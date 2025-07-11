Ex-Geheimdienstler besorgt: Was ein größerer Krieg in Venezuela mit sich bringen würde

Nicolas Maduro in 2017. (Jeso Carneiro, Flickr, CC BY-NC 2.0)

Russland und möglicherweise sogar China würden sich verpflichtet fühlen, ihre militärische Unterstützung als Reaktion auf einen Raketen-, Luft- oder sogar Drohnenangriff auf das Hoheitsgebiet Venezuelas zu verstärken. Eine Eskalation wäre fast unvermeidlich. Mehrere erfahrene Nachrichtendienst-Experten richteten eine Schreiben an Präsident Donald Trump:

WARNMEMORANDUM AN: Den Präsidenten

VON: ERFAHRENE NACHRICHTENDIENST-EXPERTEN FÜR VERNUNFT

BETREFF: Was ein größerer Krieg in Venezuela mit sich bringen würde

Sehr geehrter Herr Präsident Trump!

Ein blindes Vorpreschen in einen unprovozierten Krieg gegen eine lateinamerikanische Regierung, selbst wenn diese durch jahrelange „maximale Druck”-Sanktionen der USA geschwächt ist, birgt die Gefahr einer Eskalation, die Russland in den Konflikt hineinziehen könnte, und bietet keinerlei Aussicht auf die Errichtung einer legitimen, pro-amerikanischen Nachfolgeregierung.

Wir sehen eine klassische Politisierungswelle in der Geheimdienstgemeinschaft aufziehen, der wir unsere Karriere gewidmet haben, als Folge des offensichtlichen Drucks, Ihnen die „richtige“ Antwort zu geben – indem ein Vorwand für eine direkte militärische Intervention in Venezuela erfunden oder übertrieben dargestellt wird.

Die Ablehnung von Meinungen, die nicht mit denen des Außenministeriums übereinstimmen, und die Entlassung hochrangiger Analysten durch die Führung der Geheimdienstgemeinschaft, deren geheime, ehrliche Analysen den unbegründeten Behauptungen der Regierung widersprachen, dass der venezolanische Präsident Nicolás Maduro die Tren de Aragua-Bande kontrolliert und sie für Angriffe auf die Vereinigten Staaten einsetzt, haben die Bereitschaft der Informationsbeschaffer und Analysten, Ihnen unvoreingenommene, neutrale und genaue Informationen zu liefern, stark beeinträchtigt.

Wir haben dies bereits zuvor erlebt – während zahlreicher Debakel im Bereich der Geheimdienste und der Außenpolitik, darunter die falschen Behauptungen über Massenvernichtungswaffen im Irak. Und wir erinnern uns an die katastrophalen Folgen für das Land und seine Führer.