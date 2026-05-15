NightTalk mit Petr Bystron | Christina Baum über politische Gefangene und Corona-Aufarbeitung

Bild: screenshot YouTube

Dr. Christina Baum berichtet im NightTalk Berlin mit Petr Bystron als Bundestagsabgeordnete und Mitglied der Corona-Enquete-Kommission. Die aus der DDR geflohene Politikerin setzt sich für Frieden, Neutralität und die Aufarbeitung der Corona-Politik ein.

Regelmäßig besucht Dr. Baum die Opfer der Corona-Willkür im Gefängnis. Im NightTalk Berlin berichtet sie exklusiv von ihren Eindrücken.

Eine erschütternde Reportage, die sprachlos macht!

Von REDAKTION | Es ist eine erschütternde Reportage über die Zustände in Deutschland, die man vor 30 Jahren noch für unmöglich gehalten hätte. In diesem Zusammenhang kann man nicht einmal von einem politischen „System” sprechen, da das Verhalten der Regierenden und ihrer Erfüllungsgehilfen keineswegs rechtskonform ist. Hier fand gewissermaßen ein Putsch von oben statt, der den Rechtsstaat samt Grundgesetz aushebelt. Man übertreibt wohl nicht, wenn man in den maßgeblichen Akteuren dieser Entwicklung Verbrecher zu erkennen glaubt.

Das Beängstigende dabei ist, dass die Herrschaften wohl so weitermachen wollen. Solange man den Drahtziehern der korrupten und kriminellen Corona-Diktatur nicht das Handwerk legt, dürfen wir uns nicht wundern, wenn die nächste „Pandemie” ins Haus steht. Es liegt jetzt am Wähler, diesem Spuk ein Ende zu bereiten!

Aus eigener Erfahrung müssen wir feststellen, dass ehemalige Jünger der seinerzeitigen Corona-Wahn-Glaubensgemeinschaft heute (nachdem selbst die größten Irrlichter draufkommen, dass sie betrogen wurden) dahingehend argumentieren, dass man „aus damaliger Sicht“ den Irrweg nicht erkennen konnte und dass man „danach ist man immer gescheiter“ sei.

In Blick alter Beiträge von UNSER MITTELEUROPA kann da weiterhelfen. Deshalb zeigen wir Ihnen hier auch noch ein Video einer Rede von Dr. Braun die immerhin schon mehr als drei Jahre zurückliegt:



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