Das Brüsseler Ungeheuer will Ungarn mit in den Abgrund ziehen

Péter Magyar und Ursula von der Leyen. | Bild: website of the European Commission and licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International.

Von CONNY AXEL MEIER | Noch erscheint es wie ein Alptraum aus dunkler Vergangenheit oder wie ein Horrorfilm. Der Behemoth greift nach der absoluten Macht und will alle bisherigen ungarischen Regierungsmitglieder der Fidesz-Partei in den Kerker werfen lassen.

Dazu braucht er nicht mal Gerichte und Staatsanwälte. Stattdessen installiert er eine allein ihm hörige Art Gestapo, die auf Gewaltenteilung einen Dreck gibt und nur auszuführen hat, was dem Diktator in seinem Sadismus notwendig erscheint.

Das hat Péter Magyar in seinem Palast, der Ungarn in einer „Operation Fegefeuer“ aufgehend ein für allemal endgültig vernichten möchte, öffentlich angekündigt. Dass seine persönliche Rachsucht aufgrund seiner Sonderbehandlung innerhalb des Fidesz-Klüngels in den letzten Jahren bis 2024 so weit gehen würde, dass er das ganze Land absichtlich zerstören will, hätten ihm nicht mal seine ehemaligen Freunde zugetraut. Seine Pöbeleien langweilen mittlerweile und klingen nur noch abgedroschen, was sie aber nicht weniger gefährlich macht.

Ungarn war seit 2010 ein international geschätztes prosperierendes Land, geschützt von einer Regierung, die illegale Invasoren vom Land fernhielt, die Familie und die Nation vor in- und ausländischen Terroristen bewahrte, auf die eigene Geschichte stolz war und das die Souveränität groß und die Kriminalität klein hielt. Korruption war kein Thema im Land bis der Golem vor der Wahl im April seine deutschen Wahlhelfer im BMW-Leasingwagen über die Dörfer scheuchte und seine Luftballons aufblasen ließ und den Leuten versprach, die Brüsseler Millionen ihnen als „ihr Geld, das Orban gestohlen“ hätte, palettenweise direkt vor ihrer Haustüre abzuladen.

Die einzige Wahlkampfparole der Tisza-Jünglinge war „Orban ist korrupt“ und wurde durch jeden Lautsprecher des Landes gebrüllt und mittels aufblasbarer Gummi-Zebras aus chinesischer Produktion illustriert. Den Sinn oder Unsinn dahinter möge jeder Beobachter selber erraten.

Anstatt sich um die anstehenden Regierungsarbeiten (Energiepreise, Inflation, Wettbewerbsfähigkeit) zu kümmern, machte Péti sich daran, alle Politiker der bisherigen Regierungspartei zu verfolgen und zu verhaften. 17 Verfassungsänderungen mit Zweidrittel-Mehrheit wurden durchgepeitscht und der Staatspräsident verfassungswidrig abgesägt. Seine Wunschkandidatin für das Amt, die Schachgroßmeisterin Judit Polgar, hat kurzerhand abgesagt, weil sie charakterlich völlig überqualifiziert sei und sich nicht durch Instrumentalisierung ihr gutes Ansehen weltweit aufs Spiel setzen will. Das versteht man sofort.

Jeder weitere Kandidat für den Posten muss jetzt als Notnagel der zweiten Wahl von Magyars Gnaden erscheinen. Das Amt des Staatspräsidenten hat dadurch den Maximalschaden erlitten. Aber, wie man den Selbstdarsteller kennt, wird er schon irgendwo in seinem Kellerbüro noch eine ehemalige Gespielin sitzen haben, die auf Kommando gehorcht und ihm die Handpuppe spielen kann und dann auch noch stolz darauf ist, dem sadistischen Lord zu Diensten zu sein.

Wie geht es also weiter in Ungarn?

