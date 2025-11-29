SOS-Demokratie: GIEßEN – DGB-Schläger (!) prügeln auf TV-Team von TICHYS EINBLICK ein

DGB und Antifa-Schläger gehen auf das TV-Team von Tichys-Einblick los. Bild: TE

Linksfaschisten immer hemmungsloser! Nach einem offiziellen Aufruf von der DGB-Bühne, das Team von Tichys Einblick TICHYS EINBLICK anzugreifen, kreisen 20 DGB-Schläger das Team ein und schlagen mit Prügeln und Fäusten auf sie ein. Die Polizei versucht das Team aus der aufgeheizten DGB-Menge zu befreien.

Eine Demokratie kapituliert – vom DGB aufgehetzte Schläger greifen TE-Team an

Tichys Einblick berichtet: In Gießen zeigt sich das neue, von linksradikalen Terrorgruppen dominierte Deutschland: eine planlos agierende Polizei, willfährige Gerichte, ein Bürgermeister, der den Angriff auf die Stadt koordiniert, und ein Grundgesetz ohne Gültigkeit. Der DGB hetzt vonseiten der Bühne Schläger auf TE-Team. Polizeikordon durchbrochen.

Das ist eine ungeheure Eskalation: Sprecher des DGB fordern auf der DGB-Bühne zur Jagd auf TE-Kamera-Team auf, das dort dreht. Zwei Dutzend, meist vermummte DGB-Schläger kreisen daraufhin das TE-Kamera-Team ein und schlagen mit Fäusten auf unsere Mitarbeiter ein.

Entscheidend: Der DGB-Sprecher hatte dazu aufgefordert, das TE-Team vom Platz zu zerren. DGB-Sprecherin Lisa Merz verweigert Kommentar wegen angeblich schlechter Verbindung.

DGB als Teil der gewalttätigen „Antifa“

Tychis Einblick weiter:

„Wir werden Strafanzeige wegen Angriff auf Pressemitarbeiter und Volksverhetzung stellen. Eine größere Polizeieinheit hat unser Team aus der Menge der DGB-Schläger herausgeholt und an einen sicheren Ort eskortiert. Wir versuchen das Team aus Gießen zu befreien, was wegen der kompletten Blockade des Ortes und der überforderten Polizei schwierig sein wird.

Der DGB als Teil der Antifa lässt seine Maske fallen: Journalisten werden nicht nur behindert, sondern der Gewalt der aufgehetzten Menge freigegeben. Entscheidend: Der DGB-Sprecher hatte dazu aufgefordert, unser Team vom Platz zu zerren. DGB-Sprecherin Lisa Merz verweigert Kommentar wegen angeblich schlechter Verbindung

[…]

Heute darf Grundrechte nur noch in Anspruch nehmen, wer es dem linken Mob recht macht. In der Veranstaltungshalle wird jeder Ankommende begrüßt und gezählt, um die Mindestteilnehmerzahl zu erreichen. Mit einem quergestellten Sprinter werden auch die kleinsten Zufahrten blockiert – und die Polizei schaut zu. Während die Zugänge faktisch blockiert sind, redet zeitgleich der Polizeisprecher vom ungehinderten Zugang, der gewährleistet sei. Keiner lacht.“

Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS. Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung