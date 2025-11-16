Einigung zur Wehrpflicht: Wer sich nicht ködern lässt, wird gezwungen

Elon Musk stellt von der Leyens Legitimation infrage + Europa befindet sich im freien Fall + Berlin überrascht von US-Entscheidung zu „Antifa Ost“ + „Grooming Gang“ wohl größer: Sieben weitere Männer sollen britische Mädchen missbraucht haben

+++

Elon Musk stellt von der Leyens Legitimation infrage

Ursula von der Leyen ist Kommissionspräsidentin durch Gnaden des EU-Parlaments. Einer Volkswahl stellte sie sich zuletzt vor Jahrzehnten. Tech-Milliardär Musk kritisiert nun das derzeitige System und hinterfragt von der Leyens Legitimation. (…)

Gestern startete offiziell der „EU Democracy Shield“, der die EU-Bürger vor angeblicher Desinformation sowie Hass und Hetze schützen soll. Von der Leyen schrieb dazu auf X: „Demokratie ist die Grundlage unserer Freiheit. (…)

Musk antwortete mit einer ironischen Bemerkung:

„Wenn Demokratie die Grundlage der Freiheit ist, sollte Ihre Position als EU-Spitzenpolitiker doch direkt vom Volk gewählt werden?“

Damit löste der Besitzer von X eine Kontroverse aus – innerhalb von weniger als einem Tag sammelte seine Antwort auf von der Leyen über 50.000 Likes.

+++

Europa befindet sich im freien Fall

Jetzt geben es sogar EU-nahe Medien zu: Der Kontinent verliert technologisch, industriell und wirtschaftlich den Anschluss.

Politico – eines der zentralen Leitmedien der transatlantischen Elite – schlägt Alarm: Europa befindet sich im freien Fall.

Was freie Medien-Analysten seit Jahren schreiben, wird nun erstmals offen im Mainstream ausgesprochen:

Europa droht zum musealen Dekor der Welt zu verkommen, wirtschaftlich abgehängt, technologisch marginalisiert, politisch gelähmt.

Wenn sogar Politico diese Diagnose nicht mehr umschiffen kann, zeigt das nur eines: Die Krise ist so tief, dass sie sich nicht länger kaschieren lässt.

Europa droht zum Freilichtmuseum zu werden – und niemand will es wahrhaben

Europa wirkt heute wie Italien kurz vor seinem Untergang in der Renaissance: glanzvoll, selbstzufrieden – und völlig blind für den eigenen Niedergang. (…)

Die wirkliche Krankheit: politische Lähmung und Selbstblockade

Wie die zerstrittenen italienischen Stadtstaaten im 16. Jahrhundert ist Europa heute ein Mosaik aus Regierungen, die sich in allem blockieren: Energie, Migration, Verteidigung, Industriepolitik. Während Brüssel endlose Gipfel abhält, handelt die Welt.

Diese politische Zersplitterung ist nicht nur ein Problem – sie ist existenzbedrohend. (…)

Washington bestimmt Europas Verteidigung,

Moskau diktiert die Sicherheitslage im Osten,

Peking kontrolliert die Lieferketten,

das Silicon Valley dominiert die digitale Zukunft.

+++

Einigung zur Wehrpflicht: Wer sich nicht ködern lässt, wird gezwungen

Schwarz-Rot hat sich auf ein Wehrpflicht-Modell geeinigt. Man betont “Freiwilligkeit”, indem man mit Zahlungen von 2.600 Euro brutto im Monat und dem in Aussicht Stellen von Zuschüssen lockt.

Ist das Kanonenfutter nicht willig, so braucht man jedoch Gewalt: Wird der Bedarf nicht durch Freiwillige gedeckt, wird ein “Zufallsverfahren” aktiviert.

„Die sicherheitspolitische Bedrohungslage hat sich durch den russischen Angriffskrieg in den letzten Jahren signifikant verschärft. Vor diesem Hintergrund ist es das gemeinsame Ziel von CDU/CSU und SPD, die Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeit Deutschlands deutlich zu steigern. Dafür ist von entscheidender Bedeutung, dass unsere Streitkräfte den zugesagten NATO-Fähigkeitszielen strukturell, materiell und vor allem auch personell gerecht werden.“

»CDU/CSU | BILD«

Dieser Schritt markiert den Einstieg in eine gestufte Erfassung, »die laut n-tv« ab Mitte 2027 auf einen kompletten Jahrgang von rund 300.000 Männern ausgeweitet wird, mit verpflichtender Musterung für alle ab dem Geburtsjahrgang 2008.

