Steinzeit-Taliban erlauben nun Kinder-Ehen: Schweigen von Mädchen gilt als „Ja“

Trump auf IS-Terroristen Jagd in Nigeria + Britanniens „erster schwuler Vater“ wegen Vergewaltigung und Menschenhandel in Haft + SPD findet 56 Prozent Reichensteuer gut + Schulstreiks gegen Wehrpflicht: „Hier lernt man zu töten und zu sterben“

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Trump auf IS-Terroristen Jagd in Nigeria

„ Heute Abend haben auf meine Anweisung hin mutige amerikanische Streitkräfte gemeinsam mit den Streitkräften Nigerias eine sorgfältig geplante und äußerst komplexe Mission erfolgreich durchgeführt, um den derzeit aktivsten Terroristen der Welt auszuschalten.“ verlautbart Präsident Trump.

„Abu-Bilal al-Minuki, die weltweite Nummer zwei des IS, glaubte, er könne sich in Afrika verstecken. Doch er wusste nicht, dass wir Quellen hatten, die uns über seine Aktivitäten informiert hielten.

Er wird die Menschen Afrikas nicht länger terrorisieren oder bei der Planung von Operationen gegen Amerikaner helfen können. Durch seine Ausschaltung ist die globale Operationsfähigkeit des IS erheblich geschwächt worden.

Danke an die Regierung Nigerias für die Zusammenarbeit bei dieser Operation.

GOTT SEGNE AMERIKA!

Präsident DONALD J. TRUMP“

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Britanniens „erster schwuler Vater“ wegen Vergewaltigung und Menschenhandel in Haft

Jahrelang wurde er von den Mainstream-Medien als Vorzeigefigur der modernen „Regenbogenfamilie“ und als Pionier der Leihmutterschaft gefeiert.

Nun offenbart sich offenbar die hässliche Fratze hinter der bunten Fassade: Barrie Drewitt-Barlow (57), einer der bekanntesten Leihmutterschafts-Lobbyisten Großbritanniens, und sein „Ehemann“ Scott Hutchison (32) stehen wegen schwerster Sexualdelikte vor Gericht. Die Vorwürfe: Vergewaltigung, sexuelle Nötigung und Menschenhandel zur sexuellen Ausbeutung.

Großbritannien ist geschockt. Nach koordinierten Razzien der Polizei in Essex sitzen Drewitt-Barlow und sein Ehemann Scott Hutchison derzeit in Untersuchungshaft. Laut der britischen Staatsanwaltschaft (Crown Prosecution Service) werden Drewitt-Barlow dreifache sexuelle Nötigung eines Mannes, vierfache Vergewaltigung sowie in zwei Fällen die Anbahnung und Organisation von Reisen zum Zwecke der Ausbeutung (Menschenhandel) vorgeworfen. Auch sein jüngerer Partner Hutchison ist wegen sexueller Nötigung, Vergewaltigung und Menschenhandel angeklagt. Weiterlesen auf report24.news

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Steinzeit-Taliban erlauben nun Kinder-Ehen: Schweigen von Mädchen gilt als „Ja“

Was wie ein düsterer Albtraum klingt, wird in Afghanistan bittere Realität: Die Taliban haben ein neues Familiengesetz erlassen, das Kinderehen offiziell anerkennt – und darin sogar festlegt, dass das Schweigen eines unverheirateten Mädchens als Zustimmung zur Ehe gewertet werden kann.

Das 31 Seiten umfassende Regelwerk trägt den harmlos klingenden Titel „Grundsätze der Trennung zwischen Ehepartnern“ – doch der Inhalt sorgt international für Entsetzen. Demnach dürfen Minderjährige unter bestimmten Bedingungen verheiratet werden.

Taliban recognises child marriage under new rules, with specific guidelines for ‚virgin girls‘ https://t.co/HxrjHFa6Ho — Daily Mail (@DailyMail) May 15, 2026

„Gesellschaftlich passende“ Bräutigame

Besonders brisant: Wird eine Ehe für ein Kind nicht vom Vater oder Großvater arrangiert, sondern von anderen Verwandten, bleibt sie laut der „Daily Mail“ trotzdem rechtsgültig – vorausgesetzt, der Bräutigam gilt als „gesellschaftlich passend“ und die Mitgift stimmt. Zwar soll das betroffene Kind nach Eintritt der Pubertät theoretisch die Möglichkeit haben, die Ehe anzufechten – praktisch geht das jedoch nur über ein Taliban-Gericht. (…) Besonders empörend ist eine Passage, die unverheiratete Mädchen betrifft: Ihr Schweigen wird laut Gesetz automatisch als Einverständnis zur Hochzeit interpretiert. Weiterlesen auf exxpress.at

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Das Versagen der Bürgerlichen: Warum die „politische Mitte“ in diesen Tagen untergeht

Journalisten und Politiker von Union, SPD und Grünen wollen die „politische Mitte“ gegen die AfD verteidigen. Ein großes Missverständnis, sagt der Dresdner Politikwissenschaftler Prof. Werner Patzelt. Die „politische Mitte“ war nie eine Einheitsfront, sondern wechselte in der Geschichte der Bundesrepublik zwischen Mitte-Rechts und Mitte-Links.(…)

