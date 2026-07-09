250 Jahre USA: Über die Verwandlung der Republik zur Oligarchie – Teil 1

Republik oder Oligarchie – das ist die Frage? | Quelle: UM AI generiert

Wenn eine „Gruppe ganz Weniger“ es versteht ihren Reichtum zu akkumulieren, um unorganisierte Massen mit gestreutem Vermögen zu beherrschen, wird eine solche Herrschaftsform als Oligarchie bezeichnet: Nicht wenige Republiken zeigen Anzeichen solcher Zerfallserscheinungen.

Was Monarchie, Aristokratie und Republik meist nur folgt

Von REDAKTION | In ihrer Studie aus dem Jahr 2009 mit dem Titel „Oligarchie in den Vereinigten Staaten?“ räumen die Politikwissenschaftler Benjamin Page und Jeffrey Winters ein, dass eine Oligarchie nicht das gesamte politische Leben beherrschen muss, sondern dass vielmehr die gemeinsamen Interessen einer Oligarchie im „Schutz ihres Reichtums“ lägen. Die Autoren definieren eine Oligarchie als eine „Art von politischem System“, in dem „die reichsten Bürger einzigartige und konzentrierte Machtressourcen einsetzen, um ihre spezifischen Minderheitsinteressen durchzusetzen“, wobei ihr unverhältnismäßig hoher Einfluss auf Politikgestaltung nicht notwendigerweise Interessen der breiten Öffentlichkeit widerzuspiegeln hätte:

Oligarchen müssten keine formellen Regierungsämter bekleiden, zumal indirekte Einflüsse ausreichend wären!

Die Verfasser beschrieben die wichtigsten Mechanismen, welche den Einfluss von Oligarchen in Oligarchien noch steigern können, wie vor allem durch:

Lobbyismus!

Wahlkampfspenden!

Medienbeeinflussung!

Konstitutionelle Einflussnahmen!

Der griechische Philosoph Platon (427 – 347 v. Chr.) beschreibt Oligarchie als die Herrschaft der Reichen, die nur an ihrem Eigennutz interessiert wären. Dem folgen die vermeintlichen Weisheiten des atlantischen Bildungsauftrags, propagiert für die von ihnen kontrollierten Massen, was in dem attraktiven Merksatz gipfelt, der vielfach nicht nur von der breiten Mehrheit, sondern vor allem von der A-Gesellschaft, welche die Gemeinschaft vertreten sollte, voll und ganz verinnerlicht scheint, doch lautet:

Was habe ich (persönlich) davon?

So übernehmen die Opfer transnationaler Oligarchen die verordnete Ideologie des Materialismus – gepaart mit Atheismus – was dafür sorgt, dass sie sich zu den eifrigsten Mitläufern ihrer eigenen Ausbeuter verwandeln, doch den von ihnen selbst übernommenen Fallstrick nur in seltenen Fällen zu durchschauen vermögen.

Aristoteles (384 – 322 v. Chr.) war es, der die Oligarchie als die Herrschaft von Reichen der einer Aristokratie gegenüberstellte, wobei er die Oligarchie nur mit einer Aristokratie im Verfallsstadium gleichsetzte.

So kann man die Machtkonzentration einer dominanten Minderheit als Oligarchie definieren. In dieser Hinsicht ist die Blüteperiode der Oligarchie in der Neuzeit …

… das heißt vom Jahr 1500 bis heute, vor allem mit dem Erbe des Kolonialismus aufs engste verbunden zu sehen!

