Großdemo in England: Petr Byston berichtet aus London

London bebt: Eine Million Patrioten gegen Masseneinwanderung – Bystron: „Wir werden Deutschland wieder stark machen!“
Rund eine Million Patrioten versammelten setzten am Samstag in London ein unübersehbares Zeichen gegen die Masseneinwanderung. Unter dem Motto „Unite the Kingdom“ wurde die britische Hauptstadt zum Mittelpunkt einer internationalen Freiheitsbewegung. Initiator Tommy Robinson bewies: Die Briten trotzen der Repression, lassen sich nicht unterkriegen.
Petr Bystron: Deutschland wieder stark machen
Zusätzliche Strahlkraft verliehen der Kundgebung internationale Spitzenpolitiker:
Aus Deutschland sprach der AfD-Europaabgeordnete Petr Bystron: „Mit Trump, Orban und Salvini haben wir starke Partner. Die AfD wird alle kommenden Wahlen gewinnen. Wir werden Deutschland wieder stark machen!“ – die Menge jubelte frenetisch.
Gegen die Invasion
Die Forderungen waren klar: „Stop the boats“ – „Stop the invasion“. Die Botschaft der Menschenmenge: Schluss mit offenen Grenzen, Schluss mit Asylmissbrauch, Schluss mit der Zerstörung unserer Heimat. Elon Musk schaltete sich per Livestream zu. Anlässlich des unfassbaren Mordanschlags auf Charlie Kirk bezeichnete er die Linke als „die Partei des Mordes“.
Ende der Globalisten
Die bekannte rechte Influencerin Eva Vlaardingerbroek repräsentierte in voller Strahlkraft die „Generation Remigration“. Der französische Präsidentschaftskandidat Éric Zemmour warnte vor dem Verlust europäischer Identität und forderte den Bruch mit den globalistischen Eliten. Aus Polen war der PiS-Europaabgeordnete Dominik Tarczyński angereist. Er betonte, dass Mittel- und Osteuropa nicht klein beigeben werde.
Die riesige Demonstration blieb friedlich. Anders als die Antifa-Gegendemo. Sie führte zu Ausschreitungen, Linksextreme gerieten mit der Polizei aneinander.
London hat gezeigt: Die patriotische Welle rollt. Internationale Freiheitskämpfer stehen Seite an Seite. Die Zeit der globalistischen Eliten läuft ab.
►Auf dem YouTube-Kanal POLITIK SPEZIAL von Helmut Reinhardt sehen Sie hier eine Reportage aus London, in der er mit Petr Bystron spricht. Hier nimmt Bystron zu den haarsträubenden Manipulationstechniken der Mainstreammedien und zur unerhörten Vorgangsweise der deutschen Behörden Stellung. Diese schikanieren den anständigen Politiker mit mittlerweile 23 Hausdurchsuchungen [1], obwohl es keinen Verdacht oder Beweise gibt. Sie machen dabei nicht einmal vor seinen Bekannten und Freunden halt. In den USA spricht man bereits von „Gestapo-Methoden”, die hier gegen Andersdenkende zum Einsatz kommen.
wieso heissen die dort patrioten und in deppenland nazis…frankfurter schule?^^
„Die Zeit der globalistischen Eliten läuft ab.“
Die Vorstellung, dass „gutartige Menschen“, „gutartige Eliten“ an die Macht kommen und dann „alles gut wird“, ist Phantasterei.
Erstens kommen keine gutartigen Eliten an die Macht und zum Zweiten können sich die Menschen nicht selbst vom Bösen befreien.
Ein geistiger Kampf zwischen dem Guten und dem Bösen tobt auf Erden und jeder Mensch muß sich entscheiden, ob er zu Gott
gehören will, oder zu den satanischen Geistern (Dämonen, „gefallene Engel“) – diese beherrschen tatsächlich (noch) die Erdenwelt.
Die Figuren „auf der großen Bühne“ sind nur gekaufte, ausführende Schauspieler und nicht die Reggiseure.
Zuerst soll man seinen Frieden mit Gott machen, dann kann man trotzdem „weiterleben wie zuvor“ – nur eben im Geiste mit Gott.
Weil Gott die Menschen kennt, hat ER es so einfach gemacht – nur wer den Sohn hat, hat das Leben.
Deshalb kam ER in die Welt und darum gibt es nur einen (1) Weg zur Erlösung.
Siehe, ER hatte alles vorhergesagt, wie es geschieht.
Macht euren Frieden mit dem lebendigen Gott.
Der Glaube rettet.
