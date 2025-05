Dr. David E. Martin: „Das transatlantische CoV-Experiment begann schon vor 60 Jahren!“

„Der aufziehende Sturm: Wenn die Stimme der Vernunft verstummt“ | Quelle: totalityofevidence.com

Das Jahrhundertverbrechen CoV ist noch lange nicht abgeschlossen. Der monströse Anschlag gegen die Menschheit geschah, doch wurde bisher von kaum einer Strafverfolgungsbehörde ernsthaft aufgegriffen oder gar zur Anklage gebracht.

Dr. Martin: „So viele Warnzeichen… so wenig Aufmerksamkeit!“

Von REDAKTION | Ganz im Gegenteil: Bisher wurden nur einzelne Bürger, die den kollektiven CoV-Tätern zu sehr gegenübertraten, unter fadenscheinigen Gründen gerichtlich verfolgt und vor nationale Gerichte gezerrt. Der Grund dafür ist, dass das organisierte Verbrechen der Täter auf der nationalen Ebene durch Kollusion mit transnationalen und oligarchischen Drahtziehern ganz oben, starke Rückendeckung genießen. Um dagegen anzukämpfen, scheint der einzelne Bürger, ohne flankierende Unterstützung durch staatliche Macht, stark überfordert.

Ein weiteres Problem ist, dass die Vielzahl aller CoV-Einzelereignissen, nicht nur in einem Staat, sondern weltweit zutage treten und für entsprechende Unübersichtlichkeit und Verwirrung unter den Opfern sorgt. Umso wichtiger ist es, den Gesamtüberblick über das „CoV-Komplott“ im Auge zu behalten.

Dr. David Martin ist Gründer vom M CAM Inc., ein international führendes Unternehmen zur Prüfung von Patentqualität samt juristischer Bewertung. Diese Arbeiten haben Dr. Martin schon früh auf die Spur der besonderen Pläne von Big Pharma und deren Hintermännern gebracht. Im Gegensatz zur landläufigen Meinung, ist CoV nicht erst im Jahr 2020 entstanden, sondern wurde schon seit vielen Jahrzehnten zuvor als Waffe gegen Mensch und Tier zum Einsatz gebracht.

Am 3. Mai 2023 trat Dr. Martin am „3. Internationalen Covid Gipfel“, organisiert von der ECR – der EU-Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformisten – in Brüssel auf. In seiner Präsentation kam er auch auf die frühen Ursprünge von CoV in den 60-er Jahren des vorigen Jahrhunderts zu sprechen und behandelt nachfolgend die ganzen Umfang des CoV-Jahrhundert-Komplotts:

Auszug aus der Rede von Dr. David Martin am 3.5.2023 in Brüssel

2023.5.3 – Dr. David Martin spricht zu EU-Parlamentariern in Brüssel |Quelle: YouTube Screenshot

[…]

Meine Aufgabe heute ist es, den historischen Kontext in dieser Diskussion zu CoV herzustellen. Denn, CoV ist nicht erst in den letzten drei Jahren und nicht in den letzten fünf oder sechs Jahren passiert…

Die Pandemie, von der man meint, dass sie in den letzten Jahren entstanden war, ist nicht über Nacht entstanden. Tatsächlich begann die ganz spezifische Pandemie mit dem Coronavirus zu einer ganz anderen Zeit.

Die meisten von Ihnen dürften nicht wissen, dass das Coronavirus als Modell für einen Krankheitserreger bereits 1965 isoliert worden ist. Das Coronavirus wurde 1965 als eines der ersten infektiösen, replizierbaren Virusmodelle identifiziert…

Es wurde einst in Verbindung mit der gewöhnlichen Erkältung isoliert. Das Besondere an seiner Isolierung im Jahr 1965 war jedoch, dass es sofort als Krankheitserreger, der aus einer Vielzahl von Gründen verwendet und modifiziert werden kann, identifiziert wurde:

Sie haben richtig gehört, das war 1965!

Schon im Jahr 1966 wurde das allererste CoV-Coronavirus-Modell als transatlantisches biologisches Experiment zur Manipulation am Menschen eingesetzt. Sie haben das Datum 1966 richtig gehört… Das ist keine Sache, die über Nacht passiert ist. Es ist tatsächlich etwas, das lange vorbereitet wurde!

Ein Jahr vor meiner Geburt fand das erste transatlantische Coronavirus-Datenaustauschexperiment zwischen den Vereinigten Staaten und dem Vereinigten Königreich statt. 1967, im Jahr meiner Geburt, wurden die ersten Versuche an Menschen durchgeführt, denen ein modifiziertes Coronavirus injiziert wurde. Ist das nicht erstaunlich?

