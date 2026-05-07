Bärbel Bas: „Es wandert niemand in unsere Sozialsysteme ein“:

+ Trump bremst Friedenshoffnungen – „zu früh“ für Iran-Deal + China verweigert US Mobbing + EU-Kritiker sehen Licht in Rumänien + ÖSTERREICH: Einbrecher erschossen – 66-Jähriger Hausbesitzer wegen Mordes vor Gericht + Windrad-Studie: bis zu 68 Prozent mehr Herzkrankheiten +
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Trump bremst Friedenshoffnungen – „zu früh“ für Iran-Deal
US-Präsident Donald Trump dämpft laut der „New York Post“ die Erwartungen an ein schnelles Ende des Iran-Kriegs. Trotz Berichten über Fortschritte in den Verhandlungen sei es „zu früh“, bereits konkrete Schritte wie ein Treffen zur Unterzeichnung eines Abkommens zu planen. Ein endgültiger Deal ist weiterhin nicht in Sicht.
Zwar wird hinter den Kulissen über ein mögliches Rahmenabkommen gesprochen, doch zentrale Punkte sind ungeklärt. Im Raum steht ein Vorschlag, bei dem Iran die Urananreicherung vorübergehend aussetzt, während die USA Sanktionen lockern und eingefrorene Gelder freigeben. Auch eine Öffnung der Straße von Hormus ist Teil der Gespräche.
Der größte Streitpunkt bleibt das Atomprogramm. Entscheidend ist die Frage, ob und wann Iran wieder Uran anreichern darf. Ein Insider bringt es auf den Punkt: „Der Hauptstreitpunkt ist die Dauer der Beschränkungen (…)“. Eine Einigung darüber gibt es bislang nicht. Trump selbst hält den Druck hoch und droht offen mit einer Eskalation. Sollte Iran den Bedingungen nicht zustimmen, könnten die Angriffe „auf einem deutlich höheren Niveau und mit größerer Intensität“ fortgesetzt werden. Gleichzeitig zeigt die Pause militärischer Maßnahmen, dass parallel weiter auf Verhandlungen gesetzt wird. Via nypost.com
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China verweigert US Mobbing
Ein massiver Schritt Chinas macht die USA machtlos, Iran mithilfe von Sanktionen auszuhungern.
Die Anweisung des Handelsministeriums der Volksrepublik China, inländische Banken anzuweisen, US-Sanktionen gegen fünf chinesische „Teapot“-Raffinerien, die mit dem iranischen Ölhandel verbunden sind, nicht zu befolgen, ist ein strategischer Wendepunkt mit weitreichenden Folgen, sagt der ehemalige CIA-Analyst Larry Johnson.
„Die Ära des US-Mobbings ist vorbei. Das bedeutet nicht, dass die USA aufhören werden, andere Länder unter Druck zu setzen, aber China hat jetzt klargemacht: ‚Nein, wir machen da nicht mit. Zwingt uns doch‘“, sagte Johnson gegenüber Mario Nawfal.
Die „Machtbalance“ zwischen den beiden Nationen liege nun vollständig aufseiten Chinas, weil „es nicht eine einzige verdammte Sache gibt, die die Vereinigten Staaten herstellen, die China braucht“, einschließlich der US-Märkte, betonte Johnson.
„Wenn man die Frage jedoch umdreht: Gibt es Dinge, die die Vereinigten Staaten brauchen, die nur China produziert? Absolut.“ Dazu gehören unter anderem Seltene Erden.“ Via analytik & news
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EU-Kritiker sehen Licht in Rumänien
Ein erfolgreiches Misstrauensvotum in Rumänien hat die pro-westliche Regierung gestürzt und könnte das Land zu Neuwahlen führen. Dort würden die EU-Kritiker haushoch gewinnen.
Die Regierung Bolojan in Bukarest wurde durch ein erfolgreiches Misstrauensvotum gestürzt. Das Votum, das von der EU-kritischen, souveränistischen Partei AUR initiiert worden war, hat sich überraschend auch die Sozialdemokraten (PSD) angeschlossen. Sie haben die breite Koalition verlassen und die politische Krise in Rumänien damit weiter verschärft. Das liberale pro-EU-Lager und Präsident Nicușor Dan versuchen mit aller Kraft, Neuwahlen zu verhindern.
Dan wurde bekanntlich nur durch die Annullierung der Präsidentschaftswahl zum Sieger. Der eigentliche Volksfavorit Călin Georgescu musste sich aufgrund juristischer Verfolgung aus der aktiven Politik zurückziehen. Gegen ihn läuft weiterhin ein Verfahren. Während in Bukarest die nächste politische Krise ausbricht, befindet sich Georgescu aktuell am Berg Athos in einem Kloster zum Fasten und Beten. Symbolisch kein schlechtes Bild. Weiterlesen auf tkp.at
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Bärbel Bas: „Es wandert niemand in unsere Sozialsysteme ein“
Bitte was? Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) bestreitet, dass Menschen aus anderen Ländern in unser Sozialsystem einwandern.
Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) hat eine umstrittene Aussage getroffen. In der Regierungsbefragung erklärte sie: „Es wandert niemand in unsere Sozialsysteme ein (…)“. Die Aussage fiel als Antwort auf eine Frage zur Haushaltslage und Migration. Bas verwies stattdessen auf den Fachkräftemangel und betonte, Arbeit entlaste den Sozialstaat.
Gleichzeitig zeigen aktuelle Zahlen ein anderes Bild. 2025 lag der Anteil ausländischer Bürgergeld-Empfänger bei rund 48 Prozent. Die größten Gruppen stammen aus der Ukraine, Syrien, Afghanistan und der Türkei. Ausländer erhielten Leistungen von 21,7 Milliarden Euro, Deutsche 24,9 Milliarden Euro.
Auch politisch ist das Thema nicht eindeutig. Im Koalitionsvertrag von Union und SPD wird festgehalten, dass Anreize zur Einwanderung in die Sozialsysteme reduziert werden sollen. Wörtlich heißt es, diese müssten „deutlich reduziert werden (…)“. Das deutet darauf hin, dass das Problem zumindest intern anerkannt wird. Bas setzt dagegen auf Integration in den Arbeitsmarkt. Ihrer Aussage nach kann der Sozialstaat nur entlastet werden, wenn mehr Menschen in Beschäftigung kommen. Kritiker sehen jedoch einen Widerspruch zwischen politischer Realität und öffentlicher Darstellung. Via bild.de
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ÖSTERREICH: Einbrecher erschossen – 66-Jähriger Hausbesitzer wegen Mordes vor Gericht
Der Salzburger hatte 2025 einen Ungarn, der mit einer Komplizin in sein Haus in Gnigl eingedrungen war, durch einen Schuss aus seiner legal besessenen Pistole in den Hinterkopf getötet.
Am Freitag startet einer der umstrittensten Kriminalfälle der letzten Jahre vor Gericht: Ein 66-jähriger Besitzer eines Wohnhauses in Salzburg-Gnigl muss sich wegen Mordes verantworten. Ihm wird vorgeworfen, am 31. Juli einen 31-jährigen ungarischen Einbrecher „durch einen Schuss mit seiner Faustfeuerwaffe in den Hinterkopf“ getötet zu haben.
Schütze feuerten auf Knien
Demnach habe der 66-Jährige, der den Ungarn und dessen 30-jährige Komplizin damals in seinem Haus überraschte, drei Schüsse „in knieender Position“ abgegeben. In den Rücken des fliehenden 31-Jährigen. Der Angeklagte habe gestanden, auf den Oberkörper gezielt zu haben. Daraus wurde laut Anklage ein – zumindest – bedingter Tötungsvorsatz:
„Er hat bei der Tat den Tod des Eindringlings zumindest ernstlich für möglich gehalten und billigend in Kauf genommen.“
Verteidiger: „Irrtümliche Annahme einer Notwehrsituation“
Der Schütze sitzt in U-Haft und ist zum Mordvorwurf nicht geständig, wie dessen Rechtsanwalt und Verteidiger Kurt Jelinek betonte. Via exxpress.at
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Österreich: Wie der Staat linke Netzwerke mit Steuergeld mästet
Es geht um Milliarden. Es geht um Ihr hart erarbeitetes Steuergeld. Und es geht um einen Sumpf, den die Politik offensichtlich gar nicht trockenlegen will. Österreich leistet sich den teuersten NGO-Staat der Welt – und wenn unangenehme Fragen gestellt werden, verstecken sich die verantwortlichen Minister.
Österreichs Fördersystem ist ein Monster geworden. Sagenhafte 6,7 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung (BIP) ballert der Staat an Förderungen raus. Eine absolute Weltrekord-Quote, die vor allem einer Branche zugutekommt: der florierenden und bestens vernetzten NGO-Industrie. Zwölf Sitzungen lang sollte ein Untersuchungsausschuss nun Licht in die „Black Box“ dieser Geldflüsse bringen, angetrieben von der FPÖ. Das Ergebnis, das mittlerweile dem Parlament vorgelegt wurde, ist ein beispielloses politisches Sittenbild der Arroganz. Weiterlesen auf report24.news
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Windrad-Studie: bis zu 68 Prozent mehr Herzkrankheiten
Eine Studie, die im April 2026 auf dem Kongress der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin in Wiesbaden vorgestellt wurde, zeigt ein deutlich höheres Risiko für Herzschwäche und gefährliche Herzrhythmusstörungen in Gebieten mit vielen Windrädern.
Die Untersuchung der Universitätsmedizin Mainz stützt sich auf echte Krankenkassendaten und baut auf früheren Laborversuchen derselben Forscher auf.
Weiterlesen auf compact-online.de
+++ GOOD NEWS +++
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Hier geht’s zu den Short News von gestern:
Grüne, SPD und Linke kehren der Online-Plattform X geschlossen den Rücken
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27 Gedanken zu „Bärbel Bas: „Es wandert niemand in unsere Sozialsysteme ein““
Ganz wichtig:
auf Einbrecher und Angreifer immer von vorne schießen!
Ein Treffer im Rücken oder anderswo hinten macht unwahrscheinlich daß der Schütze in Notwehr handelte.
Wobei auch dafür gab es schon Prezedenz: vor langer Zeit wurde in Oberursel/Deutschland ein Rentner freigesprochen, der einen jugendlichen Einbrecher aus einer Dreiergruppe von hinten während der flüchten wollte erschoß. Die Gruppe überfiel den Rentner zuhause, folterte ihn um den Code für den Tresor zu bekommen. Er gab ihnen den Code, wärend sie die Wertsachen ausräumten holte er seine Waffe und schoß.
Sachen gibt´s…..
Meine Vermutungen, die ich bei anderen politischen Bloggern kurz vor den Wahlen in Ungarn geäußert habe, scheinen sich zu bestätigen. Magyar, der neue Regierungschef von Ungarn, ist sehr wahrscheinlich ein trojanisches Pferd der Eurokraten in Brüssel:
Neue ungarische Regierung gibt der Ukraine Bargeld und Gold zurück
Wenn große Mengen Bargeld zwischen zwei Banken transportiert werden, über drei Länder hinweg – ist das ein Grund, Fragen zu stellen? Die Regierung Orbán war dieser Ansicht. Die Regierung Magyar scheint das nicht mehr zu meinen und übergibt das Geld der Ukraine.
https://tinyurl.com/d62phy5b
So funktioniert also der Kampf gegen Vetternwirtschaft…
Magyar ernennt Schwager zum Justizminister
Magyar hatte als eines seiner Ziele den Kampf gegen die Vetternwirtschaft in Ungarn benannt. Kaum an der Regierung zeigt er, wie er sich das ganz konkret vorstellt: er macht seinen Schwager Márton Melléthei-Barna zum Justizminister.
https://tinyurl.com/3m9f6xm8
Ach nee, hätte ich jetzt nicht gedacht. War mir jedenfalls allerspätestens – genaugenommen schon vorher klar -, als der die 90 Mrd. freigegeben hat an die Ükra. Das ist ein ygl m. A. n., spurt ebenso wie die anderen ygls und auch die Hungaries sind darauf hereingefallen, wobei die es ja inzwischen hätten schnallen müssen, was hier abgeht in dem einst good old Europe, gegen das chr.stliche Abendland, dessen Vern.chtung Ziel der Superl.gen ist lt. den von mir an anderer Stelle bereits mehrfach genannten Schriften.
Meiner Ansicht nach.
Wie lange will sich diese politsche HEUCHLER-GRUPPE aus den beiden Schrumpf-Parteien noch dieses Land in „ihrer UMKLAMMERUNG“ halten ? Dieser CDU-BUNDESKANZLER hat offensichtlich keinerlei HEMMUNGEN mehr, sich der LÄCHERLICHKEIT des gesamten VOLKES (über 80% sind gegen ihn !) preis zu geben ? Wenn er auch mit dem BRUSTTON der ÜBERZEUGUNG eine MINDERHEITEN-REGIERUNG abgelehnt hat, so kann er doch immer noch die VERTRAUENSFRAGE stellen ? Da er die „garantiert“ verlieren wird, stehen dann endlich NEUWAHLEN an, wobei SIE nicht durch irgendwelche politischen WINKELZÜGE dann die AfD nicht „ausschließen“ dürfen ?
Viele intelligente und ehrliche POLITIKER sehen längst den gesamtem UMGANG mit der AfD als „undemokratisch“ und „diktatorisch“ an !
Neuester Vorschlag des m. A. n. nicht unseres Könzlers:
https://www.fr.de/verbraucher/merz-regierung-kippt-acht-stunden-tag-experten-warnen-vor-drohender-73-stunden-woche-zr-94296786.html?utm_source=firefox-newtab-de-de#google_vignette
Meiner Ansicht nach.
„, Iran mithilfe von Sanktionen auszuhungern.“
Früher musste ich immer lachen wenn die Iranier die amis als „The great Satan“ beschrieben. Jetzt verstehe ich besser warum. Diese leute sind einfach krank!
Versteh‘ es endlich: die Müsselfraktionen sind genauso involviert, sind Mitglieder der brütalsten Superl.ge „HATHOR PENTALPHA“. Hier lies S. 63, da sindse alle aufgeführt:
https://ia801507.us.archive.org/6/items/superlogen-regieren-die-welt-teil-1-rothkranz-johannes/Superlogen%20regieren%20die%20Welt%20-%20Teil%201%20%20Rothkranz%2C%20Johannes.pdf
Meiner Ansicht nach.
Europa im Aufrüstungsmodus: Eskalation an Russlands Grenzen
Manöver, Truppenbewegungen, Waffen und scharfe Munition. Europa zieht an den russischen Grenzen immer mehr Material zusammen. Die Lage ist extrem angespannt und könnte jederzeit eskalieren. Russland drängt auf Verhandlungen über ein gemeinsames Sicherheitssystem. Die NATO hingegen scheint auf Krieg zu setzen.
https://www.anonymousnews.org/international/europa-im-aufruestungsmodus-eskalation-an-russlands-grenzen/
++ „Bezug zur Realität verloren“ ++ SPD ist „Anti-Arbeiter-Partei“ ++
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Wagenknecht macht eine andere Rechnung auf: „2005 hatten 15 Prozent der Bezieher von Grundsicherung keinen deutschen Pass, 2025 waren es 50 Prozent:
Wer angesichts solcher Zahlen bestreitet, dass es Einwanderung in unsere Sozialsysteme gibt, hat jeden Bezug zur Realität verloren.“
Hatten diese Verantwortlichen jemals einen Bezug zur Realität? Das könnte man stark bezweifeln.
