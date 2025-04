Viktor Orbán stellt Zollfrieden mit Trump in Aussicht

Der ungarische Premierminister sprach in einem Video den Vereinigten Staaten begonnenen Zollkrieg an. Seiner Meinung nach handle es sich dabei nur um eine vorübergehende, taktische Angelegenheit Trumps, die sich in einen Zollfrieden verwandeln wird. Und auch hinter der Neugestaltung des Welthandels stecke ein klares amerikanisches Ziel.

Auch stünde die Bedeutung des Zollkriegs weit hinter der Frage des russisch-ukrainischen Krieges und der EU-Ukraine-Mitgliedschaft zurück. Beim gegenwärtigen Stand des Zoll-Krieges handle es sich nur um eine vorübergehende Verhandlungsphase, um einen natürlichen Übergang.

Insgesamt aber eine spannende, undurchsichtige Entwicklung mit vielen Up and Downs. Schlussendlich werden die Amerikaner sich mit jedem einzelnen Handelspartner einigen werden, und der Herstellung ein neues Gleichgewicht.

Insofern tue Trump genau das, was er vorhin versprochen habe.

„Endlich haben die Vereinigten Staaten einen Präsidenten, der gesagt hat, was er will. Und obwohl er vor der Wahl gesagt hat, was er will, ist die Welt jetzt überrascht, dass er hält, was er versprochen hat.“

– so Orban.

Der neue amerikanische Ansatz ziele also auf eine Neugestaltung des Welthandel zur Stärkung der USA ab.

Dieser Prozess werde aber nicht lange andauern. Und es läge auch im Interesse Ungarns, so schnell wie möglich zu Vereinbarungen zu kommen.

„Das dauert ein oder zwei Monate. Ich glaube nicht, dass es … uns lange begleitet. Aus diesem Zollkrieg wird sich bald ein Zollwaffen-Stillstand entwickeln: Denn wenn die Vereinbarungen getroffen sind, werden wir nicht mehr von einem Zollkrieg sprechen, sondern von einem Zollfrieden. Das ist übrigens auch im Interesse Ungarns.“ (vadhajtasok)

