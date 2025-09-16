Erneuter „Mut -Polizist“ zu Migrantengewalt und staatlicher Vertuschung

Ein erfahrener Polizist aus Bonn mit 30 Jahren Berufserfahrung spricht nunmehr Klartext. Seit 2015 sei die Kriminalität „viel migrantischer“ geworden.
Im Streifendienst treffe er weit überproportional auf ausländische Täter, zu Delikten wie Gewalt, sexuelle Übergriffen und Straßenkriminalität.
Pressemeldungen – „Männer“ ohne Herkunftsbezeichnung
Seitens der Presse wie auch von Polizeimeldungen heißt es jedoch nur „Männer“, freilich ohne jegliche Herkunftsbezeichnung. Diese wird in den meisten Fällen tunlichst verschwiegen. Die Folgedavon ist allerdings, dass Realität und Berichterstattung immer weiter auseinanderklaffen, was das Vertrauen in Staat und Medien zerstört.
Laut Polizeilagemeldungen seien „mindestens 60 % der Tatverdächtigen Ausländer oder Migranten“. Die offizielle Kriminalstatistik verschleiert das freilich, 35,4 % aller Tatverdächtigen waren 2024 Ausländer, bei Gewaltkriminalität knapp 40 %. Der Trick dabei ist bekanntlich, dass Doppelstaatsbürger werden ausschließlich als „Deutsche“ gezählt werden.
Anweisungen an Polizisten
Polizisten berichten, dass sie angewiesen werden, in Formularen die deutsche Staatsangehörigkeit zuerst einzutragen, selbst wenn der Betreffende kein Wort Deutsch spricht. Das offenbar erwünschte Ergebnis ist somit, dass kriminelle Migranten aus der Statistik ganz einfach verschwinden. Diese „systematische Beschönigung“ führt somit dazu, dass jüngere Beamte Angst hätten, Täter beim Namen zu nennen, denn dann fällt sofort die Rassismus-Keule. Genau das jedoch merken die Täter und nutzen es dementsprechend auch schamlos aus, wie auch die Welt berichten konnte.
Innenminister Herbert Reul (CDU/NRW) will nun angeblich alle Staatsangehörigkeiten erfassen, was fraglos den tatsächlichen Ausländeranteil an Kriminalität deutlich sichtbarer machen würde. SPD und Grüne hingegen sind allerdings eifrigst bemüht auch hier die „Rassismus-Keule“ zu schwingen. Offenbar traut man den Bürgern nicht zu, einfache Zahlen zu verstehen.
„Die meisten Ausländer sind nicht kriminell“, heißt es dazu lapidar, der Anteil krimineller Ausländer ist jedoch zweifelsfrei massiv überproportional.
Tatsache bleibt allerdings, die Polizei erlebt jeden Tag, was die Politik beharrlich verschweigt. Die verfehlte Migrationspolitik hat Deutschland unsicherer gemacht, gleichzeitig wird daraus resultierend die Wahrheit somit vertuscht.
UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.
8 Gedanken zu „Erneuter „Mut -Polizist“ zu Migrantengewalt und staatlicher Vertuschung“
BRUTAL gesagt: WIR, die BRD, SIND IM ARSCH !
Das ewige GUTMENSCHEN-GETUE bringt das Land an seinen unwiederbringlichen ABGRUND, da hilft auch ein sehr gerührter und weinender Bundeskanzler nichts mehr, der ZUG ins ELEND ist längst abgefahren……………………………………………. Ein SPD-Bundeskanzler kniete einmal in POLEN vor einem Denkmal, sie fordern trotzdem zum mindestens Hundertsten mal ENTSCHÄDIGUNGEN ? Ich wäre damit einverstanden wenn die Polen die ehemaligen deutschen Gebiete dabei zurück geben müßten !
KOMMUNISTIN verbreitet Hetze und Lügen in der ARD! ⚡️| Caren Miosga
https://www.youtube.com/watch?v=fvjYxfrJpLE
Die Namen der anweisenden Personen in der Polizei im gesamten Internet verbreiten!
Ebenso die Namen der übergeordneten Anweiser bei den Staatsanwaltschaften und in den Ministerien.
Was hier läuft ist statistischer Betrug. Auch dieser muß strafrechtliche Konsequenzen haben.
