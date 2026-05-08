87 Milliarden Euro fehlen: Deutschland steht vor einem Steuer-Desaster

+ Kräftemessen und Säbelrasseln um Gedenkfeiern am 9. Mai in Moskau + Klimakrise kurzfristig abgeschafft + Deutscher wegen Grillverbot verprügelt: „Ich überlege, ob wir lieber wegziehen“ + Zwangsheirat im Visier – aus für Sommerferien-Ehen in Österreich + Impfkartell und US-Armee entwickeln 13 Hantavirus-Gen-Therapien: Nächste „Pandemie“ schon länger in Vorbereitung
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Kräftemessen und Säbelrasseln um Gedenkfeiern am 9. Mai in Moskau
Die Ukraine empfiehlt ausländischen Vertretern, sich am 9. Mai nicht in Moskau aufzuhalten, erklärte Wolodymyr Selenskyj.
„Es gibt Anfragen einiger Staaten, die Russland nahestehen, deren Vertreter am 9. Mai nach Moskau reisen wollen. Ein seltsamer Wunsch … gerade in diesen Tagen. Wir empfehlen das nicht“,
sagte der ukrainische Präsident.
Russland ruft zu Evakuierung der Botschaften in Kiew auf
Russland droht mit massiven Angriffen auf Kiew, sollte die Ukraine die Gedenkfeiern am 9. Mai in Moskau stören. Die Lage bleibt angespannt, auch an den Fronten gibt es heftige Gefechte. „Das ist Säbelrasseln, das sind Muskelspiele“, sagt Christoph Wanner, WELT TV.
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„Tag der Befreiung“ – 8. Mai: Göring-Eckardt kritisiert Sowjet-Denkmäler
Vor 81 Jahren endet der Zweite Weltkrieg in Europa mit der Kapitulation Deutschlands. Der Jahrestag wird heutzutage als „Tag der Befreiung“ gefeiert.
Während andere Politiker den Alliierten danken, kritisiert Göring-Eckardt (Grüne) Sowjetdenkmäler. Die Bundestagsabgeordnete hat zum 8. Mai den Umgang mit Sowjet-Denkmälern kritisiert. „Die Denkmale müssen dringend kontextualisiert werden, historisch, künstlerisch, zentral wie regional“, schrieb die frühere Vizepräsidentin des Bundestages am Freitag auf X
[…]
Die Denkmäler würden heutzutage von Russland zur Propaganda genutzt. „Das klammert all diejenigen aus, die neben Russen in der Roten Armee gekämpft haben: Ukrainer, Litauer, Belorussen, Tataren, Esten, Letten, Georgier.“
Weiterlesen auf jungefreiheit.de
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87 Milliarden Euro fehlen: Deutschland steht vor einem Steuer-Desaster
Im laufenden Jahr brechen laut einer Steuerschätzung Bund, Ländern und Kommunen die Steuereinnahmen um gigantische 17,8 Milliarden Euro ein. Bis 2030 summiert sich der Fehlbetrag auf schwindelerregende 87,5 Milliarden Euro.
Doch anstatt eigene Fehler einzugestehen, macht Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) das, was Politiker in Berlin am besten können: Mit dem Finger auf andere zeigen.
Die Zahlen, die der Arbeitskreis Steuerschätzung am Donnerstag präsentierte, sind eindeutig ein Alarmsignal. Allein in diesem Jahr fehlen dem Bund 17,8 Milliarden Euro und die Lücke bleibt über Jahre hinweg bestehen. Dass die Steuereinnahmen insgesamt sogar wachsen – von ohnehin schon astronomischen 998,7 Milliarden auf 1138 Milliarden Euro im Jahr 2030 – zeigt das eigentliche Problem: Der Staat hat kein Einnahmenproblem, er hat ein massives Ausgaben- und Wirtschaftswachstumsproblem. Weitere Steuererhöhungen wären in diesem Fall völlig kontraproduktiv. Weiterlesen auf report24.news
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Klimakrise kurzfristig abgeschafft
IPCC räumt ein, dass apokalyptische Klimaszenarien unrealistisch sind – was bedeutet, dass die meisten Panikmache-Berichte der Medien der letzten 15 Jahre offiziell nur Unsinn sind.
