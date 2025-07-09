Frühsexualisierung: Die Pimmel-Puppen-Päderasten-Politik

+ Trump drängt europäische Staats- und Regierungschefs zu Sanktionen gegen China und Einstellung russischer Ölkäufe + Friedrich Merz entpuppt sich als Bettvorleger der SPD + Wegen angeblicher Hexerei: 20 afrikanische Migranten töten 70 andere auf Flüchtlingsboot + Österreich: Regierungsklausur: Der Kurs in den Untergang bleibt + Fast 75 Prozent der Erstklässler in Wiener Innenstadt-Bezirk nicht schulfähig + durch Impfstoffe hervorgerufenen Krankheiten

Trump drängt europäische Staats- und Regierungschefs zu Sanktionen gegen China und Einstellung russischer Ölkäufe

Trump schloss sich einer von Macron angeführten „Koalition der Willigen“ an und drängte die europäischen Staats- und Regierungschefs, China wegen angeblicher Finanzierung des russischen Krieges in der Ukraine durch Ölkäufe zu sanktionieren. Er forderte einen sofortigen Stopp der EU-Importe russischen Öls, die Moskau in einem Jahr 1,1 Milliarden Euro einbrachten, um die russische Kriegswirtschaft zu drosseln.

Der Gipfel konzentrierte sich auf die „Bekämpfung der russischen Aggression“ und verdeutlichte Europas Abhängigkeit von russischer Energie trotz westlicher Sanktionen. Trump betonte Chinas Rolle bei der Unterstützung der russischen Bemühungen und drängte auf wirtschaftlichen Druck, um Pekings Unterstützung zu unterbrechen. Europas fortgesetzter Kauf russischen Öls, der Moskau erhebliche Einnahmen beschert, widerspricht seiner erklärten Opposition gegen Russlands Vorgehen in der Ukraine. Via disclose.tv

+++

USA wollen Sicherheitsgelder für EU-Länder an der Grenze zu Russland kürzen

WASHINGTON (Reuters) – Die Vereinigten Staaten werden laut zwei mit der Angelegenheit vertrauten Quellen am Donnerstag einige Sicherheitshilfen für europäische Länder an der Grenze zu Russland auslaufen lassen.

Der Plan kommt zu einer Zeit, in der Präsident Donald Trump seine „America First“-Außenpolitik verfolgt, in deren Rahmen seine Regierung die Auslandshilfe gekürzt hat und die europäischen Länder dazu drängt, einen größeren Teil der Kosten für ihr eigenes Militär zu übernehmen. (…)

Der Krieg Russlands gegen die Ukraine hat in Europa die Besorgnis über regionale Instabilität und die Möglichkeit weiterer Aggressionen aus Moskau verstärkt.

Zu den wichtigsten Empfängern der Mittel gehören Estland, Lettland und Litauen. Der US-Kongress hat die Finanzierung des Hilfsplans, der unter das Verteidigungsministerium fällt, genehmigt, jedoch nur bis Ende September 2026 .Weiterlesen auf msn.com

+++

Frühsexualisierung: Die Pimmel-Puppen-Päderasten-Politik

Im staatlichen Auftrag halten zwei Pornopuppen namens »Lutz« (mit Penis und Hodensack) und »Linda« (mit Scheide) in deutschen Kindertagesstätten Einzug und zeigen den Kleinsten detailliert, wie frühkindlicher Geschlechtsverkehr funktioniert und möglichst zeitig vollzogen wird.

Die BRD-Gender-Freakshow nimmt immer bedrohlichere Ausmaße an. Im staatlichen Auftrag wird „Pornopuppe Lutz“ in Zukunft nicht nur Hardcore-Pornographie und Genderwahn in Kinderkrippen verbreiten, sondern Kleinstkindern auch detailliert zeigen, wie frühkindlicher Geschlechtsverkehr funktioniert und wie dieser möglichst früh vollzogen wird. Was wie die Verwirklichung einer pädogrünen Sexualphantasie klingt, stellt in Wirklichkeit staatlich verordnete, “kindgerechte Aufklärung” dar.

+++

Friedrich Merz entpuppt sich als Bettvorleger der SPD

Friedrich Merz ist ein Witz, den man ernst nehmen muss. Es fällt mir nicht leicht, diesen Satz auszusprechen. Aber der Kanzler widerspricht sich rascher, als die Luft aus einem Ballon entweicht. Schneller, als ein Usain Bolt ins Ziel gelangt. Und alles trägt Merz im Brustton der Überzeugung vor. Er verkauft Wankelmut als Entschiedenheit.

In der Person des Kanzlers verschärfen sich so zwei Gefährdungen der Demokratie: Merz sät Zweifel, dass Demokratie in der Lage ist, Probleme durch berechenbares Handeln zu lösen. Demokratie erscheint als Regierungsform für Opportunisten.

