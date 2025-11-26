Fast eine Million abgelehnte Asylbewerber leben in Deutschland

+ Amerika erobert seinen Himmel zurück + Bethany wurde in US-Bahn angezündet: Der Täter rief: „Verbrenne lebendig!“ + Ein Land im Dauerkrisenmodus: Frankreich droht ein Bürgerkrieg + AfD Berlin protestiert gegen Dragqueen-Lesung im Kindergarten: „Finger weg von unseren Kindern“ + Wie krank ist Deutschland?

Bethany wurde in US-Bahn angezündet: Der Täter rief: „Verbrenne lebendig!“

Ein Verbrechen erschüttert die USA: Bethany MaGee (26) wurde in einer U-Bahn in Chicago angezündet.

Chicago – Sie saß in der U-Bahn, als sich ein Mann von hinten näherte, sie mit einer Flüssigkeit übergoss und anzündete. Die junge Frau liegt jetzt mit schweren Verbrennungen im Krankenhaus. Der mutmaßliche Täter: ein Mann, der bereits 72 Vorstrafen hat.

Die Tat ereignete sich bereits am 17. November. (…) Bethany MaGee versuchte noch zu fliehen, doch der Mann holte sie ein, zündete die Flasche an und setzte die junge Frau damit in Brand. MaGee stand in Flammen, schaffte es noch, aus der U-Bahn zu fliehen, und brach am Bahnsteig zusammen. Weiterlesen auf bild.de

Ein Land im Dauerkrisenmodus: Frankreich droht ein Bürgerkrieg

Frankreich durchlebt derzeit eine der schwersten Krisen seiner jüngeren Geschichte. Dabei handelt es sich zunächst um eine politische und institutionelle Krise, aber auch um eine wirtschaftliche, soziale, finanzielle, demografische, geistige, intellektuelle und moralische. Sie markiert das Ende eines Systems, gar eines politischen Lebenszyklus. (…)

Das ist das Schlimmste an der aktuellen Krise: Sie findet zu einem Zeitpunkt statt, an dem die Kluft zwischen dem Volk und der politischen Klasse größer denn je ist. Zu einem Zeitpunkt, an dem die Franzosen, ob wütend oder einfach nur resigniert, als europäische Meister des Pessimismus und der Depression erscheinen. Und dieser Pessimismus wird von allen Seiten genährt. Angefangen bei der Inhaftierung des ehemaligen Präsidenten Nicolas Sarkozy wegen der „Bildung einer kriminellen Vereinigung“

Demnach sind 90 Prozent der Franzosen der Meinung, dass sich ihr Land „im Niedergang“ befindet. Jeder dritte Befragte glaubt sogar, dieser Niedergang sei „unumkehrbar“. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

AfD Berlin protestiert gegen Dragqueen-Lesung im Kindergarten: „Finger weg von unseren Kindern“

Zum Davonlaufen. Bei dem „pädagogischen Mehrwert“ rennt jedes Kind sofort weg.

„Die Dragqueen Kaey hat offenbar Angst davor, dass wenn sie Kindern die Geschichte eines Teddybären, der sein Geschlecht ändern will, nicht in Frauenkleidern vorliest, diese dann selbstmordgefährdet sind.

Es war absolut richtig, dagegen am Sonntag zu protestieren!“

Die Dragqueen Kaey hat offenbar Angst davor, dass wenn sie Kindern die Geschichte eines Teddybären, der sein Geschlecht ändern will, nicht in Frauenkleidern vorliest, diese dann selbstmordgefährdet sind. Es war absolut richtig, dagegen am Sonntag zu protestieren! pic.twitter.com/RWiEzm0moW — Thorsten Weiß, MdA (@WeissAfD) November 24, 2025

Anm.: Auf der Straße protestierten zahlreiche anständige Menschen gegen dieses perverse Spektakel. Dass bei der „Gegendemonstration” in unmittelbarer Nähe auch ein „Krampfanderngeschwader” der „Omas gegen Rechts” anwesend war, versteht sich beinahe von selbst.

