Neues aus dem Freiluft-Irrenhaus – Schweiz: Berner Bär bald geschlechtsneutral?

Links der "alter" Bär mit Penis und rechts der neue in der richtigen Laufrichtung!

In Bern wurde aus Gründen der Gendergerechtigkeit vorgeschlagen, den Penis des Berner Bären wegzukastrieren. Das Berner Mitglied des Großen Rats des Kantons Bern Thomas Brönnimann (GLP) forderte in einer Anfrage eine Korrektur des Berner Wappens.

„Muss der Berner Bär wirklich ein rotes Glied haben?“, fragte der Grüne. „Mit einem Bären ohne Penis würden sich deutlich mehr Menschen im Kanton Bern repräsentiert fühlen. So ist das Wappen nicht mehr zeitgemäß.“

Und das ist noch nicht alles:

Auch die Laufrichtung des Bären bietet Anlass zur Kritik! Als „Symbol für Fortschritt“ könnte sich der Bär zudem künftig von unten links nach oben rechts bewegen. Heute laufe er ja rückwärts. Aber Halt! Wenn der/die Bär*in sich fortschrittlich von links nach rechts bewegt könnte das ja auch als rückschrittlich interpretiert werden, noch dazu, wenn es sich um einen Braunbären handel sollte.

Guter Rat ist gefragt

Die fortschrittliche Berner Stadtverwaltung hat die von der Bundeskanzlei erlassenen Leitlinien für geschlechtergerechte Sprache bereits vor einigen Jahren besonders eifrig interpretiert. So wies sie ihre Beamten beispielsweise an, Wörter wie „Fußgängerstreifen“, „Mannschaft“ oder „Mitarbeitergespräch“ zu ersetzen. Auch „Mutter“ und „Vater“ sind für diese Spinner bedenklich; es soll stattdessen „das Elter 1“ bzw. „das Elter 2“ heißen. Und ist kein Witz bitte! Vielleicht könnte man diese Genderexpert*Innen für eine besonders fortschrittliche Lösung des Bären-Penis-Problems als Berater*Innen beiziehen.

