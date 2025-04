Ungarn an das untergegangene Abendland: „Wenn die Liebenden fallen. Die Liebe fällt nicht.“ (Video)

Von unserem Ungarn-Korrespondenten und Auslandsösterreicher in Ungarn ELMAR FORSTER

Am höchsten Feiertag der Christenheit, zu Ostern, der Wiederauferstehung Christus von den Toten, ist der Heilige Vater, zurückgekehrt in „das Haus Gottes“ (Kardinal Ferrell). Die Todes-Nachricht umlief den Globus. Inmitten einer Welt des Krieges, des nihilistischen Materialismus, Sexismus und Satanismus, vor allem im Zentrum des – jeglicher moralischer Werte entledigten – Globalismus in Brüssel, möge es zu einer Wiederauferstehung des Glaubens an den Sieg gegen das Böse kommen.

Manches deutet darauf hin, dass die globalistische Todes-Cancel-Culture ein Ende haben könnte:

Kündigte doch US-Präsident Donald Trump hat zu Beginn der Karwoche eine Botschaft der Hoffnung an, am Palmsonntag – in Form eines Versprechen seiner Regierung,…

…“den christlichen Glauben in unseren Schulen, im Militär, an unseren Arbeitsplätzen, in Krankenhäusern und in unseren Regierungsgebäuden zu verteidigen„.

Und weiter:

„Wir werden niemals zögern, das Recht auf Religionsfreiheit zu schützen, die Würde des Lebens zu wahren und Gott in unserer Öffentlichkeit zu schützen„

Trump nahm dezidiert auf die größte Hoffnung des Menschen Bezug:

„Wenn wir uns auf das Erlösungsopfer Christi konzentrieren, schauen wir auf seine Liebe, Demut und seinen Gehorsam – selbst in den schwierigsten und unsichersten Momenten des Lebens“, sagte Trump. „Diese Woche beten wir um eine Ausgießung des Heiligen Geistes über unsere geliebte Nation. Wir beten, dass Amerika ein Leuchtfeuer des Glaubens, der Hoffnung und der Freiheit für die ganze Welt bleibt, und wir beten für eine Zukunft, die die Wahrheit, Schönheit und Güte des ewigen Reiches Christi im Himmel widerspiegelt.“ (FoxNews)

Als wäre der Tod des Papstes von höherer Hand geplant gewesen: Ereignete sich dieser doch nur Stunden nach dem Besuch von US-Vizepräsidenten J.D. Vance. Die Botschaft dahinter: Das Christentum muss sich gegen den Nihilismus wieder mit aller Karft, allem Mut zur Wehr setzen, gegen die dunklen Kräfte des Bösen.

POPE FRANCIS DEAD AT 88, THE VATICAN HAS ANNOUNCED. 🚨🚨🚨

It’s pretty crazy how the Pope dies on Easter Monday, just hours after meeting with JD Vance…

If you think about it, it is actually awfully prophetic that the day after we celebrate Jesus rising from the dead, the Pope… pic.twitter.com/QtEoV2ypsi

— The Patriot Voice (@TPV_John) April 21, 2025