Denn die Kolonialherren der ganz Wenigen über die vielen Millionen Versklavten müssen und können zwangsläufig nur klassische Oligarchen sein. Griechische Denker, angefangen mit Platon bis zum Historiker Polybios (von ca. 200 bis 118 v. Chr.) stellten vorausschauend fest, dass alle am Gemeinwohl orientierten Staatsformen, wie Monarchie, Aristokratie und Demokratie von Gegenstücken – basierend auf (persönlichen) Eigeninteressen: „Was habe ich davon?“ – bedroht würden, wie vor allem:

die Monarchie von (selbstsüchtiger) Tyrannis

die Aristokratie von (selbstsüchtiger) Oligarchie

die Demokratie von (selbstsüchtiger) Ochlokratie [Herrschaft des Mobs]

Dabei spielt das Phänomen der Dekadenz eine zentrale Rolle: Der Verfall von Tugenden in der Gesellschaft oder der Einfluss von direkter oder indirekter Fremdherrschaft, in Gestalt einer nachlassenden Orientierung am Gemeinwohl gegenüber persönlicher oder externer Interessen, zeichnen dafür verantwortlich, dass vormals gute und gerechte Verfassungsordnungen korrumpiert und durch Regierungen, welche sich an (persönlichen) Interessen von Dritten oder Klan-Gruppierungen orientieren, ersetzt werden.

So kommt es zu einem Verfallskreislauf, der von der Monarchie zur Tyrannis, gefolgt von einer Aristokratie zur Oligarchie führt und sich am Ende dem Spannungsfeld von Demokratie gegenüber Mob-Herrschaft gegenüberfindet. Sollte die Gesellschaft das mit viel Glück insgesamt überlebt haben, könnte der Kreislauf wieder von vorne beginnen. Allerdings kann eine Gesellschaft mit einer Geburtenrate von rund 1,28 weder mit viel noch mit weniger Glück einen solchen Verfallskreislauf durchstehen: So einfach ist Mathematik, vorausgesetzt man beherrscht die Grundrechnungsarten!

Eine Fallstudie zur typischen Oligarchie unter der Administration Trump-2 in den USA heute

US-Senator Chris Murphy der Demokraten für Connecticut hielt im US-Senat eine Rede, um die seiner Meinung nach vermeintliche Korruption und Selbstbereicherung während den ersten 500 Tagen unter der zweiten Amtszeit von Präsident Trump, anzuprangern. Murphy unterstellt, dass Trump, seine Familie und Mitglieder seiner Administration ihre Machtpositionen missbraucht hätten, um sich selbst zu bereichern und ihren Milliardärs-Freunden auf Kosten amerikanischer Steuerzahler Gefälligkeiten zu erweisen.

Die Rede von Senator Murphy im US-Senat – Teil 1

„Liebe Kollegen! In den letzten anderthalb Jahren hat unser Präsident, Donald Trump, das Weiße Haus in eine rund um die Uhr aktive Korruptionszentrale verwandelt. Das ist eine nationale Krise und wir sollten endlich entsprechende Konsequenzen ziehen. Das Ziel des Präsidenten ist es, so viel Korruption zu betreiben, sich so sehr zu bereichern und seinen Freunden, seiner Familie und seinen politischen Verbündeten so viele Gefälligkeiten zu erweisen, dass es einfach alltäglich und übersehen würde – es wäre normal – es wäre beständig – es nähme kein Ende. Trump setzt darauf, dass die Presse aufhörte, darüber zu berichten und die Öffentlichkeit einfach aufhörte, darauf zu achten, falls alle paar Tage eine neue Geschichte über Korruption oder Selbstbereicherung auftauchte….

… Deshalb denke ich, es ist an der Zeit, einen Schritt zurück zu tun und das Gesamtbild und nicht nur eine Reihe isolierter Skandale, von denen jeder einzelne jede Woche oder alle paar Tage auftaucht, zu betrachten, jedoch das gesamte Ausmaß der Rechtswidrigkeiten ins Auge zu fassen.

