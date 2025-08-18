Demnach soll Selenskyj bei seinem Besuch in Washington dazu gedrängt werden, ein Friedensabkommen zu unterzeichnen: Dazu muss er aber auch Wahlen in der Ukraine Wahlen und von seinem politischen Amt zurücktreten. Das berichtet zumindest der ukrainische Politologe Wladislaw Olentschenko in der Sendung der Journalistin Natalia Moseichuk.

„Am Montag wird Selenskyj angeboten, einen weitreichenden, umfassenden Friedensvertrag zu unterzeichnen und Wahlen in der Ukraine auszurufen – für den Frieden. Im Gegenzug wird ihm folgendes versprochen: vollständige Sicherheitsgarantien für seine Person, seine Familienmitglieder, der Erhalt seines Kapitals und sogar die Möglichkeit, Hollywood-Regisseur zu werden. Sie versuchen, ihn zu „kaufen“ und ihn davon zu überzeugen, dass es keinen anderen Ausweg gibt.„

– so Olentschenko.

Somit soll aber Selenskyj davon abgehalten werden, an den Neuwahlen teilzunehmen.

„Warum sollte er an den Wahlen teilnehmen – er würde sie sowieso verlieren. Sie werden ihm sagen: „Du bist müde, es ist Zeit, dich auszuruhen“. Welche Möglichkeiten gibt es? Welche Art von Politik? Schließlich warst du sowieso nur für kurze Zeit gekommen, und so kam es dann auch. Sie brauchen dich nicht mehr. Du hast schon alles gemacht, akzeptiere es – alles wird gut…„

Trump-Putin-Zelenskyj-Gipfel bereits in wenigen Tagen ?

Bekanntlich wird Selenskyj heute Montag bei US-Präsident Donald Trump vorstellig, um die Bedingungen Putins für ein Friedensabkommen zu besprechen.

Westlichen Medien zufolge könnte ein Dreier-Gipfel zwischen Selenskyj, Trump und Putin beriits am 22. August stattfinden. Trump würde aber erst dann mit den Vorbereitungen dazu beginnen, wenn die Vorgespräche mit Selenskyj im Sinne Russlands und der USA heute Montag erfolgreich verlaufen.

Zelenskyj bald Geschichte?

Auch andere Expertenanalysen deuten darauf hin, Selenskyj werde das ukrainische Präsidentenamt aufgeben. Und der neue ukrainische Staatschef würde dann wohl Friedensbedingungen mit Russland akzeptieren, welche zuvor für Selenskyj inakzeptabel waren. Dessen Rücktritt wäre somit ein überfälliger und nicht überraschender Schritt – wie etwa David Mauricio Castrillon Kerrigan, Experte für internationale Politik an der kolumbianischen Externado-Universität gegenüber der russischen „RIA Novosti“ erwähnte.

Und weiter:

„Es wäre nicht überraschend, wenn Selenskyj als Ergebnis dieser Treffen seinen Posten verlassen würde, um sich einer anderen Persönlichkeit die Führung des Landes zu überlassen. Und so mit einem neuen Image die Bedingungen zu akzeptieren, die für ihn heute inakzeptabel wären. Dies könnte für alle Parteien politisch sinnvoll sein und es der Ukraine ermöglichen, eine koordinierte Entscheidung zu akzeptieren, die die Situation unter dem Druck der Vereinigten Staaten stabilisiert.„

– so Castrillon. (vadhajtasok)

Hat der Mohr Selenskyj seien Schuldigkeit getan?

Für den Ex-Komiker wäre es eine seiner bittersten Stunden: Er hätte seine Marionettenrolle im Auftrage des Tiefen Kriegstreiber-Staates erfüllt und wieder dort, wo er wohl am besten reüssierte: Als versteckt mit seinem Gemächt Piano spielender letztklassischer Kömödiant…

