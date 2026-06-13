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Eine schwere Explosion mit anschließendem Großbrand hat in der Nacht zu Samstag ein Wohngebäude im Stadtteil Amsterdam Nieuw-West erschüttert. Bei dem Vorfall wurden mindestens sieben Menschen verletzt, darunter eine Person schwer. Rund 400 Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen, während Einsatzkräfte stundenlang gegen die Flammen kämpften.

Heftige Explosion erschüttert Wohnkomplex in Amsterdam

Rund 400 Bewohner mussten ihre Wohnungen verlassen, während Einsatzkräfte stundenlang gegen die Flammen kämpften.

Gegen Mitternacht kam es im Bereich der Osdorper Ban in Amsterdam zu einer starken Explosion, die weite Teile der Umgebung aufschreckte. Augenzeugen berichteten von einem lauten Knall, gefolgt von einer massiven Rauchentwicklung und einem schnell um sich greifenden Feuer.

Durch die Wucht der Detonation wurde ein Teil des Gebäudekomplexes schwer beschädigt. Infolge der Explosion kam es zu einem Brand, der einen umfangreichen Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdiensten und Polizei erforderlich machte. Die Behörden betonen, dass aktuell keine voreiligen Schlüsse gezogen werden können. Alle möglichen Szenarien werden geprüft, während die Untersuchungen weiterlaufen.

Waren es die marokkanischen Geldautomatensprenger?

Natürlich gibt es jetzt keine voreiligen Informationen zu den Tätern. Es drängt sich jedoch der Verdacht auf, dass es sich dabei um die „Gruppe“ handelt, die schon seit Jahren Geldautomaten in Deutschland, Österreich und der Schweiz in die Luft jagt. Wenn gelegentlich die Verbrecher geschnappt werden handelt es sich in den Mainstream-Medien dann um „Niederländer“ obwohl man inzwischen genau weiß, dass diese „Niederländer“ in Wirklichkeit in Holland lebende Marokkaner sind.

Derzeit gibt es keine offizielle Bestätigung, dass die Explosion an der Osdorper Ban in Amsterdam direkt mit den „niederländischen Banden“ zusammenhängt, die Geldautomaten sprengen. Die Polizei betont ausdrücklich, dass die Ursache noch untersucht wird und bislang keine gesicherten Aussagen möglich sind.

Allerdings gibt es einige Hinweise, die aufschlußreich sind:

Die Polizei hat bereits mehrere Personen festgenommen und Fahrzeuge sichergestellt.

Laut lokalen Medien und Aussagen von Anwohnern soll es Gerüchte geben, dass in einer Kellerbox Explosivstoffe für einen Geldautomatenraub („Plofkraak“) vorbereitet

worden seien. Die Sicherheitsbehörden haben diese Hinweise weder bestätigt noch ausgeschlossen.

Amsterdam Nieuw-West tatsächlich einen hohen Anteil von Bewohnern mit „marokkanischen Migrationshintergrund“.

Warten wir ab, ob die Behörden die Herkunft der Täter bekannt gibt. Wenn nicht kann man deshalb daraus ebenfalls die entsprechenden Schlüsse ziehen.