheorie“ zur medizinischen Realität? Was einst als absurde Panikmache galt, rückt nun ins Zentrum wissenschaftlicher Untersuchungen: das sogenannte Shedding – die mögliche Übertragung von Impfstoffbestandteilen auf Ungeimpfte.

Ein Jahr lang haben der anonyme Arzt A Midwestern Doctor und weitere Mediziner, darunter Dr. Pierre Kory, über 1.500 Berichte von Betroffenen analysiert. Ihr Fazit: Das Phänomen ist real – und alarmierend.

Symptome ohne Spritze

Unzählige Menschen, die nie gegen COVID-19 geimpft wurden, berichten seit Einführung der mRNA-Vakzine über rätselhafte Beschwerden – oft kurz nach engem Kontakt mit frisch geimpften Personen. Die Symptome: Unregelmäßige oder plötzlich einsetzende Menstruation, auch bei Frauen in den Wechseljahren oder Mädchen vor der Pubertät. Kopfschmerzen, grippeähnliche Symptome, Hautausschläge, Tinnitus, geschwollene Lymphknoten, Haarausfall, chronische Müdigkeit. Und in einigen Fällen: Gürtelrose, Schlafstörungen, sogar Reaktionen bei Haustieren

Einige berichten auch von einem seltsamen Geruch in der Nähe frisch geimpfter Kollegen oder Familienmitglieder – ein metallisch-süßlicher Duft, den Betroffene mit den Symptomen in Verbindung bringen.

Sexueller Kontakt, Speichel, Atem – Übertragungswege?

Besonders auffällig: Viele dieser Fälle treten nach sexuellem Kontakt mit geimpften Partnern auf – ein Umstand, der Fragen nach möglichen Übertragungswegen aufwirft. Die häufigste wissenschaftliche Theorie lautet:

Nach einer Impfung produziert der Körper Exosomen – kleine Vesikel, die das Spike-Protein enthalten können. Diese könnten über Atem, Haut oder Körperflüssigkeiten in andere Organismen gelangen.

Weiterlesen auf uncut-news.ch

+++ SATIRE +++

+++

