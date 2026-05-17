Modena: Araber rast mit PKW in Menschenmenge (Videos) – viele Schwerverletzte

Bild: shutterstock

Mitten in der italienischen Stadt Modena fur ein Mann, der als Salim El Koudri identifiziert wurde in eine Gruppe von Passanten, da ei wurden mindesens acht Menschen zum Teil schwer verletzt. Auch ein Messerangriff nach der Amokfahrt wird dem „psychisch Vorbelastetsen“ zur Last gelegt.

Fall löst Debatte über Migration und Integration in Italien aus

Was bisher bekannt ist:

Ein Auto fuht mit hoher Geschwindigkeit in eine Gruppe von Fußgängern gefahren sein. Sein Auto, ein grauer Citroën C3, hat etwa zehn Personen angefahren, bevor es gegen eine Mauer prallte. Dabei wurden mindestens acht Menschen verletzt, mehrere davon schwer.

Besonders schwer verletzt wurde laut mehreren Berichten eine Frau, die zwischen Fahrzeug und Schaufenster eingeklemmt wurde; italienische Medien berichten von Amputationen beider Beine.

Nach dem Aufprall versuchte der Fahrer offenbar zu fliehen. Dabei soll es auch zu einem Messerangriff bzw. einer Bedrohung mit einem Messer gekommen sein. Ein Passant griff ein und half, den Mann zu stoppen.

Die Polizei nahm den Verdächtigen fest und verhörte ihn noch am selben Abend. Seine Wohnung wurde durchsucht.

Behörden erklärten, der Mann sei psychisch vorbelastet bzw. wegen psychischer Probleme bekannt gewesen. Alkohol- oder Drogeneinfluss wurde laut ersten Tests nicht festgestellt.

Ein terroristisches Motiv wurde zunächst geprüft, war aber laut Ermittlern nicht bestätigt. Einige Medien schrieben, es gebe bisher keine Hinweise auf extremistische Verbindungen.

Politisch hat der Fall in Italien bereits starke Reaktionen ausgelöst. Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni äußerte Mitgefühl mit den Opfern und lobte die Helfer vor Ort. Auch Matteo Salvini kommentierte den Fall öffentlich und verband ihn mit der Debatte über Migration und Integration.

Da die Ermittlungen noch laufen, können sich Details noch ändern. Manche frühen Berichte widersprechen sich leicht — etwa dazu, ob tatsächlich jemand niedergestochen wurde oder ob „nur“ ein Messer gezeigt wurde.

💥Hier das Video das die Amokfahrt zeigt:

A #terrorist rams pedestrians in the center of the Italian #Modena.

According to local media, a 31-year-old native of #Morocco was detained.#Italy pic.twitter.com/KD1G9IFBWu — Tesla Dogs (@TeslaDogs) May 17, 2026

💥In der NEW YORK POST ist noch ein Video zu sehen, dass die Amokfahrt vor den Aufnahmen im Video oben zeigt.

💥Und hier den Hergang danach:

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