Fast eine Million abgelehnte Asylbewerber leben in Deutschland

In Deutschland leben fast eine Million Menschen, deren Asylantrag zwar abgelehnt wurde, die aber dennoch im Land bleiben durften. Der Ausreisepflicht wird in vielfacher Form ignoriert und vom Staat nicht durchgesetzt.

Zusätzlich zu den fast einer Million Menschen, die trotz eines abgelehnten Asylantrags in Deutschland leben, gibt es insgesamt 2.386.267 Ausländer mit einem anerkannten Schutzstatus im Land, darunter knapp eine Million Ukrainer. Ende 2024 lebten darüber hinaus rund 700.000 Syrer, 350.000 Afghanen und jeweils fast 200.000 Iraker und Türken mit Asylstatus in Deutschland. Weiterlesen auf apollo-news.net

Markus Söder fordert Mini-AKWs für Deutschland

Die Energiekrise und der damit wirtschaftliche Niedergang des Landes erzeugen massiven Druck. Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Parteivorsitzende Markus Söder nutzt genau diesen Moment für seinen Vorstoß zum Bau von Mini-Akws.

Söder beschreibt Mini-AKW als moderne Technologie, die ein Kleinreaktor-Format nutzt und dadurch mehr Flexibilität bietet. Gleichzeitig irritiert sein abrupter Übergang vom leidenschaftlichen Ausstiegsbefürworter zum Kernkraft-Rückkehrer. Dieses Muster prägt seine Strompolitik seit Jahren: erst Struktur bestimmen, später Distanz schaffen, wenn der Wind dreht.

Die Energiekrise trifft Haushalte und Betriebe hart, und Söder nutzt diese Lage, um eine neue Rolle zu besetzen. Dass er jedoch jahrelang an jenen politischen Leitlinien mitarbeitete, die viele der heutigen Probleme geschaffen haben, bleibt dabei meist unerwähnt. Nun prangert er Subventionen an, obwohl er deren System selbst mitgestaltet hat.“ …“ Weiterlesen auf blackout-news.de

Wie krank ist Deutschland?

Ein Wellness-Hotel im Südharz. Der General Manager Peter Windhagen führt 173 Mitarbeiter – und hat ein Problem, vor allem jetzt im Herbst: immer mehr kranke Mitarbeiter. Seit 2019 habe sich der Krankenstand im Hotel fast verdoppelt.

Den höheren Krankenstand beobachtet nicht nur er: Seit 2021 haben sich die Krankschreibungen, die bei den BKK-Krankenkassen eingegangen sind, deutlich erhöht.

Und: „Es gibt einen sogenannten Nachholeffekt“, sagt Leif Erik Sander, Klinikdirektor der Infektiologie an der Charité. Einfach gesagt: Wenn sich Krankheiten einige Jahre nicht stark verbreitet konnten – weil Menschen zum Beispiel zu Hause blieben oder Masken trugen – gebe es in den Folgejahren höhere Infektionswellen. Weiterlesen auf tagesschau.de

„Der Krieg, das ist der Ort, an dem sich junge Männer, die sich nicht kennen und eigentlich nicht hassen …“

„Der Krieg, das ist der Ort, an dem sich junge Männer, die sich nicht kennen und eigentlich nicht hassen können, gegenseitig umbringen. Im Auftrag von alten Männern, die sich kennen, sich hassen, die aber zu bequem sind, sich selber den Schädel einzuschlagen.“

Kabarettist… pic.twitter.com/YsQVFvB4eD — Gr@ntlɘr 🥨🍺 (@oida_grantler) November 23, 2025

Amerika erobert seinen Himmel zurück. Eine landesweite Rebellion entfaltet sich.

31 US-Bundesstaaten haben mit Unterstützung von Robert Fitzgerald Kennedy Junior und der Trump-Regierung Stellung bezogen, um Geoengineering und toxische Wettermodifikationen zu verbieten.

Nach Jahrzehnten der Geheimhaltung bricht die Wahrheit über atmosphärische Experimente, gesundheitliche Folgen und Verfassungsverstöße endlich weit auf. Amerika erobert seinen Himmel zurück und diesmal schauen die Menschen zu.‌‌

