Requiem für die deutsche Sprache

Während die Deutschen schier unaufhörlich damit beschäftigt sind, Zuwanderer mit völlig fremden kulturellen Eigenheiten zu respektieren, ist das Kernstück unserer Kultur, die deutsche Sprache, dem Tod geweiht.

Der „Niedergang“ der deutschen Kultur spiegelt sich im Exitus der Deutschen Sprache wider

Zusammenhalt einer Nation „bröckelt“

Während also vom Deutschen unablässig wie druckvoll verlangt wird, sich „Horden“ ungebildeter Migranten in diesem Land anzupassen, zeigt die kontinuierliche Absenkung des Sprachniveaus für Ausländer, eines der unzähligen Bilder des Niederganges einer Nation.

Dabei geht es keineswegs nur um eine technische Anpassung, es geht hierbei vielmehr um das, was eine Nation im Innersten zusammenhält, wie auch Thomas Hartung für anonymousnews ausgeführt hatte.

Man kann zweifelsfrei an der Anspruchshaltung einer Gesellschaft ablesen, in welcher Verfassung selbige ist. Ansprüche sind de facto nichts anderes als verdichtete Selbstbilder, sozusagen der stillschweigende Vertrag, was man voneinander erwartet in Schule, Betrieb, Amt und Öffentlichkeit. Wenn nun die Leiterin des Forschungsinstituts für Flucht- und Migrationsforschung und Management an der WU Wien, Judith Kohlenberger, in ihrem Ratgeber „Refugee Talents“ den Unternehmen empfiehlt, ihre Ansprüche an Deutschkenntnissen zu senken, weil die Wirtschaft künftig „stärker auf Geflüchtete angewiesen“ sein werde, dann geht es nicht um eine technische Anpassung. Es geht um das Niveau, um die symbolische Ordnung und damit darum, was eine Nation im Innersten zusammenhält, nämlich die gemeinsame Sprache als Funktions-, Kultur- und Rechtsmedium.

Der Vorschlag klingt vordergründig freilich pragmatisch, der Fachkräftemangel heiligt alle Mittel, somit müssen die Standards gesenkt werden. Sprache wird neuerdings nicht mehr zur Grundqualifikation, sondern zur Einstellungshürde erklärt, die man flachschleifen müsse, um so „Inklusion“ zu ermöglichen. Eine „starke Fetischisierung der Landessprache“ will Kohlenberger dabei erkannt haben. Doch eben genau diese Verschiebung ersetzt die probate und pragmatische Frage „Wer ist für die Aufgabe geeignet?“ durch „Wen bekommen wir überhaupt?“. So wird aus Qualifikation bloße Verfügbarkeit, aus bisheriger Präzision wird simpel Toleranz.

Preis zahlen am Ende Alle

Wo Sprachansprüche sinken, steigen Transaktionskosten: Missverständnisse, doppelte Kontrollen, Sicherheits- und Haftungsrisiken, interne Übersetzungsarbeit. Kurzfristig spart man vielleicht am Eingangstor, langfristig zahlt man im Maschinenraum und zwar alle, Kollegen, Kunden, Patienten, Bürger. Wer jetzt sogar die Landessprache zur entbehrlichen Zutat erklärt, verwechselt Recruiting mit Betriebsführung. Denn in modernen Gesellschaften ist Sprache keine Zierde, sondern Infrastruktur. Sie trägt Rechtsklarheit, medizinische Sicherheit, technische Präzision, pädagogische Verlässlichkeit. Man kann Straßen breiter machen oder Umleitungen legen, doch wenn man die Beschilderung relativiert, produziert man Unfälle. Die Standardsprache ist die Beschilderung unseres Zusammenlebens.

