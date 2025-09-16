Erneuter „Mut -Polizist“ zu Migrantengewalt und staatlicher Vertuschung

Bild: Amazon

Ein erfahrener Polizist aus Bonn mit 30 Jahren Berufserfahrung spricht nunmehr Klartext. Seit 2015 sei die Kriminalität „viel migrantischer“ geworden.

Im Streifendienst treffe er weit überproportional auf ausländische Täter, zu Delikten wie Gewalt, sexuelle Übergriffen und Straßenkriminalität.

Pressemeldungen – „Männer“ ohne Herkunftsbezeichnung

Seitens der Presse wie auch von Polizeimeldungen heißt es jedoch nur „Männer“, freilich ohne jegliche Herkunftsbezeichnung. Diese wird in den meisten Fällen tunlichst verschwiegen. Die Folgedavon ist allerdings, dass Realität und Berichterstattung immer weiter auseinanderklaffen, was das Vertrauen in Staat und Medien zerstört.

Laut Polizeilagemeldungen seien „mindestens 60 % der Tatverdächtigen Ausländer oder Migranten“. Die offizielle Kriminalstatistik verschleiert das freilich, 35,4 % aller Tatverdächtigen waren 2024 Ausländer, bei Gewaltkriminalität knapp 40 %. Der Trick dabei ist bekanntlich, dass Doppelstaatsbürger werden ausschließlich als „Deutsche“ gezählt werden.

Anweisungen an Polizisten

Polizisten berichten, dass sie angewiesen werden, in Formularen die deutsche Staatsangehörigkeit zuerst einzutragen, selbst wenn der Betreffende kein Wort Deutsch spricht. Das offenbar erwünschte Ergebnis ist somit, dass kriminelle Migranten aus der Statistik ganz einfach verschwinden. Diese „systematische Beschönigung“ führt somit dazu, dass jüngere Beamte Angst hätten, Täter beim Namen zu nennen, denn dann fällt sofort die Rassismus-Keule. Genau das jedoch merken die Täter und nutzen es dementsprechend auch schamlos aus, wie auch die Welt berichten konnte.

Innenminister Herbert Reul (CDU/NRW) will nun angeblich alle Staatsangehörigkeiten erfassen, was fraglos den tatsächlichen Ausländeranteil an Kriminalität deutlich sichtbarer machen würde. SPD und Grüne hingegen sind allerdings eifrigst bemüht auch hier die „Rassismus-Keule“ zu schwingen. Offenbar traut man den Bürgern nicht zu, einfache Zahlen zu verstehen.

„Die meisten Ausländer sind nicht kriminell“, heißt es dazu lapidar, der Anteil krimineller Ausländer ist jedoch zweifelsfrei massiv überproportional.

Tatsache bleibt allerdings, die Polizei erlebt jeden Tag, was die Politik beharrlich verschweigt. Die verfehlte Migrationspolitik hat Deutschland unsicherer gemacht, gleichzeitig wird daraus resultierend die Wahrheit somit vertuscht.