Meiner Ansicht nach.
Bärbel Bas auf dem Gipfel linker Realitätsverleugnung – „Es wandert niemand in unsere Sozialsysteme ein“
https://www.freiewelt.net/artikel/redaktion-hh/politik/es-wandert-niemand-in-unsere-sozialsysteme-ein/43998#comment-16938
Fast jeder zweite Bezieher von Bürgergeld ist Ausländer. Im Jahr 2025 lag der Ausländeranteil bei rund 48 Prozent.
Die größten Gruppen stammen aus der Ukraine, Syrien, Afghanistan und der Türkei.
Diese Leistungsempfänger erhalten den regulären Regelsatz sowie die Übernahme der Wohnkosten.
Insgesamt flossen im vergangenen Jahr 21,7 Milliarden Euro an ausländische Bürgergeldbezieher – bei 24,9 Milliarden Euro für deutsche Bezieher.
Das sind keine Randerscheinungen, sondern strukturelle Belastungen eines Systems, das unter enormem Druck steht.
Bärbel Bas ist eine Lügnerin wie diese ganze Regierung: diese Leute erhalten kostenlose Arztbehandlung finanziert von unseren Krankenkassen!!
Und unsere Bürger die Zahlen sollen alle schlechter gestellt werden und noch mehr Beiträge zahlen und die Familienversicherung soll gekippt werden!!
Gute Nachrichten aus England (genauer Wales). Kinderkrippen und Kindergärten sollen jetzt rassistische Kleinkinder beim Juntaschutz melden. So will es Labour.
https://www.telegraph.co.uk/news/2026/05/05/nurseries-urged-report-racist-toddlers-hate-crimes-police/
https://freespeechunion.org/news/nurseries-are-being-urged-to-report-racist-toddlers-to-the-police-unde
7.5.26
93-Jähriger von Einbrechern getötet
Köln, NRW.
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29.4.26
Rentnerin (80) in ihrer Wohnung von Einbrecher erschlagen
Hettstedt, Sachsen-Anhalt.
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Ja warum dachte der nur er müsse um sein Leben fürchten? Oder anders gefragt, wie sehr werden die Mörder aus Köln und Hettstedt wohl gekuschelt werden, weil sie kein weißer Mann sind?
Wie lange will sich dieser dauernd lachende Bundeskanzler (er hat doch eigentlich garnichts zu LACHEN ?) noch von dieser HECKENSCHÜTZ-RIEGE mit dem
Namen „MINI-SPD“ weiter „behindern“ lassen, ganz besonders von falschen DARSTELLUNGEN dieser völlig „unqualifizierten ARBEITS-MINSTERIN“ ? Sie sehnt sich offensichtlich nach ihren ständigen falschen Behauptungen nach einen RAUSSCHMISS ?
Das allerdings dumme GEREDE des BK, die BRD hätte keine ERFAHRUNG mit einer MINIREGIERUNG, ist ein ARMUTSZEUGNIS eines angeblich so hoch qualifizierten POLITIKERS, er braucht es doch nur zu probieren ? Schlechter kann es doch garnicht mehr werden ?
Im angeblichen Verteidigungsministerium wissen sie nicht einmal wo ca. 200 Milliarden hin gegangen sind? Deshalb werden sie auch nicht wissen, wohin das viele Geld für die Ukraine hin ist!
Moin Asisi
Das ist doch alles nur Wegzehrung & und Füllung für die sehr beliebten Ruhepolster. Also frisches aus den Fresströgen der macht,
für schlechte Zeiten und so …
mfg
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Ps. Das haben wir früher auch gemacht: sei schlau und klaue auf dem Bau.