Hier wieder die Helden der BRD-Schlägertruppe, in lächerlicher blauer Uniform, in vollem Einsatz https://www.youtube.com/watch?v=dzFnSPKfy78&t=50s
Rentner gibt Steuererklärung 6 Tage zu spät ab, soll deswegen 9,50€ zahlen, weigert sich, schreibt Beschwerdebrief an das Landesfinanzministerium und die schicken ihm ein Sondereinsatzkommando zur Wohnung. Alles echte Helden in Uniform, die Besten der Besten der Besten.
„Ein erfahrener Polizist aus Bonn mit 30 Jahren Berufserfahrung spricht nunmehr Klartext. Seit 2015 sei die Kriminalität „viel migrantischer“ geworden.“
Ach so, aber vor 2015 war sie das ja nicht, schon gar nicht im total umgevolkten Bonn, von welchem man bei PI.news vor 2015 lauter nette Dinge lesen konnte, in Sachen Bereicherung, weil einer der Autoren dort lebte. Aber bitte, immer auf die Mit-Täter hören, die werden ihren Anteil ganz sicher nicht vertuschen, sondern euch die Wahrheit sagen. 30 Jahre, das ist so wie dem „Klima“, wo auch ein willkürlicher 30 Jahresvergleichszeitraum den Klimavergleichsstandard darstellen soll. Aber was war 1995 noch gleich? Ach ja, 1993 „Asylkompromiß“, weil es damals schon untragbar war, was ins Land strömte, dazu unbegrenzte Aufnahme von Balkanesen, weil die US Jugoslawien in einen Krieg gestoßen hatten, 1992. Damit ist sein Vergleichsmaßstab schon wenig brauchbar, weil es keinen Normalzustand 1995 gab. Wie wäre es mit 1975 oder 1965, identisch zum Klima, sobald der Vergleichszeitraum nicht entsprechend gewählt wird, um die gewünschte Lüge zu bestätigen, fällt die Panik aus und bei der Bereicherung würde man erkennen, wie schlimm es vor 2015 schon war, ansonsten hätte Stürze ja PI.news 2004 gegründet und Ulfkotte nicht seit Anfang der 2000er zur Bereicherung geschrieben, ect.
Und wie „heldenhaft“, er hat zugegeben, was diese „Nazis“ seit Jahrzehnten kommentieren, weil offensichtlich, führt aber jeden Tag im Dienst die illegalen Weisungen aus. Immer daran denken, bei „KZ-Sekretärin“ und Co. gilt „zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, in der richtigen Verwendung eingesetzt = Mittäterschaft in hier die hunderttausende Fälle einfügen = Urteil = Haft“. Gleiche Maßstäbe sind ja aber nicht euer Ding …
Ja, wenn man die Scheiße wählt, bekommt man sie eben. So einfach ist die Erklärung, war beim Adi schon so und hinterher konnte man es natürlich (mangels Hirn) nicht ahnen.
was für eine traurige leier…
mutiger polizist)))dachte die sind alle mutig;)
all diese flüchtlingsströme erfolgen aus usraelischen kriegsgebieten und landen dann in der besatzten deppen EU…finde den fehler^^
eine rein atlantisch kontrollierte fussschlecker union…eure EUunion.
Wie sagt man so schön -vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand.
In dem Fall, trau keiner Statistik die du nicht selber gefälscht hast. ;-)))
Sagte nicht erst vor kurzen die beste Volksmuddi aller Zeiten, wir haben vieles geschafft in den 10 Jahren, aber es gibt da noch viel zu tun. Rechtsradikale würden ja sagen, sie meinte damit die Abschaffung von Deutschland mit ihren hier schon länger Lebenden und den Wirtschaftsmotor von Europa. Kein Öl, kein Strom , kein Gas , den Motor will ich sehen, der nur mit Versprechungen , Hoffnungen und Wünschen wieder in Fahrt kommt. Und wenn alles gut läuft unter der Kanzlermarionette Schmerz, springen 5000 Soldaten ab 2026 dem Endsieg in der Ukraine entgegen. Ab 2029 übernimmt dann die AfD, und beginnt mit dem 08.05.1945. In Oberbayern würde man sagen, ois im Oasch is…. ;-)))
Mit besten Prognosen
MARQUÉS DEL PUERTO