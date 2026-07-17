Neues aus dem Freiluftirrenhaus: Umzug von Geisteskranken

Manchmal sagt ein Bild mehr als tausend Worte – oder in diesem Fall ein Video. Betrachter späterer Generationen – wenn wieder Normalität in diese durchgeknallte Gesellschaft einkehren wird – werden sich wundern, wie so etwas möglich sein konnte.
Schon jetzt muss man diagnostizieren, dass dieser Umzug ein Spiegelbild des immer öfter gebotenen Irrsinns darstellt. In diesem Fall offenbart sich der Wahn in Reinkultur. Er versteckt sich nicht in linken oder grünen Hirngespinsten, sondern tritt offen zu Tage:
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