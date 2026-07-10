Nun auch durch Datenbank-Hack bestätigt – enorme Verlustzahlen der Ukraine

Der russische Telegram-Kanal Mash, mit mehr als drei Millionen Abonnenten, hatte eine hoch brisante Feststellung veröffentlicht. Demzufolge sollen die ukrainischen Streitkräfte seit Beginn des Krieges rund 2,4 Millionen Soldaten verloren haben.
Gehackte Datenbank legt offen
Allein im ersten Halbjahr 2026 seien demnach mehr als 400.000 Soldaten getötet worden. Als Informationsbasis nennt Mash angeblich gehackte Datenbanken des ukrainischen Generalstabs, des Territorialverteidigungskomitees sowie medizinischer Einrichtungen und Leichenhallen. Die Daten sollen von den Hackergruppen PalachPro und NoName057(16) erbeutet worden sein.
Auch Elon Musk kommentierte dazu, „ein tragischer Verlust von Menschenleben“.
Nach Darstellung des Kanals sei die Zahl der Gefallenen bereits im August 2025 auf rund 1,7 Millionen gestiegen und habe bis Ende desselben Jahres die Marke von zwei Millionen überschritten, wie auch uncutnews berichtet hatte.
Besonders hohe Verluste habe es den Angaben zu Folge in den Frontabschnitten Pokrowsk, Konstantinowsk, Liman, Saporischschja und Kupjansk gegeben. Dort sollen durchschnittlich rund 500 ukrainische Soldaten pro Tag gefallen sein.
Soldner „Verluste“ als Unfälle erfasst
Weiter erklärt Mash, ausländische Freiwillige beziehungsweise Söldner würden inzwischen nicht mehr gesondert als Kriegsverluste erfasst, sondern als „Unfälle“ registriert. Die Zahl der getöteten Ausländer wird auf rund 5.000 beziffert. Besonders viele Rekruten sollen demnach zuletzt aus Argentinien und Brasilien gestammt haben.
Sollten sich diese Angaben bestätigen, würden sie die bislang bekannten Schätzungen westlicher Regierungen, der Ukraine und Russlands deutlich übertreffen und das tatsächliche Ausmaß der menschlichen Verluste des Krieges in einem völlig neuen Licht erscheinen lassen.
Bislang gibt es jedoch keine unabhängige Bestätigung für die von Mash veröffentlichten Zahlen. Die angeblich gehackten Datenbanken wurden bisher noch nicht öffentlich zugänglich gemacht oder von unabhängigen Forensikern überprüft. Weder ukrainische Behörden noch internationale Organisationen haben die behaupteten Dokumente bislang bestätigt oder authentifiziert.
Es bleibt also offen, ob es sich um authentische Daten, unvollständige Datensätze oder um nicht überprüfbare Behauptungen handelt. Die veröffentlichten Zahlen sollten daher bis zu einer unabhängigen Verifizierung mit entsprechender Vorsicht betrachtet werden. Eines ist freilich anzunehmen, dass die seitens der Ukraine veröffentlichten Verlust-Zahlen nicht annähernd der Realität entsprechen können.
Selbst wenn nur ein Bruchteil dieser Zahlen zutrifft, ist es unverantwortlich, durch Waffenlieferungen dieses Sterben in einem Krieg, den die Ukraine nicht gewinnen kann, zu verlängern. Gleichzeitig ruiniert Europa dabei seine eigene Wirtschaft. Und das alles nur, damit sich eine vergleichsweise kleine Clique die Taschen vollstopfen kann.
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4 Kommentare zu „Nun auch durch Datenbank-Hack bestätigt – enorme Verlustzahlen der Ukraine“
In der Ukraine wird ein Krieg bewusst fortgeführt. Vielleicht sogar bis zum letzten Ukrainer; bis dahin werden Ursula und Frederik sich nicht bewaffnen.
