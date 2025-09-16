Großdemo in England: Petr Byston berichtet aus London

London bebt: Eine Million Patrioten gegen Masseneinwanderung – Bystron: „Wir werden Deutschland wieder stark machen!“



Rund eine Million Patrioten versammelten setzten am Samstag in London ein unübersehbares Zeichen gegen die Masseneinwanderung. Unter dem Motto „Unite the Kingdom“ wurde die britische Hauptstadt zum Mittelpunkt einer internationalen Freiheitsbewegung. Initiator Tommy Robinson bewies: Die Briten trotzen der Repression, lassen sich nicht unterkriegen.

Petr Bystron: Deutschland wieder stark machen

Zusätzliche Strahlkraft verliehen der Kundgebung internationale Spitzenpolitiker:

Aus Deutschland sprach der AfD-Europaabgeordnete Petr Bystron: „Mit Trump, Orban und Salvini haben wir starke Partner. Die AfD wird alle kommenden Wahlen gewinnen. Wir werden Deutschland wieder stark machen!“ – die Menge jubelte frenetisch.

Gegen die Invasion



Die Forderungen waren klar: „Stop the boats“ – „Stop the invasion“. Die Botschaft der Menschenmenge: Schluss mit offenen Grenzen, Schluss mit Asylmissbrauch, Schluss mit der Zerstörung unserer Heimat. Elon Musk schaltete sich per Livestream zu. Anlässlich des unfassbaren Mordanschlags auf Charlie Kirk bezeichnete er die Linke als „die Partei des Mordes“.

Ende der Globalisten



Die bekannte rechte Influencerin Eva Vlaardingerbroek repräsentierte in voller Strahlkraft die „Generation Remigration“. Der französische Präsidentschaftskandidat Éric Zemmour warnte vor dem Verlust europäischer Identität und forderte den Bruch mit den globalistischen Eliten. Aus Polen war der PiS-Europaabgeordnete Dominik Tarczyński angereist. Er betonte, dass Mittel- und Osteuropa nicht klein beigeben werde.

Die riesige Demonstration blieb friedlich. Anders als die Antifa-Gegendemo. Sie führte zu Ausschreitungen, Linksextreme gerieten mit der Polizei aneinander.

London hat gezeigt: Die patriotische Welle rollt. Internationale Freiheitskämpfer stehen Seite an Seite. Die Zeit der globalistischen Eliten läuft ab.

►Auf dem YouTube-Kanal POLITIK SPEZIAL von Helmut Reinhardt sehen Sie hier eine Reportage aus London, in der er mit Petr Bystron spricht. Hier nimmt Bystron zu den haarsträubenden Manipulationstechniken der Mainstreammedien und zur unerhörten Vorgangsweise der deutschen Behörden Stellung. Diese schikanieren den anständigen Politiker mit mittlerweile 23 Hausdurchsuchungen [1], obwohl es keinen Verdacht oder Beweise gibt. Sie machen dabei nicht einmal vor seinen Bekannten und Freunden halt. In den USA spricht man bereits von „Gestapo-Methoden”, die hier gegen Andersdenkende zum Einsatz kommen.