„Mit Inkrafttreten des Gesetzes beginnt zudem die verpflichtende Musterung der ab dem 1. Januar 2008 geborenen Männer, die schrittweise entsprechend dem Aufbau der Musterungskapazitäten auf den gesamten Jahrgang ausgeweitet wird.“

»CDU/CSU | BILD«

+++

Wehrpflicht! Spahn-Rede, wie zur Corona-Spritze!

Spahn selbst ist wehruntauglich und hat nie gedient, sondern sich immer nur bedient.

„Dienst am Vaterland“ — nur repräsentieren Spahn und Co. für niemanden das Vaterland!“

Wehrpflicht! Spahn-Rede, wie zur Corona-Spritze! Spahn selbst ist wehruntauglich und hat nie gedient, sondern sich immer nur bedient. „Dienst am Vaterland“ — nur repräsentieren Spahn und Co. für niemanden das Vaterland! pic.twitter.com/FvGIoiaPsU — Stefan_Magnet (@MagnetStefan) November 14, 2025

+++

Berlin überrascht von US-Entscheidung zu „Antifa Ost“

Die US-Einstufung der deutschen Gruppierung „Antifa Ost“ als Terrororganisation hat deutsche Behörden offensichtlich überrascht.

„Das von der Gruppierung ausgehende Gefährdungspotenzial hat sich zuletzt erheblich verringert“,

teilte eine Sprecherin des Bundesinnenministeriums mit. (…)

Offenbar war Berlin nicht vorab von der US-Regierung über die Einstufung informiert worden. „Die USA haben dazu eigenständig entschieden“, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts.

+++

„Grooming Gang“ wohl größer: Sieben weitere Männer sollen britische Mädchen missbraucht haben

Mehr als 30 Männer in Großbritannien sind bereits wegen massenhaften Missbrauchs junger Frauen und Mädchen verurteilt. Der Fall der „Grooming Gang“ ist aber noch nicht vorbei. Die Staatsanwaltschaft beschuldigt sieben weitere Männer – unter anderem der Vergewaltigung.

Im Skandal um den von Banden organisierten sexuellen Missbrauch von Mädchen in Großbritannien gibt es sieben weitere Beschuldigte. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, werden den Männern mehr als 40 Straftaten zur Last gelegt, darunter Vergewaltigung und sexuelle Nötigung. Sie sollen von 2022 bis 2025 insgesamt elf Mädchen im Teenageralter in der Stadt Bristol im Südwesten Englands missbraucht haben.

Berichte über die Verbrechen der „Grooming Gang“ sorgen in Großbritannien seit Jahren für Empörung. Über Jahrzehnte hinweg sollen tausende Mädchen und junge Frauen sexuell missbraucht worden sein. Die Opfer waren zumeist weiße junge Frauen aus armen Familien, viele Täter sind pakistanischer Herkunft. Die sieben Männer, die nun formell beschuldigt wurden, stammen unter anderem aus Syrien und dem Iran. Sechs von ihnen wird mindestens eine Vergewaltigung zur Last gelegt.

+++

AfD gründet neue Jugendorganisation: Antifa will Gießen „zum Brennen bringen“

Gießen erwartet Ausschreitungen bei AfD-Jugendtreffen, bis zu 40.000 Aktivisten kommen.

Am 29./30. November soll die neue AfD-Jugendorganisation in Gießen gegründet werden. Die Linksradikalen drohen wörtlich damit, „die Stadt Gießen zum Brennen zu bringen“. Aktuell sind 17 Gegen-Demos angemeldet. Es wird befürchtet, dass bis zu 40.000 Aktivisten nach Gießen kommen.

Bereits im Vorfeld wollen Hotels keine AfD-Mitglieder mehr aufnehmen, kündigen Reservierungen. Auch der Caterer der Veranstaltung hat den Vertrag mit der AfD gekündigt. Die private Messegesellschaft, die der AfD die Hessenhallen vermietet, bleibt bei ihrem Vertrag.

+++

Islamistinnen planen ein geheimes Treffen in der Schweiz. Der mediale Aufschrei bleibt aus

Dabei handelt es sich aber nicht um einen katholischen Frauenorden, sondern um einen Anlass für extremisische Musliminnen. Ein Wochenende voller Iman (Glaube), Wissen und Gemeinschaft, so das Thema dieses bizarren Meetings. (…)

Mitorganisatorin ist auch eine Schweizerin, Melanie Muhaxheri, ein ehemaliges Vorstandsmitglied des umstrittenen Islamischen Zentralrats. Außerdem hat sie mit der Herausgabe fragwürdiger Kinderbücher negativ auf sich aufmerksam gemacht.

+++ SATIRE +++

Die Geburtenrate in der Schweiz ist massiv am Sinken.

+++

