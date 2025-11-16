„Russisches trojanisches Pferd AfD“ als neue Rechtfertigung für AfD-Verbot

Bild: screenshot Tagesschau

Die völlig eskalierte Bundestagsdebatte vom 5. November hatte wohl zweifelsfrei Signalwirkung. Das „Altparteien-Gespons“ scheint offenbar nun zum widerholten Male die „Ultima Ratio“ im Umgang mit dem schier unaufhaltsamen Aufstieg der AfD, gefunden zu haben.

Säbelrasseln und Kriegsgeschrei allerorts

Hatte man besagte, von den Fraktionen der Regierungsparteien anberaumte Debatte verfolgt, mochte man meinen, Deutschland befinde sich bereits im Krieg mit Russland, wie auch anonymousnews berichtet hatte.

Auswirkungen des Verhältnisses der AfD zu Russland auf Deutschlands Sicherheitsinteressen, Kein Patriotismus, sondern mögliche Gefährdung unserer Sicherheit” lautete der Titel der Debatte. Obendrein würden freilich die Russland-Kontakte der AfD, die deutsche Sicherheit gefährden. Keinesfalls jedoch das unaufhaltsame wie unüberhörbare „Kriegsgeschrei“ eines Friedrich Merz oder Johann Wadephul.

Die Grünen wollten in der AfD gar das „trojanische Pferd” des Kremls erkannt haben.

Von einer „russlandtreuen Schläfer-Zelle” in den Reihen der Rechtskonservativen war vonseiten der CDU die Rede, womit die AfD fraglos in die Nähe des Terrorismus gerückt wurde.

Auch die Linke, vertreten durch den Redner Jan Köstering, eiferte freilich bei der Spionage-Hysterie gegen die AfD mit. Sowohl Grüne als auch Linke schlugen die Trommel für einen Verbotsantrag euphorisch.

AfD – Alternative für Russland?

Die AfD-Redner verwiesen darauf, dass sie längst verhaftet sein müssten, wenn wirklich etwas an den Vorwürfen dran wäre. Es klang dies allerdings wie das „Pfeifen im Walde“ denn die Haftbefehle gegen deutsche Oppositionelle dürften schnell beantragt und ausgestellt sein, wenn es erst einmal zu Kampfhandlungen gekommen ist und dies steht zumindest zu befürchten. Die entsprechende Einordnung der AfD als Landesverräter und damit als „Alternative für Russland” ist jedenfalls bereits vorhanden.

Andere AfD-Abgeordnete wiesen darauf hin, dass auch Politiker anderer Parteien, insbesondere der SPD, Kontakt mit Russland gepflegt hätten, womit sie das Narrativ, wer sich mit Russen treffe, sei kontaminiert, leider nur noch verstärkt hatten. Stephan Brandner pochte sogar darauf, dass es kein einziges Foto eines AfD-Politikers mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin gebe, auch nicht „besonders schlau“ argumentiert.

Trotz aller gelegentlichen Forschheit merkte man die „Angst“ in den Reihen der AfD. Nicht, weil in der Fraktion tatsächlich gewiefte Putin-Parteigänger und Kreml-Spione säßen, die nun als ertappte Sünder ihr Schuldbewusstsein nicht verbergen könnten. Tatsächlich fällt es schwer, angesichts der absurden Vorstellung, die AfD bekäme zu befolgende Anordnungen und Finanzmittel aus Moskau, die Fassung zu bewahren.

In der Aktuellen Stunde wurde auch erwähnt, dass der als russlandfreundlich stigmatisierte Bundestagsabgeordnete Petr Bystron schon die 26. Hausdurchsuchung durchgemacht hat. Zuletzt wegen fadenscheiniger Vorwürfe einer Geldannahme mit Russland-Bezug.

