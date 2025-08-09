Blüten der Bereicherung aus nah und fern – ein Rückblick

In unserem Wochenrückblick werden wieder einige unschöne „Vorfälle“ rund um die misslungene Migrationspolitik präsentiert.

Mord in Magdeburg: Syrer tötet Frau auf Flaniermeile

MAGDEBURG (Sachsen-Anhalt) – Cafés, Grillstuben, Biergärten – die Lübecker Straße pulsiert am Wochenende. Familien schlendern, Alt und Jung genießen die Sonne, alles wirkt friedlich. Doch an diesem Sonntag zerstört eine Gewalttat die Idylle.

Eine Frau (59) wird kurz nach 12 Uhr mittags von einem Messer-Angreifer durch die Straße gejagt. Zeugen vernehmen Schreie. Das Opfer rettet sich vermeintlich in den Eingang eines Bürohauses, in dem auch ein Fitness-Studio untergebracht ist. Doch der Täter folgt ihr in das Treppenhaus – sticht dort wiederholt auf sie ein. Weiterlesen auf bild.de

9-köpfige „Jugend-Gruppe“ schlägt 15-Jährigen brutal zusammen – Polizei nimmt fünf Personen fest

Die Polizei hat fünf Verdächtige festgenommen, die einen 15-Jährigen in Stuttgart zusammengeschlagen haben sollen. Das Opfer wurde schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Fünf Personen in Haft, insgesamt neun Tatverdächtige: Zwei 15-jährige Syrer, zwei 16-jährige Syrer und ein 17-jähriger Südsudanese befinden sich seit Ende August in Haft. Ihnen wird versuchter Totschlag vorgeworfen. Eine 16-jährige Deutsch-Irakerin sei ebenfalls festgenommen worden, kam aber wieder frei. Insgesamt seien neun Menschen tatverdächtig. Die Gruppe soll den 15-Jährigen, der sich auf dem Nachhauseweg befand, angesprochen und dann angegriffen haben. Sie brachten das Opfer zu Boden und traten und schlugen auf es ein. Erst als Zeugen aufmerksam wurden, ließen die Verdächtigen ab und flüchteten. Quelle: focus.de

SCHWEIZ: Basel – Schwerverletzt: Somalier sticht in S-Bahn mehrfach auf Schweizer ein

Horror für einen 31-Jährigen Schweizer in der S-Bahn zwischen Basel und Olten SO: Ein Somalier (21) verletzt ihn am Mittwochabend mit einem Messer schwer.

Am Mittwochabend kurz nach 20 Uhr hat in der S-Bahn auf der Strecke Basel-Olten vor dem Halt in Frenkendorf BL ein 21-jähriger Somalier, eine Stichwaffe gezückt und mehrfach auf einen Schweizer eingestochen. Als die S-Bahn fahrplanmäßig in Frenkendorf stoppte, flüchtete der Täter sowie ein Begleiter in unbekannter Richtung.

Der Angegriffene, ein 31-jähriger Schweizer, verließ die S-Bahn schwer verletzt in Liestal. Dort wurde er durch Drittpersonen bis zum Eintreffen des Sanitätsdienstes betreut. Anschließend wurde er in ein Spital eingeliefert. Der Täter sowie sein 18-jähriger Begleiter aus Äthiopien konnten im Zuge einer umgehend eingeleiteten Fahndung in der Nähe des Bahnhofes Frenkendorf angehalten werden. Quell: blick.ch

WIEN: …und so sehen neuerdings „österreichische Staatsbürger“ aus

Die Öffentlichkeitsfahndung der Wiener Polizei war erfolgreich. Drei von vier gesuchten Männern konnten nach Hinweisen aus der Bevölkerung identifiziert werden. Nach dem vierten Tatverdächtigen wird weiter gesucht.

Am 31.08.2025 veröffentlichte die Wiener Polizei über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wegen Verdachts der schweren Körperverletzung Bilder einer Videoüberwachung von vier unbekannten Tätern (wir berichteten). Aufgrund eingehender Hinweise aus der Bevölkerung wurden drei Tatverdächtige ausgeforscht.

Es handelt sich um österreichische Staatsbürger im Alter von 19 und 20 Jahren. Die Ermittlungen und die Öffentlichkeitsfahndung nach dem vierten Tatverdächtigen dauern an. Quelle: polizeiticker.at

WIEN – Messer-Attacke: 18-Jähriger verletzt

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es am Schwedenplatz (Innere Stadt) zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung. Laut ersten Erhebungen der Polizei war ein 18-jähriger Mann gemeinsam mit einem Freund unterwegs, als er von einem derzeit unbekannten Täter attackiert wurde.

Im Zuge der „Auseinandersetzung“ soll der Unbekannte den jungen Mann mit einem Messer verletzt haben. Der 18-Jährige wurde von der Wiener Berufsrettung in ein Krankenhaus gebracht. Laut Polizei besteht keine Lebensgefahr. Die Ermittlungen zum genauen Tatablauf sowie zur Identität des Täters sind derzeit im Gange. Quelle: oe24.at

Mordkommission ermittelt in Grevenbroich: Richter schickt Messer-Angreifer aus der Südstadt in U-Haft

GREVENBROICH -In der Nacht zu Samstag sind in der Grevenbroicher Südstadt drei „Männer“ mit einem Messer verletzt worden, einer durch Stiche in die Brust. Die Polizei riegelte den Tatort ab, nahm zwei Verdächtige fest. Ein 32-Jähriger wurde dem Haftrichter vorgeführt.

Einen Tag nach der Bluttat scheint es so, als wäre wieder Ruhe in der Grevenbroicher Südstadt eingekehrt. Das Polizei-Flatterband rund um eines der Hochhäuser ist weg, alle Spuren des Messerangriffs sind beseitigt. Dennoch ist das Verbrechen, das sich an dem Gebäude unweit der Kolpingstraße in der Nacht zu Samstag ereignete, das große Thema bei Anwohnern. Quelle: rp-online.de

21-Jähriger will Streit schlichten und wird lebensgefährlich verletzt Polizei fasst „Verdächtigen“ nach Messerangriff

Nach einer Messerattacke schwebte ein 21-jähriger Bottroper zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Nun wurde ein Tatverdächtiger festgenommen.

In Bottrop traf eine Streife auf das Opfer. Der Mann hatte eine schwere Stichverletzung erlitten. Ein Rettungswagen fuhr den 21 – Jährigen aus Bottrop in ein Krankenhaus. Zwischenzeitlich war der Gesundheitszustand des jungen Mannes lebensbedrohlich. Mittlerweile ist er stabil.

Die Polizei geht davon aus, dass der 21-Jährige einen Streit schlichten und wurde dann von einem „33-Jährigen aus Bottrop“ mit einem Messer angegriffen. Der „Bottroper“ flüchtete. Die Polizei konnte den „Tatverdächtigen“ ermitteln – und mittlerweile auch festnehmen. Der „Mann“ sitzt in Untersuchungshaft. Quelle: dorstenerzeitung.de/

Anm.: Um wen es sich bei dem „tatverdächtigen 33-Jährigen aus Bottrop“ handelt erfährt man freilich nicht.