Mit den Großmächten USA, China und Russland hat Magyar es sich gleich von Anfang an versaut. Nur im Brüsseler Kinderbettchen im Zimmer der Sonnenkönigin und im Spielzimmer von Manfred Weber ist er gut gelitten, solange er brav bitte und danke sagen lernt. Allenfalls noch in der Kantine im Bundeskanzleramt oder im Café im Elysee-Palast. Der Selenskyj übt das schon seit Jahren mit wenig Erfolg. In der Zwischenzeit kann der dumme Péti schon mal anfangen, die 27 Meilensteine abzuarbeiten, die ihm in Brüssel als Hausaufgaben gestellt wurden, damit er ein paar Leckerlis aus der Gemeinschaftskasse der EU-Kommission zugeteilt bekommt.

Aber nur eins nach dem anderen: Erst muss er – ganz wichtig – den Migrationspakt der EU umsetzen, das Land zuverlässig überall mit Regenbogenfahnen beflaggen, alle Bürgermeister der Fidesz absetzen, die Preise für Haushalts-Energie verdreifachen, die großen ausländischen Supermarktketten von der Sondersteuer entlasten, die großen Städte mit Mohammedaner und Moscheen fluten, die Familienbeihilfen kürzen bzw. ganz abschaffen, die Renten besteuern, den Kraftstoffpreis kräftig anheben, die Landschaft verspargeln, breitflächige Zensur einführen und ein paar neue steuerfressende Super-Oberbehörden schaffen, die freihändig die Opposition einschüchtern und verfolgen dürfen, ohne dass diese den Rechtsweg beschreiten können. Also so eine Art NKWD.

Die Generalstaatsanwaltschaft, das Verfassungsgericht und die Staatsmedien werden mit Soros-Lakaien besetzt und auf linkslinke Spur gebracht. Das konservative Matthias-Corvinus Collegium (MCC) soll geschlossen werden und neostalinistische Aufpasser werden aufmüpfigen Rentnern die bescheidenen Renten und ihre Ersparnisse wegnehmen und stattdessen den digitalen Euro zur Pflicht machen.

Der Neostalinismus für Ungarn als Rache dafür, dass seine Ehefrau ihn rausgeschmissen hat

Ja, da ist der Golem-Péti nachtragend. Dass ihn die Mutter seiner Kinder, die frühere Justizministerin Judit Varga, wegen körperlicher Misshandlung vor die Tür gesetzt hat, und dass er deswegen bei der Fidesz keine richtige Karriere machen konnte, sondern 2024 nur auf einen Druckposten abgeschoben wurde, das hat der Péti dem ungarischen Volk nicht verziehen. Dafür muss es jetzt leiden. Deshalb wird er die Brüsseler Dollars, Euros und Goldbarren behalten und unter seinem Bett verstecken und seinen Mitverschwörern ab und zu was davon abgeben müssen, damit sie stillhalten. Der Rest geht ohnehin in Selenskyjs Sparschwein.

Was machen jetzt diejenigen, die in den letzten Jahren ins Exil nach Ungarn gegangen sind? Der Autor hatte sich diese Frage auch gestellt. Zuerst dachte er auch an Umzug Richtung Süden. Mittlerweile ist es so, dass es langfristig keinen Sinn mehr macht immer von einem Land zum nächsten zu ziehen, in der Hoffnung, dass man dort dem Ökosozialismus und der tödlichen Umvolkung, dem Bevölkerungsaustausch nebst der Islamisierung der Gesellschaft auf Dauer ausweichen kann. Jetzt kommt der Neostalinismus nach Ungarn. Dann kommt er woanders.

Orbán lässt sich nicht einschüchtern. Die Magyar-Regierung platzt vor Neugierde, was Orbán wohl mit Donald Trump und Marco Rubio in Washington zu besprechen hatte. Bekanntlich hat er als ausgemachter Fußball-Fan ein WM-Spiel direkt Vorort im Stadion angeschaut. Sie werden Orbán schon foltern müssen, um das zu erfahren. Auf der diesjährigen Rede Orbáns auf der Sommeruniversität im siebenbürgischen Ort Baile Tusnad (ungarisch: Tusnádfürdo) hat Orbán nichts dazu gesagt. Stattdessen rief er zum Widerstand auf! Zum Widerstand!!!