• Der Weltklimarat zieht sein apokalyptisches Computermodell als unrealistisch zurück
• 46 Klimawissenschaftler verlassen ihn als unseriös
• USA sind komplett ausgestiegen
• Bill Gates, Banken und WEF distanzieren sich vom Klimaschwindel
Hintergrund: Viele Jahre haben… pic.twitter.com/iwa0HHPPAh
— Stefan Homburg (@SHomburg) May 6, 2026
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Wegen Grillverbot verprügelt: „Ich überlege, ob wir lieber wegziehen“
Bei einem Streit um Grillverbot in Lichtenberg wurde Steven K. (36) schwer verletzt.
Er wies nur auf das Grillverbot hin, weil der Qualm ins Kinderzimmer seiner drei Monate alten Tochter zog – kurz darauf wurde Familienvater Steven K. vor seinem Haus brutal zusammengeschlagen. Jetzt hat er eine ausgekugelte Schulter, eine gebrochene Nase, Platzwunden, Hämatome und kann nur mit starken Schmerzmitteln schlafen. Via bild.de
Kurzfassung via Anabel Schunke:
„Irgendwelche „Rumänen“ (wir ahnen, um was für Leute es geht) grillen einfach auf der Rasenfläche vor dem Mehrfamilienhaus, obwohl es verboten ist. Der Qualm zieht ins Zimmer der Tochter von Steven K. Er weist darauf hin, dass dort ein Grillverbot existiert und wird von seinem Nachbarn krankenhausreif geprügelt. Nun überlegt er wegzuziehen.
Nein, es geht schon lange nicht mehr nur um Terroranschläge und Co.
Es geht um den Alltagsterror, den man als deutscher Bürger jeden Tag durch die Migration von Leuten erlebt, die keinerlei Mehrwert für diese Gesellschaft haben. Die sich an keinerlei Regeln halten, andere mit ihrem Verhalten belästigen und dich dann noch verprügeln, wenn du es wagst, etwas dagegen zu sagen. Die Deutsche aus ihrer Nachbarschaft vertreiben. Die uns in unserem eigenen Land terrorisieren. Ich habe es satt. Ich will solche Leute nicht hier haben. Es passt einfach nicht!“
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Ekel-Vorwurf gegen Syrer: Ohr abgebissen! Flüchtlinge fetzten sich auf Donauinsel
Zwei Brüderpaare gerieten auf der Wiener Donauinsel wegen Geldschulden aneinander. Am Ende fehlt einem Syrer ein großer Teil des rechten Ohrs.
Dieser Prozess am Wiener Landesgericht am Dienstag dürfte nichts für schwache Mägen sein: Nach einem wilden Streit auf der Wiener Donauinsel verlor ein Syrer (27) sein halbes Ohr. Laut Anklage habe ihm das ein vorbestrafter Landsmann (28) im wilden Gerangel abgebissen. Tatsächlich ist das Opfer somit für sein Leben entstellt, denn Ärzte der Klinik Ottakring konnten nur noch eine Teilamputation des Hörorgans feststellen. Das abgebissene Stück tauchte nach dem Streit übrigens nie wieder auf. Quelle: heute.at
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Zwangsheirat im Visier – aus für Sommerferien-Ehen in Österreich
Regierung verschärft Verbot der Kinderehe. Auch im Ausland bei „Heimaturlaub“ geschlossene Zwangsehen mit Minderjährigen werden in Österreich ungültig
Kinderehen sind in Österreich verboten. Im Vorjahr hat der Nationalrat ein entsprechendes Gesetz beschlossen.
Seit 1. August 2025 dürfen Personen unter 18 Jahren in Österreich nicht mehr heiraten, beide Ehepartner müssen nun volljährig sein. Auch Ehen zwischen Cousin und Cousine wurden mit diesem Gesetz verboten. Vor allem in migrantischen Kreisen sind Hochzeiten von Minderjährigen und Verwandten nicht unüblich – das wollte man gesetzlich unterbinden.
[…]
Die Regierung will das Gesetz nun nachschärfen, damit im Ausland geschlossene Ehen mit unter 18-Jährigen in Österreich nicht gültig sind. Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) hat den Koalitionspartnern ÖVP und Neos den entsprechenden Gesetzesentwurf am Donnerstag vorgelegt. Weiterlesen auf heute.at
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Biennale-Skandal: Babler eröffnet Urin-Schwimmbad-Spektakel in Venedig
Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) hat das Urin-Badebecken bei der Biennale Venedig feierlich eröffnet. Der Andrang im Österreich-Pavillon war gigantisch. Inzwischen ist ein Polit-Streit über „kleingeistige Angriffe auf die Kunst“ ausgebrochen.
