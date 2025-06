Trump-Oper begeistert Publikum in Hongkong – Attentate, Aliens, Faustkämpfe (Video)

Eine Oper in Hongkong widmet sich bereits seit Jahren dem Wirken des amerikanischen Staatsoberhaupts und passt die Handlung dabei immer wieder an aktuelle Begebenheiten an.

„Trump der Zwillingspräsident“

Derzeit kämpft er mit Selenskyj, allerdings nur als sein Zwillingsbruder, den seine Tochter Ivanka an seiner Stelle einsetzt. Denn der originale Trump wurde von Aliens entführt. Nicht ohne Grund heißt das Werk „Trump, der Zwillingspräsident“. Es gibt auch dramatische Szenen, etwa wie Trump angeschossen oder von Selenskyj niedergeschlagen wird – allerdings revanchiert er sich im weiteren Verlauf. Und da zu einer Oper auch Gesang gehört, ist Trump auch zu hören – natürlich auf Chinesisch.