Nicht „Erneuerung“ brauche es, sondern angesichts einer – seiner Meinung nach – „Willkürherrschaft“ der neuen Regierung, harten Widerstand. In diesem Sinne könne Fidesz nicht mehr als klassische Partei agieren, sondern müsse eine Art Schaltstelle und Sammelbecken werden für alle möglichen Gruppen, die „für die Freiheit“ und gegen die neue „Willkürherrschaft“ kämpfen wollten.

Damit sind auch wir, die europäischen Patrioten im ungarischen Exil, gemeint. Das dürfte in vielen Fällen auch Gefängnis bedeuten für die einstige Fidesz-Elite. Orbán sagte, davor dürfe man keine Angst haben, denn „je mehr man sie verfolgt“, desto stärker werde der Widerstand. Es sei jetzt nicht wichtig, sich mit sich selbst zu beschäftigen, sagte Orbán, denn es sei „egal, was mit der Partei passiert“, das Wesentliche sei, „was mit der Heimat passiert“.

In 25 Jahren wäre die EU ohnehin Geschichte, so Orbán, und wir müssen uns auf die Zeit danach einrichten. Als ausländische Bürger in Ungarn tragen wir genauso Verantwortung dafür, dass die Willkürherrschaft besiegt wird und Ungarn wieder frei wird. Der Autor sieht es als notwendig an, dem „Widerstand“ in Ungarn zur Geltung zu bringen und daran teilzunehmen. Aus Deutschland kommend, haben wir einen strategischen Vorteil. Wir kennen das schon zur Genüge seit über 15 Jahren oder wenigstens seit der Corona-Willkür.

Dem Widerstand anschließen

Widerstand ist für die meisten Ungarn ein Fremdwort, für uns nicht. Die jungen Ungarn kennen ihn nur historisch aus den Schulbüchern. Der letzte Widerstand, der 1989 zum Fall des Sowjetkommunismus führte, ist 36 Jahre her, der Aufstand gegen die Sowjets von 1956 ist 70 Jahre her. Der Aufstand gegen die Habsburger Fremdherrschaft 1848/49 ist 177 Jahre her. Die Türken wurden 1699 vollends aus Ungarn vertrieben und es hat mindestens zwei Jahrhunderte gebraucht, bis sich das Land davon erholt hatte. Aber: Ungarn lebt noch!

Der Krieg der regierenden Ökosozialisten gegen das Volk findet nicht nur in Deutschland und nicht nur in Ungarn statt. Es ist ein nahezu weltweiter Krieg gegen totalitäre Bestrebungen überall bis hin zu Zensur und neostalinistischen Tendenzen, wie in Deutschland.

Der Autor hat beschlossen, sich nun in Ungarn dem hiesigen Widerstand anzuschließen und den freiheitsliebenden Patrioten hier Mut zu machen und sie mit Rat und Tat zu unterstützen! Selbst dann, wenn es das letzte ist, was ich tun werde. Für die Freiheit! Gegen die Diktatur!



Zum Autor: Conny Axel Meier (geb. 1956) betätigt sich seit über 20 Jahren als Publizist, Menschenrechtsaktivist und Islamaufklärer. Seit 2004 war er Schriftführer im „Bundesverband der Bürgerbewegungen“ (BDB). 2006 gehörte er zu den ersten Mitgliedern von „Pax Europa“. 2008 war er maßgeblich beteiligt an der Fusion der beiden Vereine zur „Bürgerbewegung PAX EUROPA“ (BPE) und wurde bis 2016 deren erster hauptamtlicher Bundesgeschäftsführer. 2019 zog er mit seiner Ehefrau ins politische Exil nach Ungarn und schreibt von dort regelmäßig für PI-NEWS wo auch dieser Beitrag erschien.

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