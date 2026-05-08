87 Milliarden Euro fehlen: Deutschland steht vor einem Steuer-Desaster

+ Kräftemessen und Säbelrasseln um Gedenkfeiern am 9. Mai in Moskau + Klimakrise kurzfristig abgeschafft + Deutscher wegen Grillverbot verprügelt: „Ich überlege, ob wir lieber wegziehen“ + Zwangsheirat im Visier – aus für Sommerferien-Ehen in Österreich + Impfkartell und US-Armee entwickeln 13 Hantavirus-Gen-Therapien: Nächste „Pandemie“ schon länger in Vorbereitung

+++

Kräftemessen und Säbelrasseln um Gedenkfeiern am 9. Mai in Moskau

Die Ukraine empfiehlt ausländischen Vertretern, sich am 9. Mai nicht in Moskau aufzuhalten, erklärte Wolodymyr Selenskyj.

„Es gibt Anfragen einiger Staaten, die Russland nahestehen, deren Vertreter am 9. Mai nach Moskau reisen wollen. Ein seltsamer Wunsch … gerade in diesen Tagen. Wir empfehlen das nicht“,

sagte der ukrainische Präsident.

Russland ruft zu Evakuierung der Botschaften in Kiew auf

Russland droht mit massiven Angriffen auf Kiew, sollte die Ukraine die Gedenkfeiern am 9. Mai in Moskau stören. Die Lage bleibt angespannt, auch an den Fronten gibt es heftige Gefechte. „Das ist Säbelrasseln, das sind Muskelspiele“, sagt Christoph Wanner, WELT TV.

+++

„Tag der Befreiung“ – 8. Mai: Göring-Eckardt kritisiert Sowjet-Denkmäler

Vor 81 Jahren endet der Zweite Weltkrieg in Europa mit der Kapitulation Deutschlands. Der Jahrestag wird heutzutage als „Tag der Befreiung“ gefeiert.

Während andere Politiker den Alliierten danken, kritisiert Göring-Eckardt (Grüne) Sowjetdenkmäler. Die Bundestagsabgeordnete hat zum 8. Mai den Umgang mit Sowjet-Denkmälern kritisiert. „Die Denkmale müssen dringend kontextualisiert werden, historisch, künstlerisch, zentral wie regional“, schrieb die frühere Vizepräsidentin des Bundestages am Freitag auf X

[…]

Die Denkmäler würden heutzutage von Russland zur Propaganda genutzt. „Das klammert all diejenigen aus, die neben Russen in der Roten Armee gekämpft haben: Ukrainer, Litauer, Belorussen, Tataren, Esten, Letten, Georgier.“

Weiterlesen auf jungefreiheit.de

+++

87 Milliarden Euro fehlen: Deutschland steht vor einem Steuer-Desaster

Im laufenden Jahr brechen laut einer Steuerschätzung Bund, Ländern und Kommunen die Steuereinnahmen um gigantische 17,8 Milliarden Euro ein. Bis 2030 summiert sich der Fehlbetrag auf schwindelerregende 87,5 Milliarden Euro.

Doch anstatt eigene Fehler einzugestehen, macht Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) das, was Politiker in Berlin am besten können: Mit dem Finger auf andere zeigen.

Die Zahlen, die der Arbeitskreis Steuerschätzung am Donnerstag präsentierte, sind eindeutig ein Alarmsignal. Allein in diesem Jahr fehlen dem Bund 17,8 Milliarden Euro und die Lücke bleibt über Jahre hinweg bestehen. Dass die Steuereinnahmen insgesamt sogar wachsen – von ohnehin schon astronomischen 998,7 Milliarden auf 1138 Milliarden Euro im Jahr 2030 – zeigt das eigentliche Problem: Der Staat hat kein Einnahmenproblem, er hat ein massives Ausgaben- und Wirtschaftswachstumsproblem. Weitere Steuererhöhungen wären in diesem Fall völlig kontraproduktiv. Weiterlesen auf report24.news

+++

Klimakrise kurzfristig abgeschafft

IPCC räumt ein, dass apokalyptische Klimaszenarien unrealistisch sind – was bedeutet, dass die meisten Panikmache-Berichte der Medien der letzten 15 Jahre offiziell nur Unsinn sind.