Patzelt ist wenig optimistisch. „Ganz gleich, ob die Koalition von Friedrich Merz noch drei Jahre durchhält oder vorher zerbricht, das Ergebnis wird das Gleiche sein: Union und SPD werden verlieren, die AfD wird gewinnen bis sie in Verantwortung geprüft wird. Zurück bleiben eine verwüstete Parteienlandschaft, die nie wieder wird wie früher, unermesslicher wirtschaftlicher und finanzpolitischer Schaden.“ Weiterlesen auf nius.de

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Genossen im Klassenkampf: SPD findet 56 Prozent Reichensteuer gut

In der Steuerdebatte bringt die SPD deutlich höhere Belastungen für Spitzenverdiener ins Spiel. Generalsekretär Tim Klüssendorf hält einen Spitzensteuersatz von 56 Prozent für denkbar, die Linke fordert sogar bis zu 60 Prozent. Zusammen mit dem Soli würde die Belastung auf bis zu 63 Prozent steigen.

Laut Kritikern ist von einem „Leistungsträger-Vertreibungsprogramm“ die Rede. Wer künftig fast zwei Drittel seines Einkommens abgeben müsse, werde sich überlegen, ob sich Arbeit in Deutschland noch lohnt – oder ein Wegzug attraktiver wird.

Gleichzeitig zeigen Zahlen, dass Spitzenverdiener bereits heute einen Großteil des Steueraufkommens tragen. Das oberste Prozent zahlt rund 23,6 Prozent, die oberen zehn Prozent sogar über die Hälfte. Weitere Erhöhungen könnten daher erhebliche Folgen für Wirtschaft und Standort haben. Via merkur.de

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Nach Bas-Aussage: Das sagen die offiziellen Zahlen über Zuwanderung in Sozialsysteme

Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas hat ihre Aussage relativiert, wonach niemand in die Sozialsysteme einwandere. Neue Zahlen der Bundesagentur für Arbeit zeichnen ein deutlich anderes Bild.

Demnach ist die Arbeitslosenquote unter Ausländern mit 15,3 Prozent fast doppelt so hoch wie im Durchschnitt der Gesamtbevölkerung. Bei Ukrainern liegt sie sogar bei 37,5 Prozent, bei Asylherkunftsländern bei 26,7 Prozent.

Auch beim Bürgergeld zeigt sich ein klarer Trend: 47,6 Prozent aller Empfänger haben keinen deutschen Pass. Insgesamt beziehen rund 2,6 Millionen Ausländer Sozialleistungen, die Kosten liegen bei über 21 Milliarden Euro jährlich. Via epochtimes.de

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Schulstreiks gegen Wehrpflicht: „Hier lernt man zu töten und zu sterben“

In mehreren deutschen Städten formiert sich Widerstand gegen die Wehrpflicht. Schüler organisieren Streiks und richten sich gegen Bundeswehrwerbung an Schulen sowie gegen eine zunehmende Aufrüstungspolitik.

Einer der Organisatoren bringt die Kritik auf den Punkt: Die Bundeswehr sei kein normaler Arbeitgeber – „hier lernt man zu töten und zu sterben (…)“. Viele Jugendliche hätten Angst vor Krieg und fühlten sich von politischen Entscheidungen übergangen.

Die Bewegung fordert unter anderem ein Ende der Wehrpflicht, keine Bundeswehr an Schulen und mehr Investitionen in Bildung und Soziales. Unterstützung kommt von Gewerkschaften und Initiativen – gleichzeitig berichten Teilnehmer von Druck und Maßnahmen durch Schulen. Via berliner-zeitung.de

+++ REALSATIRE +++

Wir sind alle heterodoxe Extremisten

Dem österreichischen Staatsschutz stört die Möglichkeit des Social Web, sich selbst Informationen zu beschaffen und Meinungen zu bilden. Da freies Denken und etwaige Kritik die Stabilität des fett gefressenen Privilegien Systems schwächt, erklärt er all diese Menschen zu „heterodoxen Extremisten“, kurz HEX.

Was sind die „Heterodoxen“ Dem österreichischen Staatsschutz nach sind es Abtreibungsgegner, Impfgegner, Corona-Kritiker, Kritiker der Klimahysterie, Befürworter eines konservativen Familienideals, Atomkraftbefürworter und vor allem Herausgeber und Nutzer von „Alternativen Medien“. (…)

Wir sind alle „heterodoxe Extremisten“. Warum? Weil wir uns zur traditionellen Familie bekennen. Damit sind 70 Prozent der Österreicher „heterodoxe Extremisten“. Weil sie alle leben in traditionellen Familien. Der Staatsschutz ist da einer großen Sache auf der Spur. Und dazu… pic.twitter.com/pegYHkmgHR

— Bernhard Heinzlmaier (@Erzbischof2023) May 15, 2026

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