Und wir haben geklaut wie die Raben!
spitzbube
Und wir haben dann die BAUHERREN gegen diesen BAUSTELLEN-DIEBSTAHL durch eine Bauwesen-Versicherung abgesichert/geschützt !
Die Verliererpartei, SPD gibt den Ton an!
mini spd und mini hirn
haben wohl eine
vereinbarung…
solange am futtertrog
verweilen bis es durchhagelt;)
Der macht was ihm von den Superl.gen aufgetragen wird m. A. n.. – Ob er selbst dazugehört oder nur Vasäll ist sei dahingestellt.
Meiner Ansicht nach.
Wenn Menschen an ihre eigenen Lügen glauben, dann sind sie eine Gefahr für die Öffentlichkeit und für sich selbst. Deshalb müssen sie in ein Heim! Oder es wird ganz bitter enden!
Die „guten Freunde“ glauben seit über 100 Jahren an ihre eigenen Lügen über Deutschland. Sie sind damit insbesondere eine Gefahr für die Deutschen, was diese aber nicht mehr mitbekommen, weil sie inzwischen selbst (fast) alle diese Lügen glauben. Die Folgen davon sieht man sowohl am Zustand von England, Frankreich, USA, Rußland, wie auch der BRD.
Ganz bitter enden? Das punkt haben wir schon längst erreicht. Es gibt kein zurück mehr.
Aber Chirurgen aus der marrokanischen Wüste auf die ongläubigen Dait schen loslassen. Nunja, wenn man Mässafachkräfte für’s Schaechten als Chirurgen bezeichnen will… – Rette sich wer kann.
Leute sorgt gut für Euch, haltet Euch so gesund wie möglich, keine Risikosportarten, gute Hausapotheke anlegen und sich so weit als möglich selbst behandeln, was eh schon immer mehr Ursprungsdaitsche machen, die merken, was abgeht.
Meiner Ansicht nach.
BäBas Biografie:
https://de.wikipedia.org/wiki/B%C3%A4rbel_Bas
Also aus meiner Sicht fängt das schonmal seltsam an, denn man kann zwar an das 9. Schuljahr Hauptschule noch 1 weiteres Jahr dranhängen und hat dann die Mittlere Reife. Mit dieser kann man dann weiter auf eine Fachoberschule gehen und dort Fachabi machen, was sie aber offenbar nicht getan hat. Sattdessen 1 Jahr Höhere Berufsfachschule für Technik, wo sie das Schweißen gelernt hat. Also eine Höhere Berufsfachschule egal für welche Richtung geht über zwei Jahre. Also irgendwie kommt mir dieser ganze geschilderte Werdegang gelinde gesagt etwas seltsam vor. Da stellt sich mir die Frage, wer da womöglich etwas nachgeholfen haben könnte ggfs..
Entweder bekommt die Frau nicht mit was wirklich abgeht oder sie macht sich selbst was vor oder sie versucht der Bev.lkerung einen Bären diesbezüglich aufzubinden was die Einwanderung in Sozialsüsteme betrifft.
Meiner Ansicht nach.
* EU-Kritiker sehen Licht in Rumänien:
Hoffen wir mal daß das keine Eintagsfliege bleibt. Vor allem weil aus Ungarn bis auf Weiteres erst mal nur leise Töne kommen.
* Bärbel Bas: „Es wandert niemand in unsere Sozialsysteme ein“:
Richtig, denn die werden importiert, nachgeholt oder „spätgeboren“ .
* +++ GOOD NEWS +++:
Vorbildlich – und welch beeindruckenden Skalpelle manche dieser Meisterchirurgen sogar dabei haben!
Das ist die gleiche Art „Licht“, wie Orban, Trump, Fico, Meloni und „hier Namen „eurer“ vielen „Hoffnungsträger“ einfügen“ darstell(t)en. Irgendwie wurde es derweil immer dunkler, aber das muß ja keiner mitbekommen (außer den „Nazis“).