Vor 56 Jahren wurde ein Krankheitserreger über Nacht erfolgreich, dessen Entwicklung noch über 56 Jahre dauern sollte… Wo standen wir:

als wir tatsächlich Verstöße gegen biologische und chemische Waffenabkommen zuließen?

als wir tatsächlich Verstöße gegen biologische und chemische Waffenabkommen zuließen? als menschliche Zivilisation, die es für akzeptabel hielt, von den Vereinigten Staaten einen Erreger zu nehmen, um damit die ganze Welt zu infizieren?

Wo blieb diese Diskussion – wie hätte diese 1967 aussehen müssen?

Diese Diskussion hat nicht stattgefunden!

Ironischerweise wurde die allgemeinen Erkältungserreger in den 1970er Jahren in eine Chimäre [Organismus von zwei unterschiedlichen Embryonen] verwandelt, denn 1975, 1976 und 1977 begannen man herauszufinden, wie Coronaviren modifiziert werden können, indem man sie in verschiedene Tiere einpflanzte: In Schweine und Hunde!

Es überrascht nicht, dass man 1990 herausfand, dass das Coronavirus als Infektionserreger zu einem industriellen Problem für zwei wichtige Wirtschaftszweige wurde: Für die Hunde- und die Schweineindustrie! Hundezüchter und Schweinezüchter stellten fest, dass das Coronavirus bei den Tieren Magen-Darm-Probleme verursachte: Das wurde zur Grundlage für Pfizers erstes Patent für einen Spike-Protein-Impfstoff, welches – hören Sie genau hin – schon 1990 angemeldet wurde. Haben Sie gehört, was ich gerade gesagt habe?

„Operation Warpspeed“ – wo sind da „Warp“ und „Speed“ [Anmerkung der Redaktion: Unter der Administration Trump 1.0 als Blitzaktion zur Realisierung der mRNA-Injektionskampagne der Bevölkerung „verkauft“]? Der allererste Spike-Protein-Impfstoff gegen das Coronavirus… Ist es nicht faszinierend, dass uns gesagt wird, wonach das Spike-Protein etwas Neues wäre, welches wir gerade erst herausgefunden hätten und dieses das Problem sei – nein! Tatsächlich haben wir das nicht erst jetzt herausgefunden. Das Problem hatten wir bereits 1990 entdeckt:

Nachdem 1990 die ersten Patente für Impfstoffe gegen das Spike-Protein des Coronavirus angemeldet wurden!

Wer hätte nur an Pfizer gedacht? Ganz klar, die unschuldige Organisation, die nichts anderes tut, als die Gesundheit der Menschen zu fördern…

1990 fanden sie heraus, dass es ein Problem mit den Impfstoffen gab: Sie wirkten nicht! Wissen Sie, warum sie nicht wirkten? Es stellte sich heraus, dass das Coronavirus ein sehr veränderbare Eigenschaft ausweist. Es verwandelt sich, verändert sich und mutiert im Laufe der Zeit. Tatsächlich kam jede Veröffentlichung über Impfstoffe gegen das Coronavirus von 1990 bis 2018 – jede einzelne Veröffentlichung – zum Ergebniss, dass sich das Coronavirus dem Impfimpuls entzieht. Weil es sich zu schnell verändert und mutiert, bevor Impfstoffe verfügbar gewesen wären. Von 1990 bis 2018 war das Stand der veröffentlichten Wissenschaft, meine Damen und Herren – das ist Wissenschaft! …

Doch, dann gab es 2002 eine interessante Entwicklung – dieses Datum ist von größter Bedeutung: Denn, im Jahr 2002 patentierte die Universität von North Carolina in Chapel Hill [UNC], ich zitiere, einen infektiösen, replikationsdefekten Klon des Coronavirus. Hören Sie genau auf diese Worte: „Infektiös und replikationsdefekt!“ Was bedeutet dieser Ausdruck eigentlich? Für diejenigen unter Ihnen, die mit dieser Sprache nicht vertraut sind, werde ich das näher erläutern: „Infektiös, replikationsdefekt“ bezieht sich auf eine Eigenschaft als Waffe:

Es bedeutet, dass es auf eine Person abzielt, aber keine Kollateralschäden bei anderen Personen hinterlässt!

Das ist es, was „infektiös, replikationsdefekt“ bedeutet!

Das Patent wurde 2002 von UNC für Arbeiten, die von 1999 bis 2002 von Anthony Fauci vom NIAD finanziert wurden, angemeldet. Diese an der University of North Carolina at Chapel Hill (UNC) patentierten Arbeiten gingen auf mysteriöse Weise SARS 1.0 um ein Jahr voraus. Falls man mich fragen wollte, ob SARS 1.0 nicht von einem Nassmarkt in Wuhan, doch aus einem Labor der University of North Carolina Chapel Hill stammen könnte, müsste ich antworten:

Ja, das sind die Fakten sind!

