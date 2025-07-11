Deutschlands grotesker Afghanen-Deal: Vier Jahresgehälter für eine Absage

Bundeswehr-Anzeige gegen Schüler produziert PR-Gau + BMI verbietet die Vereinigung „Muslim Interaktiv“ + Oberbürgermeister warnen vor drohender Finanzkrise in deutschen Kommunen + Marxisten unter sich: Babler freut sich über Mamdani-Sieg + massiver Anstieg lebensgefährlicher Krebsarten bei Corona-Geimpften

Vier Jahresgehälter für eine Absage: Deutschlands grotesker Afghanen-Deal

Deutschland zahlt Afghanen jetzt Geld, damit sie nicht kommen. Kein Scherz. Bis zu 10.000 Euro bietet die Bundesregierung jenen Menschen an, die bereits eine Aufnahmezusage hatten, nun aber “freiwillig” auf das Ticket ins gelobte Sozialparadies verzichten sollen.

Solange die Union lieber mit den linken Parteien paktiert, wird sich in Sachen Irrsinn in der Migrationspolitik nicht viel ändern. Dies zeigt der jüngste Vorstoß der schwarz-roten Bundesregierung. Demnach sollen jene Afghanen, die zu Ampel-Zeiten eine Aufnahmezusage erhielten und nun beispielsweise in Pakistan feststecken, 10.000 Euro erhalten, nur um doch nicht nach Deutschland zu kommen. Weiterlesen auf report24.news

Bundeswehr-Anzeige gegen Schüler produziert PR-Gau und stellt Schulbesuche der Jugendoffiziere infrage

Nach dem Besuch eines Bundeswehr-Jugendoffiziers in einer Freiburger Schule hat die Bundeswehr Berichten zufolge einen kritischen Schüler angezeigt. Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung gegen ihn. Das Verteidigungsministerium dementiert die Anzeige des Schülers durch die Bundeswehr.

Ein Schüler des Freiburger Angell-Gymnasiums postete nach dem Besuch eines Bundeswehr-Jugendoffiziers eine satirisch-kritische Bildcollage (Meme) auf Instagram. Darin steht ein stilisierter Mann mit Maschinengewehr vor einer Projektion des Themas des Vortrags des Jugendoffiziers: „Demokratie verteidigen – aber wie?“. Darunter steht, mit der Anmutung eines Zitats des Gewehrträgers:

„Also Kinder, wer von Euch würde gerne an der Ostfront sterben?“

Gegen den Schüler wurde ermittelt. Der Schüler sei von der Polizei vorgeladen worden, die Eltern als Zeugen ebenfalls. Weiterlesen auf norberthaering.de

Das BMI verbietet die Vereinigung „Muslim Interaktiv“ und durchsucht bei „Generation Islam“ und „Realität Islam“

Das Bundesministerium des Innern (BMI) hat heute den Verein „Muslim Interaktiv“ verboten, da er sich mit seinem Zweck und seiner Tätigkeit gegen die verfassungsmäßige Ordnung und gegen den Gedanken der Völkerverständigung richtet.

Der Verein wird aufgelöst. Das Vermögen von Muslim Interaktiv wird beschlagnahmt.

Hierzu und zur Aufklärung möglicher weiterer Strukturen finden seit den frühen Morgenstunden aufgrund gerichtlicher Anordnungen Durchsuchungen in 7 Objekten in Hamburg statt.

Gleichzeitig werden im Rahmen vereinsrechtlicher Ermittlungsverfahren gegenüber den Vereinen „Generation Islam“ und „Realität Islam“ in den Ländern Berlin und Hessen 12 weitere Objekte durchsucht. Via bmi.bund.de

Oberbürgermeister warnen vor drohender Finanzkrise in deutschen Kommunen

„Wir können nicht mehr“ – mit diesen eindringlichen Worten machen dreizehn Oberbürgermeister aus deutschen Landeshauptstädten auf die dramatische Lage vieler Kommunen aufmerksam.