Bis zu einem gewissen Grad scheint Trump damit traurigerweise Erfolg zu haben. Aber er setzt auch darauf, dass die Öffentlichkeit einfach zu dem Schluss käme, dass dies normal sei, weil unsere gesamte Politik so korrupt wäre. Dass jeder Senator, dass jeder frühere Präsident so korrupt gewesen sei. Das ist nicht wahr. Auch wenn ich die Entscheidung meiner republikanischen Senatskollegen, angesichts dieses Fehlverhaltens weitgehend zu schweigen, nicht teile, ist es doch wahr, dass kein einziger Senator – auf keiner Seite des Plenums – sich so verhält wie unser Präsident. Senatoren – Republikaner wie Demokraten – tauschen unsere Stimmen nicht gegen Bargeld oder politische Spenden ein. Wir betreiben keine Nebengeschäfte wie Krypto-Unternehmen. Senatoren vergeben keine Aufträge an ihre Kinder, nur weil wir es könnten.

Kein Präsident in der Geschichte dieses Landes hat das getan, was Donald Trump getan hat. Kein Präsident hat auch nur 5% der Selbstbereicherungen, wie Donald Trump über letzten anderthalb Jahren begangen…

… Letztes Jahr trat ich hier im Plenum auf, um die ersten 100 Tage der unfassbaren Korruption von Donald Trump zu dokumentieren. Seitdem, insbesondere im Jahr 2026, hat sich das Tempo seines Fehlverhaltens dramatisch beschleunigt. So stehe ich heute hier im Plenum und werde mehr als nur ein paar Minuten darauf verwenden, darzulegen, was seit meiner letzten Rede geschehen ist. Dies ist die Geschichte der letzten 500 Tage der Korruption:

APRIL 2025

Todd Blanche stellt Krypto-Ermittlungen ein, während er selbst Krypto-Investitionen im Wert von bis zu 500.000 Dollar hält.

7. April

Ich beginne mit dem 7. April 2025. An diesem Tag erließ der derzeitige amtierende Generalstaatsanwalt Todd Blanche ein Memo, in dem er die Einstellung mehrerer Ermittlungen des Justizministeriums aus der Biden-Ära gegen Krypto-Unternehmen anordnete. Das Problem dabei ist folgendes: Der damalige stellvertretende Generalstaatsanwalt ist ein bedeutender Investor in Krypto-Unternehmen und arbeitet für einen Präsidenten, der eine wichtige Rolle in der Krypto-Branche spielt; dennoch stellt das Justizministerium diese Ermittlungen einfach ein und signalisiert darüber, dass es Krypto-Unternehmen nicht mehr zur Rechenschaft ziehen werde – während Blanche selbst erhebliche Investitionen in Krypto-Aktien hält.

Der Präsident ist einer der größten Akteure der Branche. Doch Blanche belässt es nicht dabei. Er löst das gesamte Ermittlungsteam im Justizministerium auf, das sich der Aufdeckung von Krypto-Betrug und Geldwäsche-Machenschaften widmete. Hier handelt es sich um einen Krypto-Investor, der für einen Präsidenten arbeitet, dem Krypto-Unternehmen gehören und der die Abteilung im Justizministerium auflöst, welche diese Branche zur Rechenschaft zu ziehen hätte.

Am 30. April hebt das US-Landwirtschaftsministerium (USDA) eine Verbraucherschutzvorschrift zugunsten eines Trump-Spenders auf

Springen wir drei Wochen weiter, zum 30. April: Später im Monat folgte eine merkwürdige Ankündigung des Landwirtschaftsministeriums. Es hebt eine Vorschrift auf, die Geflügelunternehmen dazu verpflichtet hätte, den Salmonellengehalt in ihren Produkten zu begrenzen – im Wesentlichen handelt es sich dabei um eine Vorschrift, welche das Risiko einer Salmonellenvergiftung für Menschen verringern soll.

Klingt nach einer seltsamen Vorschrift, die man abschaffen könnte!

Wir erfahren, dass einer der größten Spender für Trumps Amtseinführung das Geflügelunternehmen Pilgrims Pride war. Das Unternehmen spendete mehr an Trump als praktisch jedes andere Unternehmen, mehr als Amazon, Meta oder Exxon: 5 Millionen Dollar. Nachdem es die Spende getätigt hatte, stellte es eine einzige Forderung – die Aufhebung der Salmonellen-Vorschrift und die bekam sie auch.