Man hat SARS entwickeln lassen: SARS ist kein natürlich vorkommendes Phänomen. Das natürlich vorkommende Phänomen wird als „Erkältung“ bezeichnet. Es wird als influenzaähnliche Erkrankung – es wird als Gastroenteritis bezeichnet. Das wäre das natürlich vorkommende Coronavirus.

SARS ist das Ergebnis von Forschern, die ein biologisches System in eine Waffe verwandelten, um Menschen anzugreifen und sie haben es 2002 patentieren lassen!

Im Jahr 2003, folgte die große Überraschung: Das CDC [US Centers for Disease Control and Prevention] meldeten das Patent für ein vom Menschen isoliertes Coronavirus, erneut unter Verletzung der biologischen – und chemischen Waffenkonventionen und Verträge, denen die Vereinigten Staaten unterliegen, an…

Als die CDC im April 2003 das Patent auf das von Menschen isolierte SARS-Coronavirus anmeldeten, haben sie was getan? Sie haben eine Sequenz aus China heruntergeladen und in den Vereinigten Staaten ein Patent darauf angemeldet. Jeder, der sich mit Verträgen über biologische und chemische Waffen auskennt, weiß, dass das ein Verstoß ist:

Das ist ein Verbrechen – das ist kein harmloser Fehler – das ist ein Verbrechen!

Das US-Patentamt ging sogar so weit, diesen Patentantrag zweimal abzulehnen, bis die CDC beschloss, das Patentamt zu bestechen, den Patentprüfer zu überstimmen, um sich schließlich 2007 das Patent für den SARS-Coronavirus erteilen zu lassen.

Doch auch das sollte man nicht übergehen: Ich hatte den RT-PCR-Test, den man zur vermeintlichen Identifizierung gegen mit dem Coronavirus verbundene Risiken einsetzen wollte, bereits 2002 und 2003 im Zuge von EU organisierten Veranstaltungen als Bedrohung und Bioterrorismus identifiziert:

Das geschah hier vor 20 Jahren in Brüssel bzw. ganz Europa!

Im Jahr 2005 wurde dieser spezielle Erreger ausdrücklich als Plattformtechnologie für Bioterrorismus und für Biowaffen bezeichnet und auch so beschrieben. Es war nicht meine Terminologie, die man da verwendete. Er wurde tatsächlich im Jahr 2005 als Plattformtechnologie für Biowaffen bezeichnet. Vom Jahr 2005 an war besagter Erreger tatsächlich ein Mittel der biologischen Kriegsführung. Das ist die offizielle Klassifizierung seit 2005!

Ich weiß nicht, ob das für Sie nach öffentlicher Gesundheit klingt: Technologie für biologische Kriegsführung. Das klingt nicht nach öffentlicher Gesundheit, das klingt nicht nach Medizin, das klingt nach einer Waffe, die dazu bestimmt ist, die Menschheit auszulöschen:

So fühlt es sich an, und es fühlt sich so an, weil es genau das ist!

Man hat uns glauben gemacht, dass wir auf die EcoHealth Alliance und DARPA [Defense Advanced Projects Agency] und all diese Organisationen zeigen sollten. Doch, wir wurden ausdrücklich aufgefordert, die Fakten zu ignorieren, nachdem über 10 Milliarden Dollar durch verdeckte Operationen geflossen waren, mit Schecks von Anthony Fauci und einer parallelen Buchhaltung, wobei NIAD eine Bilanz vorlag und daneben die andere Bilanz für biologische Verteidigungszwecke, die Dollar für Dollar übereinstimmten, worüber niemand in den Medien spricht. Das geht schon seit 2005 so. Dann kam das Moratorium, das alle Bemühungen einer künstlichen im Labor erzeugten Verstärkung der Pathogens [Gain of Function] einfrieren sollte.

Doch, praktischerweise erhielt die University of North Carolina at Chapel Hill [UNC] im Herbst 2014 einen Brief vom NIAD, aus dem hervorging, wonach das Moratorium zur künstlichen Pathogen-Verstärkung an Coronaviren in vivo zwar ausgesetzt werden sollte, da für UNC jedoch Zuschüsse bereits bewilligt worden waren, der Universität jedoch eine Ausnahmegenehmigung erteilt wurde.

