„Unite the West“: Großdemo in London gegen Islamisierung Europas

Palantir testet sein „Kriegs-Betriebssystem“ in der Ukraine: AI-gestützte Tötung als Geschäftsmodell + Freiheit – Corona-Held Heinrich Habig aus Haft entlassen + Enorme Preisexplosion in Deutschland + ÖSTERREICH: 21-Jährige Wahlwienerin machte Werbung für den Dschihad + Wirbel um EU-Asylpakt

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Unite the West: Tommy Robinsons Großdemo in London als Leuchtfeuer für Rettung Europas

In London werden am Samstag, mindestens Hunderttausende Menschen erwartet. Sie werden gegen die Islamisierung Britanniens und ganz Europas auf die Straße gehen. Unter dem Slogan „Unite the West“ hat erneut Tommy Robinson aufgerufen.

Vor einer Woche hat die woke-globalistische britische Regierung eine dramatische Wahlklatsche hinnehmen müssen. Nun steht der nächste Schlag bevor: Hunderttausende oder sogar Millionen Bürger werden entschlossen und lautstark zum Ausdruck bringen, dass sie längst genug haben von Massenzuwanderung und Islamisierung. Das Volk auf der Straße gegen eine abgehobene Regierung, die sich verzweifelt an ihre zerstörerische Politik klammert.

Patriotische Kräfte, angeführt vom ehemaligen Fußball-Hooligan und Aktivisten Tommy Robinson, organisieren für den 16. Mai eine Großdemonstration in London. Weiterlesen auf report24.news

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Palantir testet sein „Kriegs-Betriebssystem“ in der Ukraine: AI-gestützte Tötung als Geschäftsmodell

Der US KI-Riese Palantir Technologies hat die Ukraine zum realen Testlabor für ein vollwertiges „War Operating System“ gemacht. Das System verwaltet den gesamten Krieg wie ein Tech-Unternehmen seine Kunden – mit dem Unterschied, dass es um die effiziente Tötung russischer Soldaten geht. (…)

Der US KI-Riese Palantir Technologies hat die Ukraine zum realen Testlabor für ein vollwertiges „War Operating System“ gemacht. Das System verwaltet den gesamten Krieg wie ein Tech-Unternehmen seine Kunden – mit dem Unterschied, dass es um die effiziente Tötung russischer Soldaten geht. Wie TKP früher berichtete bauen die USA mithilfe von Palantir den Überwachungsstaat. Via tkp.at

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Freiheit – Corona-Held Heinrich Habig aus Haft entlassen

Der Recklinghäuser Mut-Arzt Heinrich Habig wurde aus dem Corona-Knast entlassen. Diese erfreuliche Botschaft gab Habig am gestrigen Donnerstag in Aachen bekannt.

Bei der Preisverleihung für Menschlichkeit, bei der Heinrich Habig ausgezeichnet wurde, sagte er zu Beginn seiner emotionalen Rede:

„Ich bin seit gestern aus der Haft in Castrop-Rauxel entlassen. Heute ist der erste Tag für mich in Freiheit.“

Der Corona-Held Habig konnte nach zwei Dritteln seiner Haftstrafe nun das Gefängnis verlassen. Seine Anwältin Katja Wörmer sagte dazu: „Er hat sich während der gesamten Haftzeit absolut vorbildlich verhalten. Auch sonst ist er ein durch und durch aufrechter, gerader Mensch, der sich immer sehr altruistisch und vorbildlich für alle anderen eingesetzt hat.“ Die vorzeitige Entlassung Heinrich Habigs sei laut Wörmer „insbesondere aufgrund seines vorbildlichen Verhaltens während der Haft“ erfolgt.

Heinrich Habig habe

„zudem seine Taten nicht als falsch angesehen, und es handelt sich auch um politische Verfolgung“,

so die Anwältin des Mut-Arztes. Via AUF1TV

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Enorme Preisexplosion in Deutschland

Im Vergleichszeitraum von 2016 bis 2025 betrugt der nominale Lohnanstieg 33 %. Das reicht bei weitem nicht aus, die Preiserhöhungen zu kompensieren. Und die nächste Inflationsrunde wartet schon auf uns.

Deutschland im Jahr 2016 bot günstige Lebensmittel, günstigen Kraftstoff und erschwingliche Lebenshaltungskosten.

Im Deutschland im Jahr 2026 bekommt man Olivenöl für 14 €, Führerscheine für 3.600 €, die Parkgebühren explodieren und die Preise für Grundnahrungsmittel haben sich fast verdoppelt. Viele Deutsche haben das Gefühl, dass sie mehr arbeiten müssen, nur um einen Lebensstil aufrechtzuerhalten, der früher normal war.

Das Beängstigende daran ist, wie schnell sich die Menschen daran gewöhnt haben. Vor 10 Jahren hätte es Empörung ausgelöst. Heute nennt man es einfach „die neue Realität“.

