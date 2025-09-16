Medwedew droht der NATO mit Krieg: Falls diese russische Drohnen über der Ukraine abschießt

Die Neutralisierung russischer unbemannter Luftfahrzeuge über der Ukraine durch die NATO-Länder bedeutet einen Krieg zwischen dem Nordatlantischen Bündnis und der Russischen Föderation – wie Dmitri Medwedew, stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, via „Telegram“ mitteilte:
„Die provokante Idee Kiews und anderer Idioten, die Errichtung einer Flugverbotszone über der Ukraine zu errichten und den NATO-Ländern den Abschuss unserer unbemannten Luftfahrzeuge zu erlauben, bedeutet nur eines – einen Krieg zwischen der NATO und Russland.„
Kiew drängt seit langem auf die Schaffung einer Flugverbotszone über der Ukraine und wurde darin auch vom Leiter des polnischen Außenministeriums, Radosław Sikorski, unterstützt.
Laut Medwedew werde Russland außerdem im Falle einer Überweisung eingefrorener russischer Vermögenswerte an die Ukraine…
…“die EU-Staaten bis zum Ende der Zeit vor allen möglichen internationalen und nationalen Gerichten und in einigen Fällen sogar außergerichtlich verfolgen „.
________________________________________________________________________________________________
„KATAKLYPSE NOW: 100 Jahre Untergang des Abendlandes (Spengler) Dekonstruktion der Political Correctness.“
Das Buch ist für “UME”-Leser direkt bei Elmar Forster postalisch (inkl. Widmung) zum Preis von 24,50 EUR (inkl. Porto und persönlicher Widmung) unter <ungarn_buch@yahoo.com> bestellbar.
Ungarn-Korrespondent Elmar Forster, seit 1992 Auslandsösterreicher in Ungarn, verteidigt in seinem Buch „Ungarn Freiheit und Liebe – Plädoyer für eine verleumdete Nation und ihren Kampf um Wahrheit“ seine Wahlheimat gegen die westlichen Verleumdungskampagnen. Der amazon-Bestseller ist für “UME”-Leser zum Preis von 17,80.- (inklusive Postzustellung und persönlicher Widmung) direkt beim Autor bestellbar unter <ungarn_buch@yahoo.com>
UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.
11 Gedanken zu „Medwedew droht der NATO mit Krieg: Falls diese russische Drohnen über der Ukraine abschießt“
Ukraine: Rechtsextreme Swoboda profitierte von EU-Politik (Artikel vom 25.05.2014)
https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2014/05/25/ukraine-rechtsextreme-swoboda-profitierte-von-eu-politik
Die rechtsextreme Swoboda-Partei ist Nutznießer des Regierungsumsturzes in der Ukraine. Sie profitierte von der Unterstützung der EU für den Umsturz.
Bei der Präsidentschaftswahl spielt sie keine Rolle – doch bei den Parlamentswahlen ist mit den Rechtsextremen zu rechnen.
FAZIT: USA & EU UNTERSTÜTZEN GANZ KLAR DIE UKRA-NAZIS UND SIND DESHALB AUCH NAZIS !!
Ich hab die Kriegstrommeln so satt!
Krieg bedeutet Armut, verlorene Menschenleben, Elend und Verbrechen !
Und jetzt sollen uns die Krankenkosten gekürzt werden damit man die 1 Mio. Ukrainer im Land behandeln kann !!
Diplomatie und alles daran setzten, dass wieder Frieden herrscht, das wäre doch endlich dringend erforderlich !!
Zitat Helmut Schmidt: LIEBER TAUSEND STUNDEN VERHANDELN ALS EINEN SCHUSS ABGEBEN !!
Deutschland – Quo Vadis?
https://overton-magazin.de/hintergrund/politik/deutschland-quo-vadis/#comment-288285
Warum zerstört Deutschland die Reste seiner parlamentarischen Demokratie und läuft, orchestriert von der NATO und ihrer Führungsmacht USA, in neue Kriege, nach den verheerenden Vernichtungskriegen, die im 20. Jahrhundert von deutschem Boden ausgegangen sind?
Wirtschaftlich steht Deutschland am Rande des Absturzes.
Die Sanktionen gegen Russland haben sich als Bumerang erwiesen.
Der Abbruch der Energie-Beziehungen zu Russland und die Sprengung der Nordstream-Pipeline, die der Rechercheur Seymour Hersh den USA zur Last legt, haben der deutschen Wirtschaft die Wettbewerbsfähigkeit genommen.
Die De-Industrialisierung hat den Kipp-Punkt erreicht, an dem sie unumkehrbar geworden ist.
Derzeit gehen hunderttausende Arbeitsplätze verloren. Die Teuerung galoppiert.
Die deutsche Wirtschaft schrumpft, während die russische wächst (+4,5% in 2024).
Viele Milliarden werden dem Konsum und dem Sozialstaat entzogen und fließen in die Taschen der US-Rüstungsindustrie.
Der Deal von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und US-Präsident Trump im Zollstreit geht eindeutig zu Lasten Deutschlands.
Der deutsche Trittbrettfahrer-Imperialismus ist gescheitert.
ES WIRD NUN ZEIT DASS DIE FRAUEN ETWAS FÜR DEN FRIEDEN TUN WENN DIE MÄNNER VERSAGEN UND DAF>ÜR GIBT ES EIN BEISPIEL:
Lysistrata ist eine griechische Komödie von Aristophanes aus dem Jahr 411 v. Chr., die den Peloponnesischen Krieg zwischen Athen und Sparta thematisiert.
