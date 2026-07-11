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Der ehemalige italienische Ministerpräsident Giuseppe Conte wirft der Europäischen Union vor, die Angst vor einer möglichen russischen Bedrohung gezielt zu nutzen, um eine massive Erhöhung der Militärausgaben zu rechtfertigen.

Auch NATO-Oberbefehlshaber sieht keine militärische Bedrohung Europas

Nach Ansicht des Vorsitzenden der italienischen Fünf-Sterne-Bewegung führt dieser Kurs zu einer erheblichen finanziellen Belastung der europäischen Staaten. Die steigenden Verteidigungsbudgets würden letztlich von den Bürgern getragen und könnten Investitionen in Bereiche wie Bildung, Gesundheit, Infrastruktur und soziale Sicherheit verdrängen.

In diesem Zusammenhang verwies Conte auf Aussagen des NATO-Oberbefehlshabers in Europa, General Alexus G. Grynkewich. Laut Conte habe der General erklärt, dass Russland derzeit keine unmittelbare militärische Bedrohung für Europa darstelle. Diese Darstellung wird von Conte als Beleg dafür angeführt, dass die öffentliche Debatte die tatsächliche Gefahrenlage überzeichne.

Conte erklärte dazu:

„Darüber spricht niemand, also tue ich es.“

Unterschiedliche Bewertungen innerhalb Europas

Seit Beginn des Krieges in der Ukraine haben zahlreiche europäische Staaten ihre Militärhaushalte deutlich erhöht. Viele Regierungen argumentieren, dass die jahrzehntelange Unterfinanzierung der Streitkräfte ausgeglichen und die Verteidigungsfähigkeit Europas langfristig gestärkt werden müsse. Diese Diskussionen gab es bereits vor dem Ukraine-Krieg, doch jetzt sind Aufrüstungsbestrebungen leichter durchführbar. Dazu ist es allerdings bedauerlicherweise nötig, eine „russische Gefahr” medial pausenlos zu verbreiten.

Forderung nach Kurswechsel

Giuseppe Conte fordert daher eine Neubewertung der europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Aus seiner Sicht sollte die Europäische Union verstärkt auf Diplomatie, Dialog und politische Lösungen setzen, anstatt den Schwerpunkt auf militärische Aufrüstung zu legen.

Die Diskussion zeigt einmal mehr, wie unterschiedlich die Einschätzungen zur Sicherheitslage in Europa ausfallen. Ein Teil der politischen Akteure sieht in einer stärkeren Verteidigungsfähigkeit eine notwendige Reaktion auf die geopolitische Lage, während andere vor den wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen eines anhaltenden Wettrüstens warnen. In diesem Zusammenhang darf die damit einhergehende Kriegstreiberei samt Weltkriegsgefahr nicht unerwähnt bleiben.

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