In einem gemeinsamen Brandbrief an die Bundesregierung schildern die Stadtoberhäupter die eskalierende Finanzkrise, die zahlreiche Städte an die Grenze ihrer Leistungsfähigkeit bringt. Sie sehen sich mit steigenden Sozialausgaben, Energiepreisen und sinkenden Einnahmen konfrontiert. Nach Ansicht der Stadtoberhäupter droht ohne schnelles Handeln des Bundes ein finanzieller Stillstand, der zentrale Projekte gefährdet. (…)

Kommunen zwischen steigenden Kosten und leeren Kassen

Nach Recherchen der „Süddeutschen Zeitung“ sehen die Oberbürgermeister die Hauptverantwortung bei der Bundesregierung. Frank Nopper hebt hervor, dass viele Städte gezwungen seien, Investitionen in Schulen, Verkehr und Infrastruktur zu verschieben. Die Finanzkrise treffe nicht nur Metropolen, sondern auch mittlere Städte, deren Einnahmen aus Gewerbesteuern stark schwanken. Via blackout-news.de

Marxisten unter sich: Babler freut sich über Mamdani-Sieg

Sehr offen gratulierte Andreas Babler dem neu gewählten New York City Bürgermeister in den sozialen Medien – sowohl auf Englisch als auch Deutsch.

Zohran Mamdani, ein 34-jähriger demokratischer Sozialist und Mitglied der DSA, hat die Bürgermeisterwahl in New York City mit einem Vorsprung von rund zehn Prozentpunkten vor Andrew Cuomo gewonnen – der erste Muslim an der Spitze der Metropole. Der Sohn ugandisch-indischer Einwanderer versprach im Wahlkampf Gratis-Busse, kostenlose Kinderbetreuung, Mietendeckel und 200.000 Sozialwohnungen, finanziert durch Steuererhöhungen für Reiche. Als Aktivist ist Mamdani für seine anti-israelischen Positionen bekannt, darunter Beteiligung an Protesten nach dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober 2023 und Unterstützung der BDS-Kampagne, was Kritiker als antisemitisch brandmarken.

Die Kritik an Mamdani scheint Vizekanzler Andreas Babler nicht zu stören. Er äußert seine Freude über verschiedene Netzwerke hinaus – und erntet dafür viel Kritik in den Kommentaren. Weiterlesen auf exxpress.at

Wissenswert: George Soros‘ Sohn Alex Soros sagt, er sei stolz darauf, New Yorker zu sein, nachdem Mamdani die Bürgermeisterwahl in New York gewonnen hat.

Südkoreanische Studie zeigt massiven Anstieg lebensgefährlicher Krebsarten bei Corona-Geimpften

Schilddrüsenkrebs +35 %,

Lungenkrebs +53 %,

Prostatakrebs +69 %

Über 8 Mio. Teilnehmer nahmen an der Studie teil. Ein Corona-Untersuchungsausschuss muss endlich her!

Südkoreanische Studie zeigt massiven Anstieg lebensgefährlicher Krebsarten bei Corona-Geimpften: Schilddrüsenkrebs +35 %, Lungenkrebs +53 %, Prostatakrebs +69 %. Über 8 Mio. Teilnehmer! Ein Untersuchungsausschuss muss endlich her! pic.twitter.com/TLZK8FPZC1 — AfD (@AfD) November 5, 2025

RFK Jr. fordert alle Nationen auf, Quecksilber aus Impfstoffen zu entfernen

Minister Bobby Kennedy fordert alle Gesundheitsbehörden weltweit auf, dem Beispiel der USA zu folgen und Quecksilber aus allen Impfstoffen zu entfernen.

„Warum bezeichnen wir es in Batterien, rezeptfreien Medikamenten und Kosmetika als gefährlich, akzeptieren es aber in Impfstoffen und Zahnfüllungen?“, fragte er.

Kennedy erklärte, dass Impfstoffhersteller bereits bestätigt hätten, dass sie quecksilberfreie Dosen ohne Lieferprobleme produzieren könnten, und fügte hinzu:

„Es gibt keine Entschuldigung für Untätigkeit. Lasst uns die Menschheit und unsere Kinder vor Quecksilber schützen.“

JJK: Der Gesundheitsminister der Vereinigten Staaten von Amerika, Bobby Kennedy, bohrt harte Bretter! Jedoch die Wahrheit bahnt sich auf allen Ebenen unaufhaltsam den Weg, denn die Dinge, die der Menschheit zugemutet wurden, sickern nach und nach durch. Langsam wird es unbehaglich für jene, die den Irrtum predigten und die sich im „Gefühl der Majorität“ selbstgefällig eingerichtet haben. Via lion media

Wenn das Hissen von Deutschlandfahnen vom Staatsschutz beobachtet wird…