Es ist ein unfassbarer Hype um die österreichische Show bei der Biennale in Venedig ausgebrochen. Nackte hängen von der Glocke, läuten die Show ein, düsen im Jetski über das „geklärte Wasser“, die Besucher können Urin für den Pool in mobilen Bauarbeitertoiletten spenden. Bis nach Australien berichten Medien vom Urin-Schwimmbad und Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) steht fest hinter den 600.000 Euro Kulturförderung für das Spektakel.
Extrem-Performance-Künstlerin Florentina Holzinger (40) hat versichert: „Kunst darf alles.“ Babler steht bei der Eröffnung direkt unter der Glocke, in der zu jeder Stunde eine nackte Perfomerin den Klöppel ersetzt und „die erschöpften Strukturen patriarchaler Geschichte und religiöser Autorität ausläuten“ soll. Via oe24.at
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Impfkartell und US-Armee entwickeln 13 Hantavirus-Gen-Therapien: Nächste „Pandemie“ schon länger in Vorbereitung
Viele Menschen sind noch immer mit den Folgen der mRNA-COVID-Experimente beschäftigt – Herzschäden, Krebsraten, Übersterblichkeit und eine ganze Generation von geschädigten Kindern. WHO, EU und das Impfkartell sowie die US-Armee arbeiten fieberhaft an der nächsten Pandemie samt einer Reihe experimenteller Gen-Präparate.
Diesmal geht es um Hantavirus – TKP hat ausführlich darüber berichtet. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, während ein angeblicher Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff genau die richtige Kulisse für die nächste globale Angstmache liefert.
Nicolas Hulscher hat in einer detaillierten Analyse auf The Focal Points am 6. Mai 2026 aufgedeckt, dass aktuell 13 Hantavirus-Impfstoff- und Gentherapie-Programme in der Entwicklung sind – darunter sechs DNA-„Impfstoffe“ der US-Armee und des USAMRIID, drei mRNA-Varianten (u. a. von Moderna) sowie virale Vektor-, inaktivierte und Protein-Untereinheiten-Präparate. Weiterlesen auf tkp.at
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Hanta-„Virus“-Schwindel aufgedeckt
Moderna begann 2024 mit der Entwicklung des Hanta-mRNA-Impfstoffs und seht, wer daran beteiligt ist:
Hanta “Virus” Hoax Exposed!!
MODERNA Started Hanta mRNA Vax in 2024 AND LOOK WHO’S INVOLVED: @PeterHotez #playbook @Michael_Yon pic.twitter.com/NOmiUjENSR
— DR JANE RUBY™️ (@RealDrJaneRuby) May 6, 2026
+++ SIE SAGTEN ES UNS MIT FILMEN +++
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https://www.youtube.com/shorts/-SW-m85fWS8?feature=share
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Hier geht’s zu den Short News von gestern.
Bärbel Bas: „Es wandert niemand in unsere Sozialsysteme ein“
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27 Gedanken zu „87 Milliarden Euro fehlen: Deutschland steht vor einem Steuer-Desaster“
* Biennale-Skandal: Babler eröffnet Urin-Schwimmbad-Spektakel in Venedig:
Ach, es geht um entartete „Kunst“. Und ich dachte erst da wäre nur die ganz gewöhnliche Schwimmbadsaison eröffnet worden, beim Inhalt vom Becken macht das zumeist keinen großen Unterschied mehr.
* Impfkartell und US-Armee entwickeln 13 Hantavirus-Gen-Therapien: Nächste „Pandemie“ schon länger in Vorbereitung:
Völlig egal wie der nächste Erreger heißt, das angebliche Wundermittel dagegen ist wie immer einzig und allein die Schlimmpfung. Die praktischerweise allen, auch allen Gesunden, und sei es selbst wochenalten noch gar nicht infektionsgefährdeten Säuglingen, wiederholt massenhaft eingenadelt werden muß. Die Profite der Pharmafia eskalieren, die Gesundheit durch die Dauerschadstoffbelastung ruinieren, und mit wirklicher Wissenschaft (Unabhängigkeit, kritisches Gegenprüfen von Erkenntnissen) oder medizinischer Verantwortung („hippokratischer Eid“, „primum non nocere“) hat das alles nichts mehr zu tun.
