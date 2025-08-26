SOS-Demokratie: European Media Freedom Act – Meinungsfreiheit akut gefährdet!

ZurZeit-Podcast mit Werner Reichel: Am 8. August ist der European Media Freedom Act (EMFA), das Europäische Medienfreiheitsgesetz vollständig in Kraft getreten.
Was uns Brüssel als „Schutz von Medienfreiheit und Pluralismus“ verkauft, ist in Wahrheit ein weitreichendes Zensur- und Überwachungsgesetz, das den Behörden freie Hand bei der Verfolgung kritischer Journalisten lässt.
Erfahren Sie hier mehr über das Treiben der Feinde der Demokratie:
