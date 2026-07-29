1.150 Islamisten aus Deutschland reisten zum IS – viele hatten deutschen Pass

+ Gleichgeschlechtliche Ehen werden in Polen verboten + Erdogan will Ankara zum Machtzentrum machen + Logikfehler: Queerbeauftragte warnt nach islamistischem Anschlag vor Rechtsextremen + Kassenärzte-Chef warnt Neu-Gesundheitsminister Linnemann: „Schaden kaum noch gutzumachen“ + Dreiste Täter brechen 29 Bank-Schließfächer auf – während der Öffnungszeit

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Gleichgeschlechtliche Ehen werden in Polen verboten

Das polnische Verfassungsgericht hat entschieden, dass im Ausland geschlossene gleichgeschlechtliche Ehen in Polen nicht anerkannt werden.

In Polen hat das Verfassungsgericht gegen die Anerkennung von im Ausland geschlossenen gleichgeschlechtlichen Ehen entschieden. Die entsprechende Verordnung von Innenminister Marcin Kierwinski sei laut Gericht nicht mit der polnischen Verfassung vereinbar.

Verfassung definiert Ehe als Bund zwischen Mann und Frau

Die Verfassung in Polen legt fest, dass die Ehe ein Bund zwischen Mann und Frau ist. Wie ORF.at berichtet, hatte der Europäische Gerichtshof im November entschieden, dass EU-Staaten solche Ehen anerkennen müssen, wenn sie in anderen Mitgliedsländern geschlossen wurden. Weiterlesen auf heute.at

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Neoosmanischer Zug gegen den Westen: Erdogan will Ankara zum Machtzentrum machen

Die Türkei löst sich Schritt für Schritt aus der westlichen Umklammerung. US-Staatsanleihen werden abgestoßen, Russland finanziert die türkische Energiezukunft und mit radikalen Steuererleichterungen soll Istanbul zum neuen Zentrum des internationalen Kapitals im Nahen Osten werden.

Recep Tayyip Erdogan wartet nicht auf die neue multipolare Weltordnung – er arbeitet daran, Ankara zu einem eigenen Machtzentrum zu machen.

Innerhalb eines einzigen Monats ließ die Türkei ihre Bestände an amerikanischen Staatsanleihen von rund 16 Milliarden auf nur noch 1,8 Milliarden Dollar zusammenschrumpfen. Fast der gesamte Bestand des Landes wurde auf den Markt geworfen. Weiterlesen auf report24.news

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BMI bestätigt: 1150 Islamisten aus Deutschland reisten zum IS – viele hatten den deutschen Pass

Laut Bundesinnenministerium (BMI) sind seit 2011 etwa 1150 Islamisten aus Deutschland in Richtung Syrien und Irak ausgereist. Mehr als die Hälfte von ihnen besitzt die deutsche Staatsangehörigkeit. […]

Auf eine Anfrage dieser Zeitung antwortete das Bundesinnenministerium (BMI) mit Zahlen, die das Ausmaß der Bedrohung durch Islamisten mit deutschem Pass greifbar mache

Laut einer Sprecherin des BMI liegen zu rund 65 Prozent dieser Personen konkrete Anhaltspunkte vor, dass sie aufseiten des IS, der Al-Kaida oder nahestehender Gruppierungen an Kampfhandlungen teilgenommen oder diese unterstützt haben. Via berliner-zeitung.de

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Logikfehler: Queerbeauftragte warnt nach islamistischem Anschlag vor Rechtsextremen

Die Queerbeauftragte der deutschen Bundesregierung, Sophie Koch (SPD), warnt vor einer zunehmenden Bedrohung der queeren Community durch rechtsextreme Gruppen.

Besonders in Ostdeutschland würden Christopher-Street-Day-Veranstaltungen (CSD) immer häufiger gezielt ins Visier genommen.

Nach Einschätzung der SPD-Politikerin treten vor allem in Sachsen immer jüngere rechtsextreme Netzwerke auf, die gezielt gegen CSD-Veranstaltungen und queere Menschen mobilisieren.

Deshalb müssten Pride-Paraden dort mittlerweile mit einem massiven Polizeiaufgebot abgesichert werden. Vor allem im ländlichen Raum seien weiträumige Sperren und umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen notwendig, berichtet die Welt. Weiterlesen auf exxpress.at

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Kassenärzte-Chef warnt Neu-Gesundheitsminister Linnemann: „Schaden kaum noch gutzumachen“

Berlin – Es ist eine Mammut-Aufgabe, die Neu-Gesundheitsminister Carsten Linnemann (48, CDU) erwartet: Das Gesundheitssystem steht vor dem großen Umbruch. Amtsvorgängerin Nina Warken (47, CDU) hatte kurz vor ihrem Wechsel ins Kanzleramt noch das Riesen-Spargesetz (knapp 19 Milliarden Euro) durch den Bundestag gebracht – jetzt steht Linnemann direkt in der Pflicht.

Kassenärzte-Chef Andreas Gassen (64) warnt in BILD:

„Als Ökonom wird der neue Gesundheitsminister Linnemann erkennen, dass wir als Folge des Spargesetzes ein Problem mit der Versorgung bekommen werden. In Teilen ist der Schaden kaum noch gutzumachen.“

Das Spargesetz trifft auch die Ärzte. Und das bleibe nicht ohne Folgen. So gebe es bereits Ärzte, die ihre Praxis verkaufen und in den Ruhestand gehen, so Gassen. „Sie sagen: Das war’s für mich. Sie können mit den beschlossenen Einsparungen nicht weiterarbeiten. Andere geben ihre Kassenzulassung zurück und behandeln nur noch Privatpatienten.“ Folge: Die medizinische Versorgung steht wegen des Sparpakets massiv unter Druck. Weiterlesen auf bild.de

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Dreiste Täter brechen 29 Bank-Schließfächer auf – während der Öffnungszeit

MönchengladbachD – dreiste Plünderung mitten am Tag: Zwei Unbekannte knacken 29 Schließfächer in Sparkasse Rheydt – und niemand merkt’s. Während draußen der normale Bankbetrieb läuft, verschaffen sich am Montag (27. Juli) gegen 12.25 Uhr zwei Männer Zugang zum Schließfachraum im Untergeschoss der Sparkassen-Filiale an der Marktstraße in Mönchengladbach-Rheydt.

Eine gute halbe Stunde lang hantieren sie ungestört an den Boxen. Ergebnis: 29 Schließfächer aufgebrochen und ausgeräumt, an weiteren 14 deutliche Hebelspuren. Dann verschwinden die Täter mit der Beute. In dem Raum stehen rund 1.700 Schließfächer.

Wie hoch der Schaden ist und was genau gestohlen wurde, ist noch unklar. Die Polizei geht von zwei unbekannten Männern aus. Die Sparkasse informiert die betroffenen Kunden. Am Dienstagmorgen steht vor der Filiale eine aufgeregte Menschenmenge. WhatsApp-Gruppen haben die Nachricht bereits verbreitet. „Wie kann so etwas sein? In den Raum kommt man doch nicht einfach so rein“, sagt ein älterer Herr fassungslos. Via rp-online.de

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Paukenschlag in Australien: Zweifacher Vater aus Melbourne erhält die bislang höchste Entschädigungssumme für einen COVID-Impfschaden: Mehr als 6 Millionen Dollar

Der 51-jährige Chris Nemeth warnt davor, dass es „zu Selbstmorden kommen wird“, sollte die australische Regierung denjenigen, die unter Impfschäden durch Covid-Impfstoffe leiden, keine angemessene Unterstützung gewähren.

Chris mag zwar den bislang höchsten Entschädigungsbetrag für Covid-Impfschäden in Höhe von 6 Millionen Dollar erhalten haben, doch kein noch so hoher, steuerlich absetzbarer Geldbetrag kann ihm das Leben zurückgeben, das er führte, bevor er seinen Ärmel hochkrempelte – in der irrigen Annahme, das Richtige zu tun. Weiterlesen auf legitim.ch

+++ WIR VERGESSEN NICHT +++

Unglaublich, was Menschen alles mit sich machen lassen …

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