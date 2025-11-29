System-Medien unterstellen verprügeltem AFD-Politiker (Mit)schuld (Video)

Schon die Schlagzeile framt den Sachverhalt in alter Täter-Opfer-Umkehr an: „Im Rahmen der Proteste gegen den AfD-Jugendkongress soll der AfD-Bundestagsabgeordnete Julian Schmidt in eine Schlägerei verwickelt gewesen sein.“ (focus, u.a.)

Denn wer in eine Schlägerei „verwickelt“ ist, hat diese auch aktiv mitprovoziert.

Außerdem wird eine weitere Schutzbehauptung gegen etwaig Beweise von AFD-Schlägertrupps mittels des Modalverbs „sollen“ bemüht:

„Das soll ein Amateur-Video belegen.“

Munter dreht das Mainstreammedium weiter an der Manipulationsorgel, indem den bösen rechten Medien von vornherein die Glaubwürdigkeit aberkannt wird.

„Wie mehrere Medien, darunter das nationalkonservative Portal „Junge Freiheit“, auf X berichten, sei der AfD-Politiker dabei von linken Demonstranten angegriffen und verprügelt worden sein. Klar geht das aus dem Video nicht hervor.“

Unschlüssig wird die Frag nachgeschoben:

„Verteidigt sich hier ein AfD-Politiker gegen tätlichen Angriff?“

Dass da…

…“eine Person, die Schmidt im äußeren Erscheinungsbild ähnelt, durch einen von ihr selbst (!) verübten Schlag zu Boden“.

Der sich verteidigend Habende hat sich also selber verprügelt.

Munter unterschiebt „Focus“ dem Verprügelten, aktiv für die Schlägerei verantwortlich gewesen zu sein:

„Im Anschluss kann man dieselbe Person außerhalb des Bildes rufen hören.“

Er hätte also alles lieber schweigsam erdulden sollen, um ernst genommen zu werden.

„Auch Rufe der linken Protestler sind zu hören: „Ihr Drecks-Faschos. Verpisst euch von hier. Haut bloß ab.“

Die Penetranz, mit der „Focus“ den sehr plausiblen Tatbestand (Feige Antifa-Schläger in der Überzahl verprügeln einzelnen AFD-Politiker) umfralmen, ist geradezu empörend:

„Ob es sich bei dem Mann im Video tatsächlich um Schmidt handelt, ist bislang nicht abschließend bestätigt.“

Einem AFD´ler wird von Anfang an die Glaubwürdigkeit abgesprochen.

Geradezu ungeheuerlich die Unterstellung, dass Schmidt womöglich selbst die Schlägerei provoziert haben könnte:

„Auch, von wem die körperliche Auseinandersetzung ausging, lässt sich nicht mit Sicherheit erkennen. Deutlich zu sehen: beide Parteien schlagen in der Aufnahme aufeinander ein.“

Außerdem wir dem AFD-Mann selbstmörderisch-dummes Haudegentum unterstellt: Dass er alleine, geschätzt ein Dutzend – für deren Brutalität bekannte Antifa-Schläger provoziert haben könnte.

_____________________________________________________________________________________________

