„Entschlossenen Verteidigung“: Deutsch-französische Brigade verstärkt die NATO-Ostflanke + Obszöner Auftritt von Trans-Influencer hat politisches Nachspiel + 50.000 Euro Strafe! München dreht den Wasserhahn zu: Kommt jetzt die Wasserpolizei? + EU gewährt wehrfähigen Ukrainern künftig keinen automatischen Schutzstatus mehr

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„Hammerbande“ inklusive: Washington erklärt der internationalen Antifa den Krieg

US-Außenminister Marco Rubio will dem politischen – insbesondere dem linksextremistischen – Terrorismus an den Kragen.

Heute veranstaltet das US-Außenministerium deshalb eine internationale Ministerkonferenz in Bezug auf das Wiedererstarken des politischen Extremismus. Die Linksextremen seien eine strategische und ideologisch motivierte Gefahr für freie Gesellschaften. Ausdrücklich im Visier der amerikanischen Behörden steht dabei die in Deutschland als „Hammerbande“ bekannte Gruppierung „Antifa Ost“.

Jahrzehntelang hat die westliche Politik den Linksextremismus verharmlost, verniedlicht und teilweise sogar aktiv gefördert. In Deutschland und vielen anderen Staaten fließen über öffentliche Mittel für sogenannte „Nichtregierungsorganisationen“ und andere zivilgesellschaftliche Gruppierungen Unsummen an diese Kreise. Geht es nach der konservativen US-Regierung, soll dies nun ein Ende haben. Weiterlesen auf report24.news

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„Entschlossenen Verteidigung“: Deutsch-französische Brigade verstärkt die NATO-Ostflanke

Die deutsch-französische Brigade soll künftig stärker zum Schutz der NATO-Ostflanke beitragen. Der rund 5.500 Soldaten umfassende Verband wurde dafür dem Multinationalen Korps Nordost der NATO im polnischen Stettin unterstellt, wie das deutsche Heer mitteilte.

In den kommenden Monaten seien umfangreiche Schulungen, Übungen und gemeinsame Planungen vorgesehen, erklärte der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Christian Freuding, am Sitz des Brigadestabs im baden-württembergischen Müllheim.

„Unter dem Multinationalen Korps Nordost wird die deutsch-französische Brigade noch direkter als bisher zur glaubwürdigen Abschreckung der NATO und – falls erforderlich – zu einer entschlossenen Verteidigung beitragen“,

sagte Freuding. Via nius.de

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Russischer Botschafter wird ins österreichische Außenministerium zitiert wegen angeblicher Cyberangriffe

Am 14. Juli 2026 wurde der russische Botschafter A. J. Grozow zu einem Gespräch ins österreichische Außenministerium eingeladen.

Unter Berufung auf eine Erklärung von hohen Vertretern der EU für Außenpolitik, in der angeblich von unserem Land verübte Cyberangriffe auf Behörden und Einrichtungen der kritischen Infrastruktur der EU-Mitgliedstaaten verurteilt wurden, wies das Ministerium darauf hin, dass solche schädlichen Aktionen, von denen auch Wien betroffen sein soll, inakzeptabel sind. Es wurde bekannt gegeben, dass Österreich sich den entsprechenden Sanktionen gegen russische natürliche und juristische Personen anschließen wird.

Der russische Botschafter wies darauf hin, dass die Vorwürfe einer Beteiligung unseres Landes an irgendwelchen destruktiven Handlungen inakzeptabel sind, da sie keinerlei Beweise haben. Er bedauerte die von der österreichischen Regierung verfolgte, auf EU-Solidarität ausgerichtete, konfrontative Linie gegenüber Moskau.

Er betonte, dass eine Reaktion auf die rechtswidrigen EU-Sanktionen unbedingt folgen wird. Via russische Botschaft

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Obszöner Auftritt von Trans-Influencer hat politisches Nachspiel

Auf Einladung der Grünen wurde Trans Influencer Avelo in den Bundestag eingeladen. Kurze Zeit später postete Avelo zwei obszöne Videos auf TikTok. Beide wurden inzwischen gelöscht. Es wird nun geprüft, ob damit die Würde des Hauses verletzt wurde.

