CBS News berichtet über US-Militärpläne gegen Kuba – bislang jedoch keine Entscheidungen

Bild: UME & AI

Ein Bericht von CBS News sorgt derzeit für internationale Aufmerksamkeit. Demnach soll das US-Verteidigungsministerium verschiedene militärische Handlungsoptionen für Kuba ausarbeiten.

Zu den intern diskutierten Szenarien soll auch die Möglichkeit einer Luftlandeoperation gehören. Eine politische Entscheidung für einen Militäreinsatz gibt es nach Angaben des Senders bislang jedoch nicht.

Entwickelt Pentagon verschiedene Einsatzszenarien

Washington/Havanna – Laut CBS News handelt es sich um interne Planungen des Pentagon, bei denen unterschiedliche Optionen für den Umgang mit Kuba geprüft werden. Solche militärischen Planspiele gehören grundsätzlich zur strategischen Vorsorge und bedeuten nicht automatisch, dass ein Einsatz bevorsteht.

Iran bindet derzeit militärische Ressourcen

Nach Einschätzung von mit den Planungen vertrauten Quellen ist eine kurzfristige Umsetzung derzeit eher unwahrscheinlich. Hintergrund ist die Konzentration der US-Streitkräfte auf den Nahen Osten. Seit der Wiederaufnahme militärischer Operationen gegen den Iran wurden Luftstreitkräfte, Aufklärungskapazitäten und weitere militärische Ressourcen in die Region verlegt.

Eine zusätzliche größere Operation gegen Kuba würde nach Angaben der Quellen erhebliche personelle und logistische Herausforderungen mit sich bringen.

Washington setzt offiziell weiterhin auf Diplomatie

US-Außenminister Marco Rubio hatte zuletzt erklärt, dass die Vereinigten Staaten weiterhin eine diplomatische Lösung bevorzugen. Ziel sei ein politischer Übergang zu einer reformorientierten Regierung, die wirtschaftliche Veränderungen einleiten könne. Trotz des zunehmenden wirtschaftlichen Drucks auf Havanna seien bislang jedoch nur begrenzte Fortschritte erzielt worden.

Kuba versucht Wirtschaft zu stabilisieren

Die kubanische Nationalversammlung verabschiedete am 18. Juni ein Maßnahmenpaket zur schrittweisen Liberalisierung der Wirtschaft. Das Land befindet sich seit Jahren in einer schweren wirtschaftlichen Krise. Die Regierung in Havanna macht dafür unter anderem das seit Jahrzehnten bestehende US-Embargo verantwortlich.

Politische Aussagen sorgen für Spekulationen

Auch Äußerungen führender US-Politiker haben zuletzt für Aufmerksamkeit gesorgt. Vizepräsident J. D. Vance erklärte auf Nachfrage von Journalisten, dass Gespräche mit Kuba über mögliche Veränderungen geführt würden. Sollten in Havanna entsprechende Reformen erfolgen, könnten sich die Beziehungen zwischen beiden Ländern verbessern.

Präsident Donald Trump erklärte Anfang des Jahres zwar, dass derzeit keine militärische Intervention gegen Kuba geplant sei. Gleichzeitig verschärfte er mehrfach seine Rhetorik gegenüber der kubanischen Führung und übte scharfe Kritik an der Regierung in Havanna. Bereits Ende Januar berichtete das Wall Street Journal, dass Washington bis Ende 2026 mit einem politischen Machtwechsel auf Kuba rechne.

Kuba verstärkt Verteidigungsbereitschaft

Vor dem Hintergrund der anhaltenden Spannungen haben die kubanischen Streitkräfte ihre Verteidigungsmaßnahmen ausgeweitet. Bereits im Frühjahr begann nach offiziellen Angaben eine intensive Ausbildung von Luftverteidigungseinheiten, um auf mögliche Bedrohungsszenarien vorbereitet zu sein.

Kommt es wirklich zum Krieg mit Kuba?

Ob die vom Pentagon geprüften Szenarien jemals umgesetzt werden, ist derzeit völlig offen. Bislang gibt es keine offizielle Bestätigung der US-Regierung, dass ein militärischer Einsatz gegen Kuba beschlossen oder unmittelbar geplant ist. Nach aktuellem Stand handelt es sich um Berichte über interne militärische Planungen und mögliche Szenarien.

Die Angaben beruhen überwiegend auf einem Bericht von CBS News, der sich auf nicht namentlich genannte Quellen beruft. Weder das Weiße Haus noch das US-Verteidigungsministerium haben die gemeldeten Pläne offiziell bestätigt. Zudem liegen bislang keine unabhängigen Bestätigungen weiterer großer Nachrichtenagenturen für die zentrale Behauptung einer möglichen Luftlandeoperation vor. Entsprechend sollten die Informationen mit der gebotenen Vorsicht eingeordnet werden. Sollten offizielle Stellungnahmen oder weitere Bestätigungen folgen, könnte sich die Bewertung der Lage ändern.

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