Drag-Queen-Darstellung auf Budapest-Pride

Laut dem ungarischen Außenminister Peter Szijjártó konnte jeder in den letzten Tagen deutlich sehen, dass die Liebe in Ungarn tatsächlich frei ist: „Jeder kann sich in wen er will verlieben. Er kann lieben, wen er will, und mit wem er will.“

Er fügte jedoch hinzu:

„Um unsere Kinder zu schützen, werden wir keine aggressive LGBT-Propaganda, Sexualität um ihrer selbst willen und Skandale tolerieren. Nicht zuletzt deshalb, weil das ungarische Volk vor einigen Jahren in einem Referendum eine überwältigende Entscheidung darüber getroffen hat.„

Zwar hätten in den letzten Tagen eine Reihe ausländischer Akteure das Gefühl gehabt, sich eine Meinung über die Werte, Normen und Regeln bilden zu müssen, nach denen die Menschen in Ungarn ihr Leben führen sollten:

„Es gab viele Lügen, Verleumdungen und Fake News.„

– so der ungarische Außenminister, und er fügte hinzu: Die ungarische Regierung habe sich in dieser Angelegenheit nie in die internen Regeln anderer Länder eingemischt habe.

„Wir haben nie jemanden aufgefordert, etwas zu tun, weil wir glauben, dass es die Aufgabe der Bürger der jeweiligen Länder ist, ihre Meinung zu diesem Thema zu äußern. Und genau das erwarten wir von den Regierungen aller anderen Länder: Lassen Sie das ungarische Volk in Ruhe und lassen Sie uns so leben, wie wir es wollen! Das ungarische Volk hat das Recht zu glauben, dass die Familie aus einem Vater, einer Mutter und Kindern besteht, in der die Mutter eine Frau und der Vater ein Mann ist.„4

– schrieb Szijjártó.

