Polizei fasst Syrer mit 11 Identitäten

USA drohen EU-Zensoren: Visa-Verbote, Klagen & Haftung für Beamte

Washington zieht die Reißleine: Die USA werten den Digital Services Act als Angriff auf die Meinungsfreiheit. Nun drohen sie EU-Beamten mit Visa-Verboten, Klagen und persönlicher Haftung. Brüssel spricht von Rechtsstaat – Washington von Zensur. Der transatlantische Konflikt eskaliert.

Washington eskaliert im Streit um Meinungsfreiheit. Führende Republikaner im US-Kongress prüfen drastische Maßnahmen gegen EU-Beamte, die den umstrittenen Digital Services Act (DSA) durchsetzen und damit – aus US-Sicht – amerikanische Technologieunternehmen und US-Bürger zensieren. Der DSA verpflichtet Online-Plattformen zu weitreichenden Eingriffen bei Inhalten, die Brüssel als illegal oder problematisch einstuft.

+++

“Wir alle sind Amelia”: Britische Frauen fordern Remigration

Frauen wird gern nachgesagt, sie wären ohnehin alle “woke” und würden die illegale Massenmigration entsprechend befürworten. Dabei sind es vor allem Frauen, die Opfer von importierter sexueller Gewalt und (Gruppen-)Vergewaltigungen durch Migranten werden.

Die Women’s Safety Initiative im Vereinigten Königreich setzt sich aus Frauen zusammen, die überdeutlich ein Ende und eine Umkehrung der illegalen Einwanderung fordern. Mit “Amelia” hat die britische Regierung sie versehentlich mit der perfekten Fürsprecherin ausgestattet.

“Amelia” ist eigentlich ein Charakter im staatlich finanzierten Anti-Extremismus-Spiel “Pathways”: Mit ihr sollte vor den Gefahren vermeintlich rechtsextremer Propaganda gewarnt werden (Report24 berichtete). Die Entwickler hatten jedoch unterschätzt, wie groß der Widerstand gegen die illegale Massenmigration in der Bevölkerung bereits ist. Das regierungskritische Mädchen mit den lilafarbenen Haaren mauserte sich in den sozialen Netzen rasch zu einer Ikone des Widerstands und ging mit zahllosen KI-Videos viral.

+++

Verschärfte US-Einreiseregeln: Wichtige Frist läuft aus

Wer künftig in die USA fliegen will, muss einiges über seine Vergangenheit preisgeben: Ab morgen könnten neue, deutlich verschärfte Einreiseregeln gelten. Davon betroffen wären auch deutsche Staatsbürger. Womit müssen sie nun rechnen?

Fünf oder teilweise bis zu zehn Jahre zurückdenken müssen künftig alle Deutschen, die in die USA reisen möchten. Das sehen jedenfalls die aktuellen Pläne für die neuen Einreiseregeln der US-Regierung vor.

Bis Sonntag können Einwände und Stellungnahmen dazu abgegeben werden. Im Anschluss will der US-Grenzschutz die Meldungen prüfen und bei Bedarf Anpassungen vornehmen. Dann könnten die neuen Vorschriften in Kraft treten. Ein genauer Zeitplan liegt allerdings noch nicht vor. (…)

Gefordert werden alle Informationen zu Social-Media-Konten und Online-Aktivitäten der letzten fünf bis zehn Jahre.

Zusätzlich sollen frühere E-Mail-Adressen, Telefonnummern und Angaben zu Familienmitgliedern abgefragt werden

+++

100.000 gefälschte Universitätsabschlüsse in Medizin, Krankenpflege und Ingenieurwesen in Indien aufgeflogen

Die indische Polizei hat elf Personen festgenommen, die über 100.000 gefälschte Universitätsabschlüsse in Medizin, Krankenpflege und Ingenieurwesen ausgestellt haben.

Wie viele dieser Personen arbeiten in amerikanischen – (oder deutschen und europäischen) Arztpraxen, Krankenhäusern oder Ingenieurbüros?

🚨BREAKING: Police in India arrested (11) people who issued over (100K) fake university degrees in medicine, nursing & engineering How many of these people are in a medical practice or engineering firm here in America? pic.twitter.com/iRLrSlMes3 — Derrick Evans (@DerrickEvans4WV) February 11, 2026

+++

Lettland will „keine neuen Migranten aufnehmen und auch nicht für sie bezahlen“

Lettland will laut Außenministerin Baiba Braže keine weiteren Migranten im Rahmen der Asylreform aufnehmen und auch keine entsprechenden Ausgleichszahlungen leisten. Das Land werde die anderen Mitgliedsstaaten lediglich operativ unterstützen.

+++

Polizei fasst Syrer mit 11 Identitäten

DEUTSCHLAND 2026

46-jähriger Syrer in Aachen festgenommen:

▪️11 verschiedene Identitäten,

▪️1 Haftbefehl,

▪️gesucht wegen Brandstiftung und Geldwäsche,

▪️3 fremde Bankkarten.

ABER WEHE, Sie trennen Ihren Müll falsch oder posten ein „falsches“ Meme.pic.twitter.com/xoo0Wxw3VC

— Georg Pazderski (@Georg_Pazderski) February 10, 2026

+++

Lufthansa-Piloten streiken am Donnerstag

Lufthansa-Kunden müssen am Donnerstag mit Flugausfällen rechnen. Im Streit über höhere Betriebsrenten bei der Lufthansa hat die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit (VC) zu einem Streik am Donnerstag von 0.01 Uhr bis 23.59 Uhr aufgerufen. Demnach sollen Flüge der Kernmarke Lufthansa und der Frachtairline Lufthansa Cargo bestreikt werden, die von deutschen Flughäfen aus starten.

Die VC fordert für die rund 4800 Cockpit-Beschäftigten höhere Beiträge zur Betriebsrente. Das Airline-Management lehnt das ab.

Was das für Passagiere bedeutet:

Lufthansa erwartet massive Flugausfälle und Verspätungen, besonders an den großen Drehkreuzen Frankfurt und München, aber auch in Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln, Stuttgart usw. Viele Flüge ab Deutschland fallen komplett aus; Rückflüge nach Deutschland könnten teilweise noch laufen, sind aber ebenfalls stark gefährdet durch Kettenreaktionen.

Lufthansa rät, den Flugstatus online zu prüfen und rechnet mit Chaos.

+++