Die Behauptung, man könne die Ansprüche an Deutschkenntnisse „im Betrieb“ kompensieren, verkennt die emergente Intelligenz sprachlich gut geölter Organisationen. Teams, die dieselben sprachlichen Nuancen teilen, arbeiten nicht „elitär“, sondern effizient und gerecht. Aufgaben sind dabei eindeutig, Verfahren überprüfbar, Verantwortungen nachvollziehbar. Wo die gemeinsame Sprache fragmentiert, entstehen Schattenhierarchien. Wer übersetzen kann, bekommt informelle Macht, wer nicht, bleibt abhängig. Ausgerechnet im Namen der „Teilhabe“ schafft man so eine Zweiklassengesellschaft der Verständigung.

Ernüchternde Vereinfachungstendenzen der Deutschen Sprache

Die aktuelle Migrationsdynamik erzeugt nicht nur die blumig gefeierten „mehrsprachigen Lebenswelten”, sondern katastrophale und alarmierende strukturelle Vereinfachungstendenzen im Deutschen selbst, die die Sprache an den Rande der Auflösung zu bringen droht. Reduzierte Morphologie (Kasus-/Artikelwegfall), syntaktische Ersatzbildungen („mehr aufgeregt“ statt Steigerungsflexion) oder klammerauflösende Satzmuster („, weil er hat keine Zeit“). Die didaktisch bequem erscheinende Maxime „Was wir nicht zwingend brauchen, lassen wir irgendwann weg“ klingt modern, ist jedoch kulturell kostspielig, sie verschiebt die Norm von der Vollsprache zur Funktionssprache und trainiert genau jene Fehler ein, die später als „gelebte Regel“ akzeptiert werden. Dirk Schümer prognostizierte bereits 2016 in der Welt, „was uns also erwartet, ist keine Sprachenvielfalt, sondern weniger Schriftlichkeit, geringerer Wortschatz und mehr linguistische Einfalt für alle“.

Das gilt auch außerhalb des Wirtschaftslebens, im Alltag. Formate wie Tagesschau oder ORF Nachrichtensendungen in einfacher Sprache, aber auch die türkisch-arabisch beeinflussten Soziolekte der migrantischen Subkultur, die bereits die Jugendsprache dominieren (“Wallah”, “Alter”, “Amenakuiem”, “Inschallah”, “Yalla”, “Brudah ischwör” “hast du Problem”, nebst Schimpfvokabeln) und Eingang in ÖRR-Serien, Theaterstücke und staatliche geförderte Filme finden, tragen zu diesem rapiden sprachlichen Niveau- und Kulturverlust massiv bei.

Eskalierender Sprachverfall

Wer diese Entwicklung also bagatellisiert, überträgt folgerichtig die Logik auf die Arbeitswelt. Es entstehen „Arbeitsdeutsch“, Listen von 300–400 Vokabeln für „schnellen Einsatz“, die zwar kurzfristig Türen öffnen, langfristig aber Transaktionskosten und Sicherheitsrisiken erhöhen. Die Badische Zeitung etwa berichtete schon 2015 über Yamina Mansouri, die aus Algerien nach Deutschland floh, in einem Kurs „Arbeitsdeutsch“ lernte und in einer Bäckerei in Ettenheim-Altdorf einen Job als Spülerin gefunden hatte. Parallel dazu wächst in Firmen ein „Bad Simple English“ (EFL/BSE), ein vermeintlich inklusives, tatsächlich fehlerträchtiges Betriebsglobalisch, das die Illusion internationaler Reibungslosigkeit erzeugt jedoch präzise Sachverhalte verschleppt.

„Sprachverfall“ ist kein griesgrämiges Kulturpessimistenwort. Es beschreibt die politisch herbeigeführte Erosion wechselseitiger Erwartungen. In Schulen wird die Forderung nach Fehlerfreiheit zur „Diskriminierung“, weshalb Abschaffung von Diktaten, Schreiben nach Gehör und Verzicht auf Noten immer öfter zur neuen Normalität werden, auch wenn selbst Abiturienten und Studienanfänger katastrophale Defizite in Schreib- und Artikulationskompetenz aufweisen. In Behörden wird „Leichte Sprache” zum Ersatz statt zur Brücke, im Medienmilieu wird die Hochsprache als versnobte Attitüde „privilegierter Milieus“ verächtlich gemacht. Als Ergebnis davon, verliert die Norm ihren magnetischen Zug. Nicht mehr die Lernenden bewegen sich auf den Standard zu, der Standard bewegt sich auf die Lernenden zu. Das klingt human, ist aber pädagogisch zynisch, man nimmt den Menschen die Ehre und Würde, selbst noch etwas Herausforderndes, geschweige denn Schwieriges zu meistern.

