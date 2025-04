Der Heilige Vater der Christenheit, Papst Franziskus ist im Alter von 88 Jahren verstorben – wie Kardinal Ferrell, Kammerherr des Vatikans, am Ostermontag in einer Videobotschaft mitteilte Papst Franziskus, alias Jorge Mario Bergoglio, stand seit März 2013 an der Spitze der römisch-katholischen Kirche.

„Heute Morgen um 7.35 Uhr ist der Bischof von Rom, Franziskus, in das Haus des Vaters zurückgekehrt. Er hat sein ganzes Leben dem Dienst am Herrn und seiner Kirche gewidmet.“

– sagte Farrell in einer Erklärung.

🔴 Así ha comunicado el cardenal Kevin Joseph Farrel, el camarlengo, que ha fallecido el Papa Francisco este lunes a las 7.35 horas (5.35 GMT) en su residencia de la Casa Santa Marta. pic.twitter.com/8uyznXFf1L — Camino Católico (@escucharlavoz) April 21, 2025

Nach der Todesnachricht läuteten die Glocken in den Kirchtürmen in ganz Rom.

Papst Franziskus hatte an einer chronischen Lungenerkrankung gelitten, bereits in jungen Jahren musste ihm ein Teil seiner Lungen entfernt erden. Am 14. Februar 2025 wurde der Papst mi einer Atemwegserkrankung, die sich zu einer beidseitigen Lungenentzündung verschlimmerte, ins Gemelli-Krankenhaus eingeliefert. Dort verbrachte er 38 Tage – der längste Krankenhausaufenthalt in seinem zwölfjährigen Pontifikat.

Farrell würdigte das spirituelle Wirken des Heiligen Vaters:

„Er hat uns gelehrt, die Werte des Evangeliums mit Treue, Mut und universaler Liebe zu leben, besonders für die Ärmsten und Ausgegrenzten.“

Und weiter:

„Mit unendlicher Dankbarkeit für sein Beispiel vertrauen wir als wahrer Jünger des Herrn Jesus die Seele von Papst Franziskus der unendlichen und barmherzigen Liebe Gottes, des einen und dreieinigen Gottes, an.“ (mandiner)