• Der Weltklimarat zieht sein apokalyptisches Computermodell als unrealistisch zurück

• 46 Klimawissenschaftler verlassen ihn als unseriös

• USA sind komplett ausgestiegen

• Bill Gates, Banken und WEF distanzieren sich vom Klimaschwindel Hintergrund: Viele Jahre haben… pic.twitter.com/iwa0HHPPAh — Stefan Homburg (@SHomburg) May 6, 2026

+++

Wegen Grillverbot verprügelt: „Ich überlege, ob wir lieber wegziehen“

Bei einem Streit um Grillverbot in Lichtenberg wurde Steven K. (36) schwer verletzt.

Er wies nur auf das Grillverbot hin, weil der Qualm ins Kinderzimmer seiner drei Monate alten Tochter zog – kurz darauf wurde Familienvater Steven K. vor seinem Haus brutal zusammengeschlagen. Jetzt hat er eine ausgekugelte Schulter, eine gebrochene Nase, Platzwunden, Hämatome und kann nur mit starken Schmerzmitteln schlafen. Via bild.de

Kurzfassung via Anabel Schunke:

„Irgendwelche „Rumänen“ (wir ahnen, um was für Leute es geht) grillen einfach auf der Rasenfläche vor dem Mehrfamilienhaus, obwohl es verboten ist. Der Qualm zieht ins Zimmer der Tochter von Steven K. Er weist darauf hin, dass dort ein Grillverbot existiert und wird von seinem Nachbarn krankenhausreif geprügelt. Nun überlegt er wegzuziehen.

Nein, es geht schon lange nicht mehr nur um Terroranschläge und Co.

Es geht um den Alltagsterror, den man als deutscher Bürger jeden Tag durch die Migration von Leuten erlebt, die keinerlei Mehrwert für diese Gesellschaft haben. Die sich an keinerlei Regeln halten, andere mit ihrem Verhalten belästigen und dich dann noch verprügeln, wenn du es wagst, etwas dagegen zu sagen. Die Deutsche aus ihrer Nachbarschaft vertreiben. Die uns in unserem eigenen Land terrorisieren. Ich habe es satt. Ich will solche Leute nicht hier haben. Es passt einfach nicht!“

+++

Ekel-Vorwurf gegen Syrer: Ohr abgebissen! Flüchtlinge fetzten sich auf Donauinsel

Zwei Brüderpaare gerieten auf der Wiener Donauinsel wegen Geldschulden aneinander. Am Ende fehlt einem Syrer ein großer Teil des rechten Ohrs.

Dieser Prozess am Wiener Landesgericht am Dienstag dürfte nichts für schwache Mägen sein: Nach einem wilden Streit auf der Wiener Donauinsel verlor ein Syrer (27) sein halbes Ohr. Laut Anklage habe ihm das ein vorbestrafter Landsmann (28) im wilden Gerangel abgebissen. Tatsächlich ist das Opfer somit für sein Leben entstellt, denn Ärzte der Klinik Ottakring konnten nur noch eine Teilamputation des Hörorgans feststellen. Das abgebissene Stück tauchte nach dem Streit übrigens nie wieder auf. Quelle: heute.at

+++

Zwangsheirat im Visier – aus für Sommerferien-Ehen in Österreich

Regierung verschärft Verbot der Kinderehe. Auch im Ausland bei „Heimaturlaub“ geschlossene Zwangsehen mit Minderjährigen werden in Österreich ungültig

Kinderehen sind in Österreich verboten. Im Vorjahr hat der Nationalrat ein entsprechendes Gesetz beschlossen.

Seit 1. August 2025 dürfen Personen unter 18 Jahren in Österreich nicht mehr heiraten, beide Ehepartner müssen nun volljährig sein. Auch Ehen zwischen Cousin und Cousine wurden mit diesem Gesetz verboten. Vor allem in migrantischen Kreisen sind Hochzeiten von Minderjährigen und Verwandten nicht unüblich – das wollte man gesetzlich unterbinden.