„Biennale-Skandal: Babler eröffnet Urin-Schwimmbad-Spektakel in Venedig“
Man kann sich immer auf frauen verlassen wenn man es dekadent haben möchte. Vielleicht können sie sich danach noch immer beschweren über sexuelle belästigung und sonst noch was…
„
Quelle bitte.
16 Gedanken zu „87 Milliarden Euro fehlen: Deutschland steht vor einem Steuer-Desaster“
Regierungshilfen für die Ukraine: = 25,07 Milliarden.
Im Jahr 2023 entfielen von den rund 29,7 Milliarden Euro an asyl- und fluchtbezogenen Ausgaben der größte Teil auf Sozialtransferleistungen.
In absoluten Zahlen ausgedrückt wurden im Berichtsjahr 2023 ODA -Leistungen in Höhe von 35,1 Milliarden Euro (Vorjahr: 33,9 Milliarden Euro) erfasst, wobei 25,2 Milliarden Euro auf die bilaterale und 9,9 Milliarden Euro auf die multilaterale Zusammenarbeit entfielen.
Würden auch noch alle Verwaltungskosten und Gewinne der privaten Krankenkassen und Zusatzversicherungen in eine einzige staatliche Kasse einfliessen, gäbe es keinen Defizit im Sozialsystem.
Also lasst euch schön verarxxhen.
MfG
Da muessen sich die doofen Alman-Zahlschafe mal anstrengen und mehr arbeiten und noch mehr Steuern abdrücken, damit unsere Volksvertreter Antifa-Larsi und Ftznfrtz die Kohle wieder in vollen Zügen ausgeben koennen, also für Kuffnucken/Umvolkung, für Ukros & das Selenskiregime, für linkes Schmarotzerpack, für Klima- und Genderunfug, für die EUdSSR und den ganzen Rest der Welt. Hauptsache unsere schutzsuchenden Fachkräfte muessen nicht kürzer treten.
Kleine (Weissbrot-) Tochter fragt ihre Mutter: „Mutti, wofür zahlen wir die ganzen Steuern?“ Mutter: „Für Leute die uns hassen und uns töten wollen.“
In einem besiegten Land Ehrenmäler für seine Soldaten zu hinterlassen, zeugt von schlechtem Geschmack und Nichtachtung dem ehemaligen Gegner gegenüber, das Baltikum hat sich vor 30 Jahren davon gereinigt.
B. v. Störch – Warum das alles Sinn macht, was Maerz und seine Regierung macht:
https://www.youtube.com/watch?v=xccz4-66fmY
Er ist kein Tröttel – er weiß genau was er tut – und m. A. n. in wessen Auftrag, wenn er nicht selbst zu diesen Superl.gen gehört inzwischen oder schon sehr lange.
Meiner Ansicht nach.
Das Geld ist nicht weg, es ist nur woanders!
Ganz nach Habeck!
87 Mrd. fehlen? Na dann sollen diese m. A. n. MisswirtschafterInnen mal bei ihren hunderte Milliarden schweren AuftraggeberInnen zur Daitschen und Daitschländvern.chtung anfragen. Zu denen wurden ja vermutlich eh die Stoiergälder der Daitschen umverteit, dann können die die auch gerade mal aus der Portokasse zurückerstatten, wobei vermutlich der echte Rückerstattungsbetrag weitaus höher wäre Richtung utopisch.
Meiner Ansicht nach.
peanuts…bei den millionen
tonnen von importiertem gold
Wohl eher schreiben das 87 Milliarden gegenüber 900 Milliarden Sondervermögen (Schulden) Peanuts sind.
https://www.justtrade.com/blog/sondervermoegen-der-bundesregierung-was-das-schuldenpaket-bedeutet
Der kleine fauule Sklawe soll, nach BlackRock-Merz, länger und bis zum Tode arbeiten.
Tschuldigung, meine Rente in Frankreich wurde nach x Jahren Arbeitszeit, Gehältern (Einzahlungen) und möglicher mittlerer Lebenserwartung (Rentenjahre) berechnet.
Ich bekomme nur zurück was ich und Andere meines Jahrgangs einbezahlt haben.
Wer früher als das mittlere Lebenserwartungsalter stirbt hat Pech gehabt.