Die Komödie dreht sich um die Athenerin Lysistrata, die Frauen aus ganz Griechenland versammelt, um einen Sexstreik gegen den Krieg durchzuführen.
Die Frauen besetzen die Akropolis und weigern sich, ihren Männern sexuelle Zuneigung zu gewähren, bis Friedensverhandlungen stattfinden.
Der Erfolg dieses ungewöhnlichen Plans bringt schließlich den Frieden und die Beendigung des Krieges.
Wichtige Punkte der Handlung:
Der Sexstreik: Die Frauen Athens und Spartas verbünden sich unter Lysistratas Führung, um einen Sexstreik durchzuführen.
Sie weigern sich, sich ihren Männern sexuell zu verweigern, bis diese den Krieg beenden.
Das Ende: Die Frauen gewinnen ihren Kampf für den Frieden, und die Männer, erschöpft von der Abwesenheit ihrer Frauen, willigen in einen Waffenstillstand und die Beendigung des Krieges ein.
Wieviele Natosoldaten bereits in der Ukraine gefallen sind, weiss auch keiner. Die Regierungen hüllen sich in Schweigen und tuen so als ob nichts wäre. Es sollen aber sehr viel mehr gewesen sein, als man glauben möchte. Insider berichten von Hundertausenden von Toten. Kann ich nicht glauben. Die Hinterbliebenen müssen ja alle versorgt werden. Wie will man das geheim halten? Oder bin ich zu blauäugig und naiv? Fakt ist, wenn das stimmt, gehören die Politverbrecher schon deswegen in den Knast, da sie an Parlament und Volk vorbei Soldaten, die ihrem Land und nicht Blackrock verpflichtet sind, in den Tod geschickt haben. Alles voll kriminell, was hier abläuft.
Herr M. zeigen sie doch endlich einmal diese eierlosen EU Schwuchtel, wo Bartels den Most herholt!
Sie schreien ja förmlich nach einem schönen nuklearen Pilz! Und wir würden daraus nur profitieren, denn diese ganze politische Bande würde das Laufen bekommen!
xxxxxxx anglozionistisch xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx anglozionistendreck xxxxxxxxxxxx
Red.:Nachdem Sie heute wieder mit ihren Tiraden unser Forum zubetonieren wollen, können wir Ihren Kommentar nicht im vollen Umfang freischalten.
Besonders charakteristisch für solche feigen Maulhelden wie Sie: Sie Posten anonym mit Ihren mittlerweile gut 40 Nicknamen, sind somit obendrein noch Feiglinge, die sich hinter uns verstecken.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx judenhändler xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx anglozionistisch xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Red.: Nachdem Sie heute wieder mit ihren judenfeindlichen Tiraden unser Forum zubetonieren wollen, können wir Ihren Kommentar nicht im vollen Umfang freischalten.
Besonders charakteristisch für solche feigen Maulhelden wie Sie: Sie Posten anonym mit Ihren mittlerweile gut 40 Nicknamen, sind somit obendrein noch Feiglinge, der sich hinter uns verstecken will.
Wieder einmal stimmt die Überschrift inhaltlich nicht mit dem Text überein, liebe „Redaktion Ungarn“:
Medwedew „droht“ der NATO nicht mit Krieg, sondern warnt die NATO vor einer faktischen Kriegserklärung gegen Russland durch eine Bekämpfung russicher Drohnen auf fremdem Gebiet.
moin
oh „dimi“ du olles ausgekochtes schlitzohr, hast den verwesenden westen wieder ENTLARFT! setzen, und aufmerksam bleiben.
mit aufrichtigen grüßen nach russland
Langsam wird es wohl ganz schön mühsam sich diese „unsere Wertegemeinschaft“ noch schön zu reden, für die „unbedarften“ unter uns die „eh schon alles wissen“! Ein Fiasko, man weiß nicht mehr wen man als erstes beißen soll als folgsamer „Staatsbürger“, schließlich kann man ja nicht Putin beißen während man noch Trump im Maul hat und der Chinese wartet hinten auch noch! Kaum noch Zeit für die alten Verdächtigen, die „Rechten“, die „Linken“, die Grünen/Roten/Schwarzen, die Unternehmer, die Gewerkschafter, die Blauen nicht zu vergessen und die Rentner, die ganz besonders, die Rentner, die da marodierend um die Häuser ziehen sich am Volksvermögen bereichernd und den Jungen die Zukunft verstellend, Flaschensammelnd und Mistkübelausräumend! Ein Gutes hat es natürlich, man ist abgelenkt und beschäftigt, kommt nicht auf dumme Gedanken, ein SEGEN! WEIL, mit den „Gedanken“, da hat man es ja eh nicht so, da käme man ja am Ende noch sonst wo hin, wenn man sowas auch noch hätte, zum Schluss womöglich sogar noch EIGENE, ein Albtraum! (Gell Paulchen? 🙂 ) Und ein TIPP am Ende: Passiert nix, die Nato greift ebenso wenig jemanden an wie Russland Europa und alles ist pure SHOW, da sind sie ja ganz gut drin unsere Besatzer, die REALITÄT wird sie aber einholen BEVOR sie was anstellen können wieder! Die „UAPs“ in der UA sind nämlich eher „UFOs“ und der WAHRE GEGNER, der lässt sich nicht mehr beißen!