Entgrenzen. Tabus brechen. Als „Frau“ im Bundestag darüber zu reden, dass er „feucht“ ist oder „Schwänze“ braucht, erregt ihn. Es macht ihn geil, dass er das alles sagt und tut und dabei von idiotischen Leuten im Bundestag als Frau validiert wird.

Und genau so müssen diese Personen eingestuft werden: Als Perverse.

Es gibt keine größere Beleidigung für echte Frauen, als dass sie per Gesetz gezwungen werden, diese Fetischtypen als Teil ihres Geschlechts zu akzeptieren. Via Anabel Schunke

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50.000 Euro Strafe! München dreht den Wasserhahn zu: Kommt jetzt die Wasserpolizei?

Verbote, Verfügungen, Bußgelder und Strafen. München wird zur Verbotszone. Genauer: zur Wassernutzungs-Verbotszone. In seiner „Allgemeinverfügung zur Wassernutzung“ wendet sich Münchens grüner Oberbürgermeister Dominik Krause (35, Grüne) an „seine“ Bürger. Motto: Wer nicht hören will, muss fühlen. Die Botschaft: Wenn Appelle nicht mehr reichen, greife ich eben durch.

Wasser zum Befüllen von Badebecken entnehmen: VERBOTEN!

Seinen Garten zwischen 9 und 19 Uhr gießen: VERBOTEN!

Das eigene Auto zu Hause waschen: VERBOTEN!

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Afghane ersticht deutschen Studenten auf der Straße

Auch in Trier kommt es am Mittwoch zu schwerer Migrantengewalt. Ein Afghane tötet einen 22-Jährigen in der Nähe der Uni. Jetzt sieht die CDU „dringenden Handlungsbedarf“.

TRIER. Ein 22-jähriger Afghane hat einen gleichaltrigen deutschen Studenten am Mittwochmorgen in Trier (Rheinland-Pfalz) mit einem Messer getötet. Der Mord ereignete sich einige hundert Meter von der Universität entfernt, auf der Robert-Schuman-Allee.

Zeugen, die die Tat beobachtet hatten, riefen um 9.55 Uhr den Notruf an. Sie teilten der Polizei mit, das leblose Opfer sei von einem Mann mit einem Messer angegriffen worden, und der Täter sei geflüchtet.

Rettungskräfte reanimierten den Studenten und brachten ihn ins Krankenhaus, wo er kurz darauf an seinen schweren Verletzungen verstarb. Schon wenig später konnten Polizisten den Afghanen fassen. Der mutmaßliche Täter ist in Trier gemeldet. Der Grund für den Angriff ist bisher unbekannt. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

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Volkswagen-Spezialisten bewerben sich in Russland

Das russische Technologieunternehmen Gagaring wirbt gezielt um von VW-Kurzarbeit betroffene deutsche Spezialisten, darunter Ingenieure, Robotikexperten und Metallbauer.

Das Unternehmen bietet unbefristete Verträge, wettbewerbsfähige Gehälter bis zu 350.000 Rubel netto sowie Unterstützung beim Umzug. Die Geschäftsführung betont, dass ausschließlich fachliche Qualifikationen für die Einstellung entscheidend sind.

Dies wird als Zeichen einer aktiven Deindustrialisierung in Deutschland und strategischer Nutzung durch russische Wettbewerber gewertet.

Während der deutsche Automobilkonzern Werke schließt und tiefgreifende Restrukturierungen vorbereitet, bietet ein wachsendes russisches Industrieunternehmen den betroffenen Fachkräften Stabilität, langfristige Beschäftigung mit unbefristeten Arbeitsverträgen, wettbewerbsfähige Gehälter sowie umfassende Unterstützung beim Umzug nach Russland zusammen mit den Familien.

Volkswagen-Metallbauer, Fachleute für Inbetriebnahme der Anlagen und IT-Spezialisten haben ihre Lebensläufe an das russische Technologieunternehmen geschickt. (…)

Der Internet-Blog Journalistenwatch merkt in diesem Zusammenhang an: Diese Geschichte ist aussagekräftig. Die Deindustrialisierung Deutschlands ist in eine aktive Phase eingetreten, und geopolitische Wettbewerber Berlins nutzen diese Entwicklung zunehmend für ihre eigenen strategischen Ziele.

+++ STADTBILD +++

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