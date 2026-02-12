Bild: AFP / Gabriel Bouys

Die ukrainische Regierung will nunmehr das Mindestalter für Eheschließungen drastisch senken.

Selenskyj scheint die Bevölkerung „abhanden“ zu kommen, Zwangsrekrutierungen im aussichtslosen Kampf gegen Russland sind dabei wohl ein weiterer „Brandbeschleuniger“.

Eheschließung bei Schwangerschaft ab 14 möglich

Laut einem Gesetzentwurf soll Mädchen in Ausnahmefällen bereits mit 14 Jahren die Heirat ermöglicht werden, etwa im Falle einer Schwangerschaft oder nach der Geburt eines Kindes. Für beide Geschlechter soll generell ein Antrag ab 16 Jahren möglich sein, sofern ein Gericht dies billigt.

Der Entwurf der neuen Fassung des Zivilgesetzbuches der Ukraine lässt somit künftig Ehen ab 14 Jahren zu.

Im Obersten Rat wurde der Entwurf einer neuen Fassung des Zivilgesetzbuches der Ukraine (Gesetzentwurf Nr. 14394 vom 22. Januar 2026) registriert, der die Möglichkeit vorsieht, dass ein Gericht das Recht auf Eheschließung ab 14 Jahren gewährt, wenn eine Frau schwanger ist oder ein Kind geboren hat.

Das allgemeine Heiratsalter soll für Frauen und Männer bei 18 Jahren bleiben, wobei das Gericht das Recht auf Eheschließung ab 16 Jahren und in Ausnahmefällen ab 14 Jahren bei Schwangerschaft oder Geburt eines Kindes gewähren kann.

„Demographische Krise“ macht Gesetz möglich

Nach Angaben der Website des Parlaments wird der Gesetzentwurf derzeit in den Ausschüssen geprüft. Zuvor hatte der Sprecher der Werchowna Rada, Ruslan Stefanchuk, über die Registrierung einer neuen Fassung des Zivilgesetzbuches als groß angelegte Initiative zur Neukodifizierung des Privatrechts berichtet.

Die Reform kommt vor dem Hintergrund einer dramatischen demografischen Krise. Laut der UNO haben etwa 6,8 Millionen Menschen seit Kriegsbeginn die Ukraine verlassen. Die Zahl der Ukrainer im erwerbsfähigen Alter ist im Juli 2025 im Vergleich zu 2021 laut Sozialministerium um 40% eingebrochen.

Unter Selenskyj muss man scheinbar entweder das Land verlassen um überleben zu können oder man lässt sein Leben an der Front in einem, für die Ukraine, längst aussichtslos gewordenen Krieg.



Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.

POLITISCHE ANZEIGE des FREIHEITLICHEN PARLAMENTSKLUBS.

Weitere Informationen: Transparenzbekanntmachung