Und solange ich nicht länger lebe als die für mein errechnetes Lebenserwartungsalter, koste ich der Rentenkasse überhaupt nichts.
Rauche seit über 40 Jahre und hab keinen Lungenkrebs – CRT Scan wegen Bronchitis.
„Wenn man sich ab Januar 2022 eine Schachtel Zigaretten (20 Stück) für 7 Euro kauft, werden insgesamt 4,89 Euro als Steuern abgeführt (3,56 Euro Tabaksteuer + 1,33 Euro Umsatzsteuer). Dies entspricht einem Anteil von 70 % des Kaufpreises.“
Achso, also als Raucher hat der Staat oder das Sozialsystem Kosten?
Heisst algemein das ein Raucher durchschnittlich 7 Jahre früher stirbt.
Also auch 7 Jahre weniger Rente, Plege- und Krankenkassenkosten.
Lasst euch schön verarxxhen!
Passt nicht zum Thema!
Chemie im Alltag
Darum sollte man auf Backpapier im Haushalt besser verzichten
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https://www.myhomebook.de/haushalt/backpapier-haushalt-besser-verzichten-pfas?ref=1
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Ich las das schon vor vielen Jahren, wie krank die Menschen sind, in deren Ort es hergestellt wird!
Backblech einfetten wie früher auch, als es noch kein Backpapier gab und möglichst keine Silikonformen, keine beschichteten Bleche und Formen.
Meiner Ansicht nach.
Israels Umgang mit Christen in der Kritik
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Die Spannungen zwischen Israel und den christlichen Gemeinden im Heiligen Land verschärfen sich weiter. Innerhalb weniger Wochen häuften sich Vorfälle, bei denen christliche Symbole geschändet, Geistliche angegriffen und religiöse Gefühle massiv verletzt wurden. Besonders große Empörung lösten nun erneut Bilder aus dem Südlibanon aus, die einen israelischen Soldaten zeigen, der neben einer Marienstatue raucht und der Statue demonstrativ eine Zigarette in den Mund steckt.
https://katholisches.info/2026/05/08/israels-umgang-mit-christen-in-der-kritik/
Regierung verschärft
Verbot der Kinderehe. Auch im Ausland bei „Heimaturlaub“ geschlossene Zwangsehen mit Minderjährigen werden in Österreich ungültig
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Wie reagiert Deutschland?
Was ist mit dem Kinderrecht hier?
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Kinderrechte sind spezielle, in der UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK) von 1989 festgelegte Menschenrechte für alle Menschen unter 18 Jahren. Sie garantieren Schutz, Förderung und Beteiligung, um ein gesundes Aufwachsen zu sichern.
Die Konvention basiert auf dem Kindeswohl, Gleichheit und dem Recht auf Gehör.
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Kinderrechte sind keine Menschenrechte, und schon gar keine Elternrechte: Also, wofür sind sie dann gut, wem nutzen sie wirklich?
Küchenhilfe Göring-Eckardt (Grüne) hat die kein anderes Thema
z. B. 87 Milliarden Euro fehlen, wo sind sie denn geblieben?
SPD Finanzminister Klingbeil fragen!
Wenn ich das Land in Deindustrialisierung und Elend stürze, darf ich mich nicht darüber wundern, wenn keine Steuern mehr hereinkommen. Das ist erst der Anfang. Es wird noch sehr viel schlimmer. Was macht eine Währung aus? Die Leistung der Industrie und der Wirtschaft. Sie wird ebenfalls den Bach ´runter gehen. Die Satanistenelite versucht alle akopalyptischen Reiter auf das Land loszulassen: Seuchen, Kriege, Hunger, Elend, Krankheit und so viele Tote wie möglich. Den Bürgern erzählt man dabei, sie wollen nur das Beste. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Die Früchte, die sie bisher erzielt haben, reichen völlig aus, um zu erkennen, wer uns regiert.
Leider kapieren nach meiner Beobachtung vor allem die wohlbetuchten mit großem Dünkel behafteten vermeintlich Intellektuellen nicht was abgeht, sondern nehmen die ÖäR-Nach richten für bare Münze, wissen alles besser während sie nur den ganzen m. A. n. ÖäR-Sch.iß nachplappern. Da blicken oft Leute, die in der Pflege arbeiten, die in den Supermaerkten täglich mit den desaströsen Folgen konfrontiert sind und andere mit Bodenhaftung eher durch was abgeht.
Meiner Ansicht nach.