Momentan vergeht kaum eine Sitzungswoche, in der nicht einem AfD-Abgeordneten die Immunität aberkannt worden wäre. Diese Woche war der Bayer Raimond Scheirich dran. Die anschließende Durchsuchung seines Büros steht wohl in Zusammenhang mit Untreue-Vorwürfen, die auch seinen Parteikollegen Andreas Jurca betreffen, einen AfD-Landtagsabgeordneten, der, freilich ganz zufällig auch einer der „Russland-Besucher“ gewesen war. Jurca hatte im März vergangenen Jahres die russischen Präsidentschaftswahlen als Demokratie-Experte in Wladiwostok begleitet.

Hausdurchsuchungen als abgekartetes Spiel

Dass die AfD selbst mittlerweile diese Vielzahl an Durchsuchungen als abgekartetes Spiel und Repressionsmittel begreift, zeigt sich daran, dass sie im Fall Scheirich der Aufhebung der Immunität nicht zugestimmt hatte, wie es normalerweise der Fall ist.

Irgendwann könnte es allerdings nicht bei Durchsuchungen von Wohnungen und Büros bleiben wird, es sind zweifellos noch viele weitere Repressionsvarianten möglich.

Es ist kein Zufall, dass diese Spionagevorwürfe jetzt überhandnehmen. Zum einen verschärfen sich die Spannungen mit Russland immer mehr. Die Merz-Regierung hat den russlandfeindlichen Kurs ihrer Vorgängerregierung noch einmal überboten und liegt voll auf Konfrontationskurs. Zum anderen sieht man offenbar im deutschen Politestablishment durch die Stigmatisierung jeglichen AfD-Kontakts mit Russland eine der wenigen verbliebenen Möglichkeiten, der verhassten Partei endlich beizukommen, nachdem andere Maßnahmen wie die Beobachtung durch den Verfassungsschutz sich klar als stumpfes Schwert erwiesen hatten.

Diese Bekämpfungsmethode wird auch relativ offen in der deutschen Medienlandschaft kommuniziert. Der Vorwurf der Spionage mit Russland, insbesondere vonseiten der Union, sei „nicht so dumm”, egal ob man ihn unbewusst oder absichtlich gegen die AfD platziere, erläuterte Gerrit Seebald Ende Oktober in einem Interview mit der Welt. Auch Barbara Kostolnik vom Bayerischen Rundfunk meint, in den Spionagevorwürfen gegen die AfD die Strategie einer „härteren Gangart” erkannt zu haben und kritisiert daraufhin munter, dass man sich innerhalb der Koalition immer noch nicht über ein Parteienverbot einigen könne.

Die Aktuelle Stunde im Bundestag war daher nur der bisherige Gipfelpunkt einer umfassenden Schmutzkampagne.

Offenbar sind die Machthaber der Ansicht, die AfD nur noch besiegen zu können, indem man durch Vorwürfe und Repression internen Streit entfacht. Die Partei ist im letzten, schwierigsten Stadium angelangt, das die AfD auf ihrem angestrebten Weg zur Regierungsverantwortung durchstehen muss. Ob ihr das Überleben gelingen wird, ohne auf ihre Prinzipien zu verzichten, wird sich zeigen.

Noch allerdings ist es nicht so weit. Noch ist die AfD am Kämpfen um Frieden und Rechtsstaatlichkeit und nutzt ihre Optionen, soweit es ihr als Oppositionspartei möglich ist. Es bleibt zu hoffen, dass sich die AfD durch die Drohungen der bellizistischen Parteien nicht einschüchtern lässt. Als einzig verbliebene wirkliche Opposition im Bundestag obliegt ihr eine schwere Verantwortung. Es wäre fatal, wenn sie dieser historischen Aufgabe nicht gerecht würde. Nur durch die Anprangerung und die Offenlegung der konfrontativen Regierungspolitik gegenüber Russland und sei es durch Anfragen, die bis ins kleinste Detail gehen, lässt sich noch Widerstand gegen die scheinbare Unvermeidlichkeit eines Krieges erwecken.

