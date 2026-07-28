FRANKREICH: Mann sticht auf Frauen ein und beruft sich auf Allah + Lufthansa baut 550 Stellen bei Kernmarke ab + Das Familienministerium in Nordrhein-Westfalen fördert die Meldestelle Queerfeindlichkeit mit über 300.000 Euro + ÖSTERREICH: Kanzler verkündet Asyl-Plan – das kommt ab 2027 + Vernichtendes Studienergebnis über Herzschäden durch mRNA-Impfung

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Vollverschleierte erhält britischen Bürgerpreis für „Stärkung junger Frauen“

Angeblich „stärke“ sie mit ihrem Engagement junge Frauen: Eine vollverschleierte Mohammedanerin erhielt am vergangenen Donnerstag den British Citizen Award für ihren „inklusiven“ Sportclub.

Große Emotionen sieht man auf den Fotos der Verleihung freilich nicht, denn von der Frau ist lediglich die Augenpartie sichtbar.

Khadija Patel aus dem britischen Bolton sei „engagiert für die Stärkung junger Frauen durch Sport und körperliche Aktivität und hat den ‘KRIMMZ Girls Youth Club’ zu einem Leuchtturm der Hoffnung und Möglichkeiten gemacht“, liest man in der Würdigung auf der Website des British Citizen Award. Weiterlesen auf report24.news

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FRANKREICH: Mann sticht auf Frauen ein und beruft sich auf Allah

Messerattacke mitten in Paris: Ein Mann greift drei Frauen an, darunter eine Schwangere. Allah habe ihm die Tat befohlen, erklärt er anschließend – und soll verwirrt gewirkt haben.

PARIS. Ein Mann hat in Paris drei Frauen, darunter eine Schwangere, mit Messern angegriffen und verletzt. In einem in den sozialen Medien veröffentlichten Video ist zu sehen, wie der Angreifer von mehreren Passanten festgehalten wird und ihnen erklärt, dass Allah ihm die Tat befohlen habe, wie Le Figaro und Le Parisien berichten. Ein Augenzeuge berichtete, der Mann habe betont, er habe Frauen töten wollen. Weiterlesen auf jungefreiheit.de

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Lufthansa baut 550 Stellen bei Kernmarke ab

Lufthansa beginnt mit dem Abbau von 4.000 Stellen bis 2030, wie das „Handelsblatt“ schreibt. Mit dem Freiwilligenprogramm „New Ways“ sollen bis zu 550 Vollzeitstellen bei der Kernmarke Lufthansa Airlines und in Zentralbereichen frei werden.

Führungskräfte werden ab dem 27. Juli dazu Beschäftigte ansprechen. Es sind Abfindungen geplant, auch Fluktuation und der Verzicht auf Nachbesetzungen – jedoch keine Altersteilzeit. Via epochtimes.de

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Das Familienministerium in Nordrhein-Westfalen fördert die Meldestelle Queerfeindlichkeit mit über 300.000 Euro

Die Meldestelle spricht sich wie SPD und Linke für eine Änderung des Grundgesetzes aus: „Regenbogenfamilien“ sollen unter dem besonderen Schutz des Staates stehen.

(…) „Regenbogenfamilien“ bezeichnet Familien, in denen mindestens ein Elternteil homo- oder bisexuell ist oder sich als transsexuell identifiziert. Die Meldestelle wurde seit ihrer Gründung 2025 mit über 300.000 Euro vom nordrhein-westfälischen Familienministerium gefördert, wie Apollo News auf Anfrage mitgeteilt wurde.

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ÖSTERREICH: Kanzler verkündet Asyl-Plan – das kommt ab 2027

Ab 2027 will Bundeskanzler Stocker erstmals illegale Migranten in Rückkehrzentren abschieben. Genauere Details dazu nannte er jedoch nicht.

Am Montag lud Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) seinen griechischen Amtskollegen Kyriakos Mitsotakis nach Salzburg ein. Eines der Kernthemen des Arbeitstreffens waren die sogenannten „Return Hubs“ – also Rückkehrzentren außerhalb der EU, die abgelehnte Asylwerber aufnehmen sollen, bis deren Abschiebung in die Heimatländer erfolgt, berichtet die APA.

Im Zuge der gemeinsamen Pressekonferenz hat Stocker auch gesagt, wann Österreich damit beginnen möchte, illegale Migranten in die Rückkehrzentren zu verfrachten. Als Startzeitpunkt nannte der Kanzler das Jahr 2027. Weiterlesen auf heute.at

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Vernichtendes Studienergebnis über Herzschäden durch mRNA-Impfung

Die Stanford-Studie, die das NIH mitfinanzierte, wurde als Bestätigung der Impfstoffsicherheit verkauft. Die Realität sieht anders aus — und die Daten sind vernichtend.

Fünf Jahre hat es gedauert, bis das National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) — eine Abteilung der NIH — eine Studie an der Stanford University finanzierte, die sich mit den molekularen Mechanismen der mRNA-Impfstoff-induzierten Myokarditis befasst. Die Studie zeigt, dass junge Männer nach der zweiten Moderna-Dosis mit sechsfach erhöhtem Myokarditis-Risiko kämpften. 97 Fälle pro Million Dosen, wie eine umfassende Analyse in der International Journal of Cardiovascular Research & Innovation dokumentierte. VAERS-Daten haben 223-mal mehr Myokarditis-Meldungen nach COVID-19-Impfungen verzeichnet als nach sämtlichen anderen Impfstoffen der letzten 30 Jahre kombiniert. Weiterlesen auf tkp.at

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Schellack und Erdöl: Was essen wir bei Obst und Gemüse alles mit?

Warum glänzt Obst und Gemüse im Supermarkt eigentlich immer so perfekt? Was viele für ein Zeichen von Frische halten, ist in Wahrheit eine gesundheitsgefährdende Beschichtung aus Erdöl und giftigem Schellack.

In den USA sieht man in der Obstabteilung der Supermärkte immer öfter ein Schild mit der Aufschrift »Dieses Obst und Gemüse wurde mit von der FDA (Behörde für Lebens- und Arzneimittel) zugelassenem lebensmitteltauglichem Pflanzen-, Erdöl- oder Bienenwachs oder auf Schellack basierendem Wachs oder Harz überzogen, um die Frische zu erhalten«. Zu den zellophanverpackten »frischen« Früchten, die wie ein neues Surfbrett mit Schellack und Harz überzogen sind, gehören Äpfel, Avocados, Orangen, Pastinaken, Ananas, Kürbis, Tomaten und Rüben. Weiterlesen auf anonymousnews.org

+++ REALSATIRE +++

Der Putin war’s…

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