Haben Sie gehört, was ich gerade gesagt habe? Ein Biowaffenlabor an der University of North Carolina Chapel Hill erhielt eine Ausnahmegenehmigung vom Moratorium für eine laborerzeugte Pathogen-Verstärkung [Gain of Function oder GoF], sodass man 2016 einen Fachartikel veröffentlichen lassen konnte, nach dem es hieß: Das SARS-Coronavirus stehe 2016 kurz vor dem Ausbruch beim Menschen. Und wofür stand das Coronavirus kurz vor dem Ausbruch beim Menschen, fragen Sie sich vielleicht? Es war [wie vom UNC bezeichnet als] WIV ONE: Wuhan Institute of Virology Virus One!

Bereit für den Ausbruch beim Menschen im Jahr 2016, laut den Protokollen der National Academy of Sciences, so dass bis 2017 und 2018 der folgende Satz in den allgemeinen Sprachgebrauch der Gemeinschaft eingegangen war: Es werde zu einer versehentlichen oder vorsätzlichen Freisetzung eines Atemwegserregers kommen. Das entscheidende Wort in diesem Satz ist natürlich „Freisetzung“ – das klingt nicht gerade nach „Leck“?

Klingt das so, als hätten sich eine Fledermaus und ein Pangolin in einer Bar auf dem Markt von Wuhan getroffen, hätten dort herumgehangen und Sex gehabt? Und schon bekam man SARS-CoV-2. Es wurde nicht von einer versehentlichen oder absichtlichen Freisetzung eines Atemwegserregers gesprochen. Und viermal im April 2019, sieben Monate vor der Behauptung über Patient Nummer eins, wurden vier Patentanträge von Moderna geändert, um den Begriff „zufällige oder vorsätzliche Freisetzung“ eines Atemwegserregers als Begründung für die Herstellung eines Impfstoffs für etwas, das es zu dem Zeitpunkt noch nicht gab, aufzunehmen.

Peter Daszak [der EcoHealth Alliance] erklärte schon 2016. „… Wir müssen das öffentliche Verständnis für die Notwendigkeit medizinischer Gegenmaßnahmen wie einer Pan-Influenza- oder Pan-Coronavirus-Impfung verbessern… Ein wichtiger Treiber sind die Medien und die Wirtschaft wird dem Hype folgen. Wir müssen diesen Hype zu unserem Vorteil nutzen, um zu den wirklichen Problemen zu gelangen. Investoren werden reagieren, wenn sie am Ende des Prozesses Gewinne sehen!“ Klingt das nach Sorge um öffentliche Gesundheit – klingt das nach dem Besten für die Menschheit?

Nein, meine Damen und Herren, dies war vorsätzlicher inländischer Terrorismus, der 2015 in den Protokollen der National Academy of Sciences festgehalten und vor aller Augen veröffentlicht wurde. Dies ist ein Akt der biologischen und chemischen Kriegsführung gegen die Menschheit und es wurde schriftlich zugegeben, dass es sich um einen Finanzraub und einen Finanzbetrug handle:

Investoren werden folgen, wenn sie am Ende des Prozesses Gewinne sehen!

Lassen Sie mich abschließend fünf kurze Empfehlungen aussprechen. Die letzte Folie zeigt, wie die Natur gekapert wurde. Diese ganze Geschichte begann 1965, als man beschlossen hatte, ein natürliches Modell zu kapern und es zu manipulieren. Die Wissenschaft wurde einkassiert, nachdem die einzigen Fragen, die gestellt werden durften, nur diejenigen waren, die unter den Patentschutz der CDC, FDA, NIH und ihrer entsprechenden Organisationen weltweit fielen.

Wir hatten keine unabhängige Wissenschaft mehr – wir hatten die Wissenschaft einkassiert. Leider gab es keine moralische Kontrolle unter Bruch aller Regeln für die wir stehen. Es gab keine unabhängige, finanziell unabhängige Prüfungskommission, die jemals zum Thema Coronavirus einberufen worden wäre. Nicht ein einziges Mal, nicht ein einziges Mal seit 1965…

Die Moral wurde also für medizinische Gegenmaßnahmen geopfert. Letztendlich ging die Humanität verloren, weil wir beschlossen haben, dies zuzulassen. Unsere Aufgabe heute ist es, zu sagen:

Keine Gain of Function [GoF] Forschung mehr – Punkt!

Keine Instrumentalisierung der Natur mehr – Punkt!

Und vor allem:

Keine Förderung der Wissenschaft von Unternehmen aus Eigeninteresse, es sei denn, sie übernähmen 100% Produkthaftung für jede Nebenwirkung und jeden Todesfall, den sie verursachen!

Vielen Dank.

Dr. David E. Martin

***

Übersetzung: UNSER MITTELEUROPA

<