Das ist „Pay for Play“ [Zahlung fürs Spiel]: Man spendet an den Präsidenten oder dessen Wahlkampfteam, bittet um einen Gefallen und bekommt ihn.

Man wird über diese 500 Tage erkennen, dass sich das immer wieder wiederholt!

MAI 2025

Trump begnadigt Sohn eines Großspenders, der sich zu Steuerdelikten schuldig bekannt hat

27. Mai

Im Mai 2025 beginnt das Begnadigungsgeschäft. Jedes Mitglied des Senats sollte darüber empört sein. Sie alle wissen, was sich zutrug. Der Präsident begnadigt Menschen aufgrund ihrer Fähigkeit, entweder ihn bzw. seine politische Organisation zu finanzieren oder Personen zu bezahlen, die dem Präsidenten nahestehen.

Am 27. Mai begnadigt Donald Trump einen Mann namens Paul Walczak. Das ist ein wirklich übler Kerl. Er hat Millionen von Dollar von Pflegekräften und Pflegehelfern des Pflegeheims, das ihm gehörte, gestohlen. Er hat das Geld, das er seinen Mitarbeitern gestohlen hat, dazu verwendet, um sich eine 2-Millionen-Dollar-Yacht zu kaufen. Er wurde verurteilt. Er kam wegen Betrugs ins Gefängnis.

ABER … seine Mutter zahlte 1 Million Dollar für ein persönliches Treffen mit Trump und drei Wochen nach diesem bezahlten Treffen erhielt ihr Sohn eine vollständige und bedingungslose Begnadigung, die sogar so weit ging, ihn von jeglicher Verpflichtung zur Rückzahlung der 4,4 Millionen Dollar, die er seinen Mitarbeitern gestohlen hatte, zu befreien.

Dies ist ein neues System, bei dem Begnadigungen gegen Bezahlung erteilt werden, was im Mai beginnt.

JUNI 2025

Stephen Miller hält Anteile an einem Unternehmen, das einen 30-Milliarden-Dollar-Auftrag von ICE [U.S. Immigration and Customs Enforcement] erhielt

24. Juni

Im Juni 2025 wird bekannt, dass hochrangige Regierungsbeamte von Regierungsaufträgen profitieren, welche ihren eigenen Anlageportfolios zugutekommen. Stephen Miller ist mehr als nur der Architekt der harten Einwanderungspolitik der Regierung: Er hat ein persönliches finanzielles Interesse daran.

So besitzt Miller beispielsweise Palantir-Aktien im Wert von bis zu 250.000 Dollar und nur einen Monat bevor Millers Beteiligungen öffentlich wurden, gab ICE bekannt, dass sie einen Auftrag im Wert von 30 MILLIONEN Dollar – Sie ahnen es schon – an Palantir vergeben hätte: Um ICE-Beamten „Echtzeit“-Überwachungsinformationen zur Verfügung zu stellen.

Sie werden schockiert sein, das zu hören: Für diesen Auftrag gab es kein Ausschreibungsverfahren: Das werden Sie immer wieder hören!

Ein Ausschreibungsverfahren existiert im Grunde nicht, wenn der Präsident oder jemand aus seinem engsten Umfeld möchte, dass ein Auftrag an einen Freund oder an ein Unternehmen vergeben werde, in das sie investierten. Miller leitet ICE. ICE vergibt einen Auftrag ohne Ausschreibung an Palantir. Die Investoren von Palantir, zu denen auch Stephen Miller gehört, werden reich!

SEPTEMBER 2025

Trumps Kryptowährung wurde an Unternehmen mit Verbindungen zum Iran, zu Russland und Nordkorea verkauft

18. September

Kommen wir nun zum September 2025. Im September werden wir uns der Gefahr von Trumps Krypto-Korruption bewusst. Ich habe darüber in den „ersten 100 Tagen der Korruption“ berichtet. Dies ist möglicherweise das korrupteste, was Trump tat. Er und seine Familie besitzen ein Krypto-Unternehmen, das mehrere Kryptowährungen herausgibt. Es gibt keine Offenlegung darüber, wer diese Coins kauft. Der Präsident wirbt für sie und lädt Menschen zu offiziellen Veranstaltungen ein, um den Coin zu kaufen.

