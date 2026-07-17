Ex-FSB-Direktor plaudert aus dem „Nähkästchen“ zur „Causa Osama Bin Laden“

Bild: Reuters

Nunmehr hatte der ehemalige Direktor des russischen Inlandsgeheimdienst und Geheimpolizei (FSB) Nikolai Patruschew ausgepackt, über eine offenbar längst „vergessene Geschichte“. Es ging dabei um die „Ausschaltung“ Osama Bin Ladens in den Morgenstunden des 2. Mai 2011 im Rahmen der gezielten US-Militäroperation namens Operation Neptune Spear in Abbottabad, Pakistan.

Osama bin Laden sei jahrelang ein „Agent“ der USA gewesen und erst beseitigt worden, als er für die amerikanischen Geheimdienste zur Belastung geworden sei, erklärte Patruschew.

Bin Laden als Ex-US-Agent eliminiert

Patruschew zu Folge habe Russland der CIA einst dabei geholfen, bin Laden zu lokalisieren. Die USA hätten den Aufenthaltsort gekannt, sich jedoch bewusst gegen einen Zugriff entschieden. Laut dem EX-FSB Direktor vereinbarten der damalige russische Präsident Wladimir Putin und US-Präsident George W. Bush daraufhin eine gemeinsame Operation zur „Eliminierung“ Bin Ladens. Die Aufgaben seien damals zwischen CIA und FSB aufgeteilt worden.

So habe die CIA Russland demnach gebeten, an bin Ladens Versteck ein Peilsignal anzubringen. „Sie waren sicher, dass wir das nicht schaffen würden – aber wir haben es geschafft“, erklärte Patruschew. Der FSB habe den Sender installiert und Washington daraufhin informiert, dass sich Bin Laden noch mindestens drei Monate an diesem Ort aufhalten werde. Dennoch schlugen die USA nicht zu.

Später stellte Patruschew den damaligen CIA-Direktor George Tenet zur Rede, „sie haben uns darum gebeten. Wir haben den Auftrag erfüllt. Und Sie haben nichts unternommen.“

Dann bestätigte Patruschew, „wir wissen, dass er ihr Agent war. Sie haben ihn so lange benutzt, wie es Ihnen passte. Als er zur Belastung wurde, haben Sie ihn eliminiert, so wie wir es alle im Fernsehen gesehen haben.“

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