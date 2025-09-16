Die Neutralisierung russischer unbemannter Luftfahrzeuge über der Ukraine durch die NATO-Länder bedeutet einen Krieg zwischen dem Nordatlantischen Bündnis und der Russischen Föderation – wie Dmitri Medwedew, stellvertretender Vorsitzender des russischen Sicherheitsrates, via „Telegram“ mitteilte:

„Die provokante Idee Kiews und anderer Idioten, die Errichtung einer Flugverbotszone über der Ukraine zu errichten und den NATO-Ländern den Abschuss unserer unbemannten Luftfahrzeuge zu erlauben, bedeutet nur eines – einen Krieg zwischen der NATO und Russland.„

Kiew drängt seit langem auf die Schaffung einer Flugverbotszone über der Ukraine und wurde darin auch vom Leiter des polnischen Außenministeriums, Radosław Sikorski, unterstützt.

Laut Medwedew werde Russland außerdem im Falle einer Überweisung eingefrorener russischer Vermögenswerte an die Ukraine…

…“die EU-Staaten bis zum Ende der Zeit vor allen möglichen internationalen und nationalen Gerichten und in einigen Fällen sogar außergerichtlich verfolgen „.