Am 18. September erfahren wir jedoch, dass Trump 57 Millionen Dollar durch den Verkauf von Krypto-Token an Unternehmen verdient hat, die mit den Regimes in Nordkorea, Iran und Russland in Verbindung stehen – das sind außergewöhnliche Investitionen von Unternehmen, die mit Nordkorea, Iran und Russland verflochten sind, in Trumps Krypto-Unternehmen. Es wirft die Frage auf – da wir gerade über ein Iran-Abkommen debattieren, das im Grunde genommen zu den Bedingungen des Iran zustande kam –, warum es eine Geldflut von durch das iranische Regime unterstützten Einrichtungen in die Trump-Krypto-Unternehmen gab? Warum haben sie diese Investition getätigt? Was haben sie vom Präsidenten erwartet?

So etwas hat es noch nie zuvor gegeben. Wir hatten noch nie einen Hintertür-Mechanismus, über den ausländische Regierungen einfach Geld in die Taschen des Präsidenten schaufeln konnten. Das gibt es nur aufgrund der Memecoins [Krypto-Token] und Stablecoins [Krypto-Token] von Trump!

Trump-Regierung stellt FBI-Ermittlungen gegen Tom Homan ein

23. September

Am 23. September, also eine Woche später, ist es mittlerweile ziemlich offensichtlich, dass im Weißen Haus ein „Pay-to-Play“ [Zahlung fürs Spiel]-Regime herrscht. Eine Woche später, am 23. September, stellt Trump die strafrechtlichen Ermittlungen des FBI gegen einen seiner wichtigsten Berater – Tom Homan – ein. Dieser ist sein „Grenz-Zar“.

Das FBI hatte Tom Homan auf frischer Tat bei offener Korruption ertappt – verdeckte Ermittler hatten ihm 50.000 Dollar in bar in einer Tasche übergeben und er hatte zugestimmt, ihnen Regierungsaufträge zuzuspielen. Das wurde auf Video festgehalten! Hier ist der „Grenz-Zar“, der auf Video eine Tasche voller Bargeld im Austausch gegen Aufträge entgegennimmt.

Doch die Regierung lässt die Ermittlungen am 20. [23.] September einfach unter den Teppich fallen, weil diese Art von Bestechung, diese Art von unverhohlener Korruption, in diesem Weißen Haus in Ordnung ist.

OKTOBER 2025

Trump begnadigt den Binance-[Krypto-Börse] Gründer, der Trumps Krypto-Unternehmen mit aufgebaut hat

7. Oktober

Wir springen jetzt direkt zum Oktober 2025, zwei Wochen nachdem Homan freigelassen wurde – vielleicht die offensichtlichste Begnadigung aus Korruptionsgründen. Es gibt keinen einzigen Senator, der dies verteidigen könnte. Changpeng Zhao hat ein ganzes Geschäft darauf aufgebaut, Terroristen, Drogenhändlern und Sexualstraftätern zu ermöglichen, seine Kryptowährung zu nutzen, um sich dem Gesetz zu entziehen. Dafür kam er ins Gefängnis. Aber … er half Trump auch dabei, sein eigenes Krypto-Unternehmen zu gründen, also – wen interessiert schon die Finanzierung von Terroristen und Sexualstraftätern – Trump gewährt diesem Typen am 7. Oktober eine vollständige Begnadigung. Das ist unverhohlen. Das ist ein Typ, der ein Unternehmen aufgebaut hat, das es Terroristen und Sexualstraftätern ermöglichte, sich privat zu finanzieren.

Er kam ins Gefängnis. Er kam aus dem Gefängnis frei, weil er sich bereit erklärte, Trump dabei zu helfen, reich zu werden!

Fortsetzung mit Teil 2 folgt

Übersetzung: UNSER-MITTELEUROPA

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