Sprache einst als „Türöffner für Migranten“

Die deutsche Geschichte kann jedoch ganz Anderes erzählen, Arbeiter-, Vertriebenen-, Gastarbeiter- und Spätaussiedlergenerationen haben sich die Sprache in Abendkursen, Betrieben, Vereinen erobert und wurden dadurch gesellschafts- und handlungsfähig. Sprache war nicht entbehrliches Beiwerk, sondern Voraussetzung für jeden echten Integrationsprozess. Heute dreht man das Prinzip um, anstatt Wege hinauf zu bauen, verlegt man die Treppe hinunter. Die Notwendigkeit für „Ankommende“, überhaupt noch Deutsch zu sprechen, im öffentlichen Raum und erst recht zuhause, entfällt somit völlig.

Zur Verfallspolitik gehören fünf miteinander verkettete Trends. Erstens die Anglisierung: Wenn Wissenschaft, Politik und Unternehmen systematisch ins Englische ausweichen, wird das Deutsche genau dort geschwächt, wo es Innovation präzise benennen müsste. Zweitens das „Imponierdeutsch“, Manager- und Hochschuljargon („Mission“, „Potenzial“, „Investmentphilosophie“) fungiert als Fetisch, der Rationalität behauptet, aber Verständlichkeit verdrängt. Drittens die Instrumentalisierung, ein normierendes Gerechtigkeits- und Moraldeutsch mit Gender- und Regelmorphologien erzeugt eine Kunstsprache, in der Dissens semantisch entwertet wird. Viertens: die Hedonisierung, die Hallo-Gesellschaft überträgt private Register (siehe die kreolisierte Alltagssprache) in die Öffentlichkeit, „Lockerdeutsch“ und Schlagzeilenjargon verkürzen Komplexität zu Taktstrichen der Aufmerksamkeit (auch das als „cool“ empfundene Denglish fällt hierunter). Und fünftens die Semantifizierung/das Reframing, Politisches und ökonomisches Nebelsprech („Nahrungsmittelsicherheit“ statt Hungervermeidung, „Inklusion“ als Allzweckwaffe) verschieben Bedeutungslinien, bis Kontrolle über Begriffe zur Kontrolle über Realitäten wird.

Skandal mit moralischem Aspekt

Der eigentliche Skandal bleibt dabei moralischer Natur, aus dem Anspruch der Gemeinschaft an Zuwanderer wird ein Anspruch des Einzelnen an die Gemeinschaft, ihre Standards zu senken, eine Verantwortung wird politisch umgedreht.

Die notwendige Kurskorrektur lässt sich in Leitsätzen formulieren. Deutsch ist als Infrastrukturgut zu behandeln, Übergangshilfen, Leichte Sprache, Übersetzungen, Dolmetschen haben Brückenfunktion und dürfen den Weg zur Standardsprache nicht ersetzen.

Eine Gesellschaft, die ihre Sprache ernst nimmt, nimmt den Menschen ernst. Sie glaubt an Lernfähigkeit und Selbstzucht, an den Stolz des Erreichten. Wer hingegen den Sprachanspruch relativiert, erklärt die Bürger, Einheimische wie Zugewanderte, zu Klienten einer Schonpädagogik. Das Ergebnis ist weder inklusiv noch effizient, sondern regellos und unhöflich. Die eigentliche Frage lautet daher nicht, „welche Standards sind noch zumutbar?“, sondern vielmehr „welchen Standard sind wir uns selbst wert?“