🇩🇪 Germany in 2016:

Cheap food, cheap fuel, affordable living. Germany in 2026: -€14 olive oil

-€3,600 driving licenses

-Parking prices exploding

-Basic groceries nearly doubled A lot of Germans feel like they’re working more just to maintain a lifestyle that used to be… https://t.co/dzkyljtrKA pic.twitter.com/3cYxn384US — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 13, 2026

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Die Energiewende gestaltet sich als Staatsangriff auf die Gesundheit seiner Bürger

Im Windpark Königseiche bei Baiereck im Kreis Göppingen laufen zwei Windräder seit Anfang Mai nur noch eingeschränkt, weil Messungen in der Nacht vom 13. auf den 14. März auffällige Brummgeräusche nachgewiesen haben.

Die gesetzlichen Lärmwerte wurden zwar eingehalten, jedoch stellten Gutachter eine störende Tonhaltigkeit fest. Diese Geräuschanteile hatten seit Monaten Beschwerden von Anwohnern ausgelöst. Viele Betroffene berichten von Schlafstörungen, Kopfschmerzen, Schwindel, Tinnitus und dauerhafte Müdigkeit. Diese Symptome können durch die permanente Belastung des vegetativen Nervensystems verursacht werden und sind oft mit Stress, innerer Unruhe und Angstzuständen verbunden.

Die Folgen sind schon seit Beginn der 2000 Jahre bekannt und dennoch hat man sie im Zuge der „Grünen Energiepolitik“ für die Bevölkerung in Kauf genommen, was dem Tatbestand einer vorsätzlichen, schweren Körperveletzung entspricht! Weiterlesen auf akustikdesign.at

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ÖSTERREICH: 21-Jährige machte Werbung für den Dschihad

Eine muslimische Wahlwienerin hat sich anscheinend dem radikalen Islam verschrieben. Die Muslima hat sich mit anderen Mädchen und jungen Frauen radikalisiert und nicht nur Propaganda verbreitet, sondern auch in Moscheen Vorträge gehalten und für den Dschihad geworben. Die junge Frau stritt kategorisch alles ab, das Gericht schenkte ihren Aussagen aber wenig Glauben.

Das zierliche Mädchen, das am Dienstag am Landesgericht Linz auf der Anklagebank Paltz nehmen musste, wirkte eher wie ein Teenager als eine radikale Islamistin. Zum Prozess war die Wahlwienerin mit ihrem zwei Monate alten Baby angereist, wie die Kronen Zeitung berichtet. Normalerweise soll die Frau ausschließlich, mit Vollverschleierung auf die Straße gehen, aber bei Gericht ist sie gemäßigter gekleidet: Weite, sandgraue Kleidung mit Kopftuch. Bei ihrer Aussage beschreibt sie sich als „ganz normale Muslima“, die vom IS zwar gehört hat, aber: „Meine Eltern haben mir gesagt, dass das eine schlechte Sache ist.“ (…)

In einer der vielen anderen, bekanntlich radikalen Moscheen soll sie schließlich ganz einfach Anschluss gefunden haben. Dort hielt die „Dschihad- Dame“ Vorträge, in denen es darum ging, möglichst früh zu heiraten und nach Syrien auszureisen („Nichts ist ehrenhafter, als in Syrien für den IS zu kämpfen“). Weiters soll sie mehrere junge Frauen für den heiligen Krieg angeworben haben. Via exxpress.at

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Wirbel um EU-Asylpakt – FPÖ hat brisanten Verdacht

FPÖ-EU-Abgeordnete Petra Steger warnt: Der neue EU-Asylpakt schaffe laut einem neuen Brüssel-Bericht ein dauerhaftes Migrationssystem.

Die FPÖ schlägt Alarm wegen eines neuen Dokuments der EU-Kommission zur Umsetzung des europäischen Asyl- und Migrationspakts. Für die freiheitliche EU-Abgeordnete Petra Steger zeigt das Papier „schwarz auf weiß“, dass Brüssel ein dauerhaftes europäisches Migrationsmanagementsystem aufbauen wolle.

„Migration als dauerhafte Realität“

Konkret geht es um ein am 8. Mai veröffentlichtes „State of Play“-Dokument der EU-Kommission. Laut Steger beschreibe die Unterlage detailliert, wie der Migrationspakt Schritt für Schritt umgesetzt werde – inklusive Infrastruktur, Verwaltungsapparaten, Datensystemen und Umverteilungsmechanismen. Via heute.at

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Bemerkung zu den 20 Milliarden EURO, die in bar (!) die letzten Jahre in die Ukraine flossen

Wie bekannt, wurden seit Kriegsbeginn in über 1.000 Geldtransporten 20 Milliarden Euro in bar von Österreich in die Ukraine gebracht. Das ist allerdings kein Thema für die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA).

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