Durch den vielen sozialen staatlichen Klimbim wird der Michel noch ruhig gehalten und denkt die Kohle kommt ja noch aufs Konto. Nur das Erwachen wird ganz schlimm werden!
auf die Roten Österreichs kannst wirklich nur mehr brunzen, entartet und heruntergekommen auf niedrigstem Niveau.
Internationale Medien zerstören Merz
https://nius.de/kommentar/internationale-medien-zerstoeren-merz
Ich will nicht Schwarz/Blau, ich hoffe die Blauen bekommen die Mehrheit in Sachsen-Anhalt, dann werden auch die anderen Bundesländer unter den Altparteien fallen!
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Die Zerstörung Deutschlands (Arbeitsplätze) ist doch überall sichtbar!
Nach dem Fall der Mauer wurde zuerst die Arbeit ausgelagert bzw. große Firmen gingen an die Börse!
Ich erinnere mich an Becks Bier, sie schrieben immer schwarze Zahlen, nach dem Börsengang war es vorbei!
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Unter Rot/Grün (Schröder/Fischer) wurden Grundstücke verkauft, im öffentlichen Dienst, Arbeitsplätze ausgelagert z. Beispiel die Reinigung, die Hausmeister, sie alle hatten Schlüsselgewalt. Wer da wohl Aus- und Einging, nicht kontrollierbar!
Zuvor hatte fast jeder Großbetrieb Pförtner, die gleich mit ihrer Familie auf dem Grundstück wohnten.
87 Milliarden Euro fehlen: Deutschland steht vor einem Steuer-Desaster.
Die Regierung raubt den Bürgern ihre Steuern. Die Runfunk-Mafia erpresst Schutzgeld. Sie haben ein Dach über dem Kopf, also zahlen Sie! Das kriminelle Inkassounternehmen Riverty beutet arme Menschen aus, die keine rechtliche Unterstützung haben. Richter helfen kriminellen Organisationen dabei, Menschen auszurauben. Was fragen Sie sich also noch? Deutschland ist ein krimineller Staat. Menschen, die arbeiten, Wert schaffen und Steuern zahlen, haben in Deutschland keinerlei Rechtsschutz. Warum? Deutschland ist kein Rechtsstaat. Deutschland ist kein souveräner Staat. Deutschland ist eine einzige große kriminelle Organisation.
Diese Politiker verschenken Steuergelder in der Welt und machen sich selbst die Taschen voll!
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„Ich weiß nicht, ob es besser wird, aber es muss anders werden, wenn es besser werden soll“
Georg Christoph Lichtenberg (1742-1799)
So sieht es jedenfalls aus.
Meiner Ansicht nach.
Diese Leute dürfte niemand mehr behandeln. Sollense zu den „Fachkräfteärzten- und Innen“ zur Behandlung gehen, da trauen sie sich nicht sich so zu verhalten. Dann können die Ursprungsdaitschen auch wieder zeitnahere Termine bei Nichtfachkräfteärzten und -Innen bekommen und überhaupt Termine, die ansonsten von dieser gesamten Klientel beansprucht werden.
Solche Leute sollten überhaupt keine KV-Leistungen mehr erhalten, sondern von ihren eh fürstlichsten Ali Mentes und dem vielen Kindergöld die Kosten selbst tragen müssen. Genaugenommen gehören sie hochkant hier ‚rausgeworfen, alle Leistungen gestrichen, von diesen m. A. n. ill.g.l gezahlten Leistungen gekaufte Immobilien und Luxuskarren etc. vom St.at einbehalten werden, zu Unr.cht verliehene St.atsbörgerschaften aberkennen weil eh ill.g.l erhalten und somit auch die ihrer m. A. n. ill.g.l geborenen Brüt und nach dem Rausschmiss mithilfe aller konzentrierter Exe kutivkräfte die Grenzen pickeldicht zu. Da müssten auch alle kerneuropäischen und überhaupt EU-Länder zusammenarbeiten ohne egomanische Interessenverfolgung auf Kosten der anderen EU-Länder.
Die schon immer hier Lebenden (frei nach Mörkäl) mit halbwegs noch vorhandenem Restverstand haben schlichtweg genug bzw. zuviel von all diesem m. A. n. archaischen ungezogenen undankbaren uns dazu noch m. A. n. faindlich gesonnenen Päck.
Meiner Ansicht nach.