[…]

Die Regierung will das Gesetz nun nachschärfen, damit im Ausland geschlossene Ehen mit unter 18-Jährigen in Österreich nicht gültig sind. Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) hat den Koalitionspartnern ÖVP und Neos den entsprechenden Gesetzesentwurf am Donnerstag vorgelegt. Weiterlesen auf heute.at

+++

Biennale-Skandal: Babler eröffnet Urin-Schwimmbad-Spektakel in Venedig

Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) hat das Urin-Badebecken bei der Biennale Venedig feierlich eröffnet. Der Andrang im Österreich-Pavillon war gigantisch. Inzwischen ist ein Polit-Streit über „kleingeistige Angriffe auf die Kunst“ ausgebrochen.

Es ist ein unfassbarer Hype um die österreichische Show bei der Biennale in Venedig ausgebrochen. Nackte hängen von der Glocke, läuten die Show ein, düsen im Jetski über das „geklärte Wasser“, die Besucher können Urin für den Pool in mobilen Bauarbeitertoiletten spenden. Bis nach Australien berichten Medien vom Urin-Schwimmbad und Kulturminister Andreas Babler (SPÖ) steht fest hinter den 600.000 Euro Kulturförderung für das Spektakel.

Extrem-Performance-Künstlerin Florentina Holzinger (40) hat versichert: „Kunst darf alles.“ Babler steht bei der Eröffnung direkt unter der Glocke, in der zu jeder Stunde eine nackte Perfomerin den Klöppel ersetzt und „die erschöpften Strukturen patriarchaler Geschichte und religiöser Autorität ausläuten“ soll. Via oe24.at

+++

Impfkartell und US-Armee entwickeln 13 Hantavirus-Gen-Therapien: Nächste „Pandemie“ schon länger in Vorbereitung

Vie le Menschen sind noch immer mit den Folgen der mRNA-COVID-Experimente beschäftigt – Herzschäden, Krebsraten, Übersterblichkeit und eine ganze Generation von geschädigten Kindern. WHO, EU und das Impfkartell sowie die US-Armee arbeiten fieberhaft an der nächsten Pandemie samt einer Reihe experimenteller Gen-Präparate.

Diesmal geht es um Hantavirus – TKP hat ausführlich darüber berichtet. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, während ein angeblicher Ausbruch auf einem Kreuzfahrtschiff genau die richtige Kulisse für die nächste globale Angstmache liefert.

Nicolas Hulscher hat in einer detaillierten Analyse auf The Focal Points am 6. Mai 2026 aufgedeckt, dass aktuell 13 Hantavirus-Impfstoff- und Gentherapie-Programme in der Entwicklung sind – darunter sechs DNA-„Impfstoffe“ der US-Armee und des USAMRIID, drei mRNA-Varianten (u. a. von Moderna) sowie virale Vektor-, inaktivierte und Protein-Untereinheiten-Präparate. Weiterlesen auf tkp.at

+++

Hanta-„Virus“-Schwindel aufgedeckt

Moderna begann 2024 mit der Entwicklung des Hanta-mRNA-Impfstoffs und seht, wer daran beteiligt ist:

+++ SIE SAGTEN ES UNS MIT FILMEN +++

+++

https://www.youtube.com/shorts/-SW-m85fWS8?feature=share

+++

Hier geht’s zu den Short News von gestern.



Bitte unterstützen Sie unseren Kampf für Freiheit und Bürgerrechte. Und auch gegen die Klima-Hysterie, die letztlich der Nährboden für Programme ist, die uns das Geld aus der Tasche ziehen sollen, wie wir bereits jetzt schon erfahren dürfen. Stichwort: Energiewende. Und das ist erst der Anfang! Die Umverteilung von unten nach oben hat gerade erst begonnen.

Für jede Spende (PayPal oder Banküberweisung) ab € 10.- erhalten Sie als Dankeschön auf Wunsch ein Dutzend Aufkleber „KLIMA-HYSTERIE? NEIN DANKE“ portofrei und gratis! Details hier.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier. xxx.