Als Jahrgang 1931 habe ich den 2. WK in allen seinen verherrenden FOLGEN erlebt, ich brauche folgedessen keinen Krieg mehr, wie die sich im Fernsehen produzierenden kriegsgeilen POLITIKER, die alle noch zu jung sind und haben den furchtbaren 2. WK und siene FOLGEN nicht erlebt ! Wir wurden tagsüber von den Amerikanern bombardiert, in der Nacht von den Engländern ! Was glaubt ihr POLITI-IDIOTEN eigentlich, welche Ängste unsere Mütter und natürlich auch wir Kinder da ausgestanden haben ? Am Ende war dann auch unser Haus durch die brutale Bombardierung der sog. ALLIIERTEN „zerstört“, wir noch verbleibenden drei Kinder und unsere Mutter waren „heimatlos“ ? Die vier älteren Brüder und unser Vater waren als Soldaten im Krieg. Wohin konnte unsere Mutter dann ? Ich war seit den 1. April 1945 in meiner Lehre, unsere Mutter fuhr dann mit meinen beiden jüngeren Geschwistern in einen sog. BOLLERWAGEN zu Fuß von Plauen nach Apolda in Thüringen, dort wohnte eine Schwester (unsere TANTE) unserer Mutter.
Deren Wohnung war nicht zerstört, unsere Mutter konnte mit meinen beiden jüngeren Geschwistern eine Zeit dort wohnen, bis sie vom WOHNUNGSAMT
(das gab es damals) eine kleine Wohnung mit zwei auseinander liegenden Zimmern in Apolda erhielt.
Ich wünsche daher unseren kriegsgeilen und schwachsinnigen Politikern solche Zustände einmal selbst zu erleben ? Ich kann daher deren Geschwätz im Fernsehen nicht mehr ertragen, und ich bin der festen Meinung, die wissen nicht wovon sie reden und auch ständig fordern ?
Dazu gehört auch der jetzige Bundeskanzler mit der ständigen ÜBERWEISUNG von MILLIARDEN EURO an die UKRAINE, es ist nach meiner Meinung ein KRIEGS-VERBRECHEN dem eigenen Land diese GELDER dadurch zu „entziehen“ !
Die Mörder sitzen in Davos, Brüssel, EU, Blackrock, NATO – wann werden diese Massenmörder endlich zur Rechenschaft gezogen ?
Ich guck‘ ja immer auch mal chinesische Fantasy-Filme, Historienfilme mit dt. Untertitel. Es ist insbesondere bei Letzteren immer ein Mix aus Abschlöchterei/Gemätzel und eingebaute Beziehungskisten, vor allem aber Abschlöchterei. Warum hießen früher die Austragungsorte der Kr.ege Schlöchtfelder? Weil es schlichtweg Abschlöchtereien waren – damals mit Schwertern und anderen schrecklichen W.ff.n, heute mit dem heutigen bästialischen W.ff.nzeugs und im Endeffekt werden nunmal die SoldätenInnen auf den Schlöchtfeldern heute wie damals zerfetzt, geschlöchtet, gemätzelt, verstümmelt. Und wer erfand damals quasi ausschließlich und heute auch fast ausschließlich dieses Teufelszeugs? Tächnokratenmänners, die sich dem kr.egerischen m.l.tärisch-ind.striellen Komplex verschrieben und verdiingt haben – heute sind vielleicht auch noch so ein paar gleichgestrickte Weibers dabei, aber die Mehrheit nach wie vor solche !!! Männers. Es kann sich ein grundsätzlich friedlicher wahrhaft gutmütiger Mensch wirklich nicht vorstellen, was in deren Gehörnen vorgeht – da muss was gewöltig falsch verdrahtet sein und in deren Psüche vermutlich sowieso – alles zusammen ein äxplösiver toedlicher Mix.
Es hat sich seit der patriarchalischen M.chtübernahme nichts geändert – nur die Mittel.
Meiner Ansicht nach.