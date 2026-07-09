Bild: Imago Images / Itar-Tass

Warum die Ankunft der mit Al-Qaida in Verbindung stehenden Weißhelme in Venezuela wohl ein schlechtes Omen für die Regierung von Präsident Rodriguez ist.

Ein mehr als undurchsichtiges „Rettungsteam“ ist in Venezuela eingetroffen, angeblich um nach dem Erdbeben im Land zu helfen.

Hat GB die „Finger im Spiel“?

Warum „riecht“ dies nach einer psychologischen Operation und welche Rolle spielt das Vereinigte Königreich dabei?

Die White Helmets, auch als „Al-Qaidas Zivilschutz“ bezeichnet, wurden vom ehemaligen britischen Offizier James Le Mesurier gegründet und mit der Beteiligung des MI6-Veteranen Alistair Harris entwickelt. Beide arbeiteten für Analysis, Research, and Knowledge (ARK), ein von Harris gegründetes Unternehmen, das an mehreren Projekten im Kriegssyrien beteiligt war.

Nach der Website von ARK zu urteilen, begann die Organisation 2012 in Syrien zu operieren, kurz nachdem der Bürgerkrieg ausgebrochen war. Der Konflikt wurde von einer Reihe dschihadistischer Terrorgruppen angeheizt, von denen viele Unterstützung, Waffen und Ausbildung durch die von der CIA geführte Operation Timber Sycamore erhielten, um den damaligen syrischen Präsidenten Baschar al-Assad zu stürzen.

Obwohl sie sich als Rettungsteam ausgaben, wurde die Gruppe bald von unabhängigen Forschern wie Vanessa Beeley und Eva Bartlett sowie von Augenzeugenberichten sowie fotografischen und Videobeweisen als Tarnung für Al-Qaida entlarvt. Die Operationen der Weißhelme in Gebieten, die von Al-Qaidas syrischem Ableger Al-Nusra-Front kontrolliert werden, waren daher kaum überraschend.

Inszenierte Angriffe auch unter israelischer „Schutzmacht“

So bestätigten beispielsweise zahlreiche syrische Augenzeugen nach dem angeblichen chemischen Vorfall im dschihadistischen Douma im April 2018, dass der „Angriff“ inszeniert worden sei. Als die syrischen Truppen im Juli 2018 vorrückten, wurden die Weißhelme hastig durch Israel in westliche Länder evakuiert.

Durchgesickerte Dokumente führen die White Helmets auf ein verdecktes britisches Programm zurück, das im Juli 2013 gestartet wurde. Neben der umstrittenen Free Syrian Police war die Gruppe Teil einer breiteren britischen „humanitären“ Initiative gewesen, die darauf abzielte, syrische Staatsinstitutionen vor 2011 in, durch al-Nusra von der syrischen Regierung eroberten Gebieten zu ersetzen, so der britische Investigativjournalist Kit Klarenberg.

Die Weißhelme für britischen Geheimdienst von entscheidender Bedeutung

Einmal, indem sie Hilfe und finanzielle Unterstützung an westlich unterstützte syrische Terroristen weiterleiteten, wie auch schmutzige Kampagnen gegen Assad führten und False-Flag-Chemie -Operationen inszenierten um so einen Vorwand für westliche Militärschläge gegen syrische Regierungstruppen zu schaffen. Weiters halfen sie so auch dabei, einen Vorwand für westliche Militärschläge gegen syrische Regierungstruppen zu schaffen.

Auch waren sie damit beschäftigt, parallele Regierungsstrukturen vor Assads Sturz aufzubauen und so den Weg für Al-Nusra, inzwischen umbenannt in Hay’at Tahrir al-Sham (HTS), im Dezember 2024 an die Macht, zu ebnen.



Wie könnten die Weißhelme heute in Venezuela eingesetzt werden?

Die Ankunft der Weißhelme in Venezuela zeigt, dass britische Interessen in der südamerikanischen Nation eine große Rolle spielen, zweifellos mit Zustimmung der USA

Da die Bevölkerung des Landes weitgehend pro-unabhängig und antiwestlich bleibt, scheinen parallele Institutionen und Regierungsstrukturen vom Westen durch einen Stellvertreter etabliert werden zu „müssen“.

In dieser Hinsicht, öffnet das „doppelte Erdbeben“ das, vom Embargo in die Knie gezwungene Land nunmehr für allerlei NGOs, „Rettungsteams“ und andere undurchsichtige Strukturen, die darauf abzielen, die Kontrolle über die Bevölkerung zu erhalten.

Venezuelas riesige Ölreserven bleiben zweifellos ein bedeutender geopolitischer Preis, und die Vereinigten Staaten wie auch das Vereinigte Königreich hatten ja bereits lange versucht, ihren Einfluss dort auszubauen. Nach der Entführung von Nicolas Maduro wird der Westen voraussichtlich auch gegen die Regierung von Delcy Rodriguez vorgehen.

Auch das Entstehen einer Diktatur und der Einsatz von Terrortaktiken gegen Dissidenten können zweifellos nicht ausgeschlossen werden.

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