Zweitens führt sein Opportunismus dazu, dass er linke Politik durchwinkt. Mag die SPD noch so winzig geworden sein – sie sichert Merz den Chefsessel im Kabinett. Also macht Merz sich linke Dogmen zu eigen. Er redet wie ein sozialdemokratischer Ortsvereins-Vorsitzender. So schichtet Merz Verdruss auf Verdruss und betreut Deutschlands wirtschaftlichen Abstieg. Weiterlesen auf nius.de

+++

Wegen angeblicher Hexerei: 20 afrikanische Migranten töten 70 andere auf Flüchtlingsboot

Auf einem Boot, das sich zu den Kanarischen Inseln aufmachte, sollen 70 Migranten von Mitreisenden wegen Hexerei getötet worden sein. Etwa 20 bis 30 junge Männer sollen die Morde verübt haben, sie sollen dabei mit brutaler Gewalt vorgegangen sein.

+++

Regierungsklausur: Der Kurs in den Untergang bleibt

Die österreichische Regierung tagte in Klausur und die veröffentlichten Wortmeldungen zeichnen ein klares Bild. Arbeiter und Pensionisten sollen bluten, während der aufgeblähte Staatsapparat, NGOs, Medienförderungen, Klimaziele und Auslandshilfen weiter fröhlich Milliarden verschlingen.

Dieser drohende Wirtschaftskollaps ist hausgemacht – durch Lockdowns, Inflation, sabotierte Energieverträge und eine Asylpolitik, die Österreich überfordert. Solange die Regierung und das EU-Zentralkomitee unter Ursula von der Leyen am Ruder bleiben, geht der Weg in den Irrsinn weiter. Bezahlen wird der Bürger.

Der Beamtenapparat bläht sich weiter auf, Medien erhalten ihre Subventionen, die Klimamafia wird mit Steuergeldern angefüttert und jedes Regime weltweit, das nicht schnell genug auf den Baum klettert, wenn die EU pfeift, kriegt seinen Anteil. Das ist kein Sparen, das ist Umverteilung von unten nach oben, von den Produktiven zu den Parasiten. Weiterlesen auf report24.news

+++

Fast 75 Prozent der Erstklässler in Wiener Innenstadt-Bezirk nicht schulfähig

In Wien-Margareten wurde im Schuljahr 2024/25 ein erschreckender Wert für den Anteil der sogenannten „außerordentlichen Schüler“ an den Volksschulen verzeichnet. Knapp 75 Prozent der Erstklässler in diesem Bezirk gelten als nicht schulfähig.

Im Schuljahr 2024/25 liegt der Anteil der außerordentlichen Erstklässler – also jener Schüler, die nicht über ausreichende Deutschkenntnisse verfügen, um dem Regelunterricht folgen zu können – auf einem sehr hohen Niveau. Angeführt wird diese Statistik von dem fünften Bezirk, Wien-Margareten, wo der Anteil bei alarmierenden 73,8 Prozent liegt – weit über dem Wiener Durchschnitt von 44,6 Prozent. Auch andere Bezirke wie etwa Favoriten (63,1 Prozent) und Brigittenau (62,7 Prozent) weisen ebenfalls hohe Werte auf. Das zeigen neue Zahlen des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF). Weiterlesen auf exxpress.at

+++

Die vergessene Wissenschaft der durch Impfstoffe hervorgerufenen Krankheiten

Mit den Massenimpfungen ist ein Phänomen deutlichst ans Licht gekommen: Impfungen verursachen häufig just die Krankheit, gegen die sie schützen sollten. Bekannt und bewiesen ist dies längst nicht nur bei Covid, sondern auch bei Grippe, Polio oder HPV.

Die zunehmende Häufigkeit von Infektion und Erkrankung mit jeder weiteren Covid– oder Grippe-Impfung wurde mittlerweile in immer mehr Studien nachgewiesen. Als eine der Ursachen wurde die Bildung von IgG4 Antikörpern dingfest gemacht und zwar nicht nur bei Covid, sondern auch bei Grippe, da bei beiden wiederholt geimpft wird. Bei Grippe gibt es die Empfehlung zu jährlichen Impfung, bei Covid waren angeblich von vornherein zwei Spritzen nötig und dann die „Auffrischung“ – ein sicheres Rezept um das Immunsystem kaputt zu machen. Via tkp.at

+++

Risiko, durch einen Impfstoff zu sterben ist wesentlich höher, als an der Krankheit zu sterben

Nachfolgende Grafik verdeutlicht das Risiko an der Impfung zu sterben im Vergleich zum Risiko an der Krankheit zu sterben.

In jedem Fall übersteigt das Risiko, durch den Impfstoff zu sterben, das Risiko, durch die Krankheit zu sterben.



Im Falle von Masern liegt das Risiko an der Krankheit zu sterben bei 1 zu 40.000.000, an der Impfung zu sterben bei 1 zu 100.000.

Quelle: Impfen-Nein-Danke

