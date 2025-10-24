Soros- & Gates-Netzwerk fordert auf, sich impfen zu lassen!

Eine Koalition städtischer Gesundheitsbeamter mit Verbindungen zum Pharma-Investor George Soros fordert die Öffentlichkeit auf, sich „impfen zu lassen“.

In einem offenen Brief beschuldigte die Big Cities Health Coalition Bundesbeamte, durch „wiederholte falsche Behauptungen“ über Impfstoffe die Impfraten zu senken und einen Anstieg gefährlicher Infektionskrankheitsausbrüche zu verursachen.

Sie schrieben:

„Impfstoffe haben verheerende Krankheiten ausgerottet und Millionen von Leben gerettet. Sie halten Klassenzimmer sicher und Schulen offen. Sie ermöglichen es Kindern, Zeit mit Freunden zu verbringen und ihre Lieblingsaktivitäten zu genießen. Sie helfen Eltern und Betreuern, zu arbeiten und ihre Familien zu unterstützen.“

Der Brief geht auch auf jüngste Änderungen des vom Centers for Disease Control and Prevention (CDC) empfohlenen Impfplans für Kinder und Erwachsene ein, nennt jedoch weder den US-Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. noch Präsident Donald Trump namentlich.

Die Koalition, die 35 US-Städte und etwa ein Fünftel der US-Bevölkerung vertritt, „arbeitet seit mehr als zwei Jahrzehnten zusammen, um Ideen auszutauschen und Bedrohungen der öffentlichen Gesundheit anzugehen“, so CNN, das am Montag erstmals über den Brief berichtete.

Zu den teilnehmenden Städten gehören New York, Los Angeles, Chicago, Boston, Houston, Dallas, Cleveland, Milwaukee und Seattle.

Die Finanzunterlagen der Gruppe zeigen Unterstützung durch den Milliardär Soros

Soros hat auch stark in die Pharmaindustrie investiert, darunter in die COVID-19-Impfstoffhersteller Pfizer und AstraZeneca sowie in Gilead Sciences, das Remdesivir produziert – eine umstrittene antivirale Behandlung, die häufig COVID-19-Patienten verabreicht wurde.

Koalition versuchte, Finanzierungen von Soros- und Gates-verbundenen Gruppen zu löschen

Die Big Cities Health Coalition wurde 2002 gegründet, wie eine inzwischen gelöschte Webseite besagt. Die aktuelle Version der Website enthält kaum mehr als den jüngsten Brief der Gruppe.

Links zu den Jahresberichten 2023 und 2024 der Organisation sind nicht mehr aktiv, können jedoch im Internet Archive und anderswo gefunden werden. Die Berichte zeigen, dass Soros und andere große gesundheitsbezogene Organisationen, darunter Gruppen, die mit Bill Gates verbunden sind, die Koalition finanzieren.

Laut dem Jahresbericht 2023 wurde die Koalition von der Open Society Foundations, die von Soros gegründet wurde, finanziert. Weitere Geldgeber sind die Robert Wood Johnson Foundation, die W.K. Kellogg Foundation, der Gesundheitsdienstleister Kaiser Permanente und die CDC Foundation.

Im Jahr 2022 investierte der Soros Economic Development Fund, eine Erweiterung der Open Society Foundations, gemeinsam mit Gavi, der Vaccine Alliance, und MedAccess, einem mit der britischen Regierung verbundenen Pharmavermittler, 200 Millionen US-Dollar in die Entwicklung von COVID-19-Impfstoffen.

Die Gates Foundation ist ein Hauptfinanzierer von Gavi.

Die Robert Wood Johnson Foundation hat FactCheck.org finanziell unterstützt, das zuvor COVID-19-bezogene „Fehlinformationen“ für Facebook markierte.

Die CDC Foundation listet auf ihrer Spenderliste die Weltgesundheitsorganisation (WHO), die Gates Foundation und Impfstoffhersteller wie Pfizer, Merck und Johnson & Johnson auf.

Laut dem Internisten Dr. Clayton J. Baker zeigen die Jahresberichte der Koalition eindeutige Interessenkonflikte.

„Es ist aufschlussreich, sich die Finanzierung von Organisationen wie der Big Cities Health Coalition anzusehen“, sagte Baker.

Er merkte an, dass Kaiser Permanente während der Pandemie Patienten 50 US-Dollar zahlte, um sich gegen COVID-19 impfen zu lassen, und Mitarbeiter, die sich weigerten, entließ, später aber aufgrund von Personalmangel wieder einstellen wollte.

Laut dem Form 990 der Koalition für das Geschäftsjahr 2023 gab die Organisation 875.540 US-Dollar für „Kommunikation“ aus, darunter die Arbeit mit „Medien und Bundespolitikern über die Bedeutung der Unterstützung lokaler öffentlicher Gesundheit und gesundheitlicher Gerechtigkeit“.

Die Gruppe gab außerdem 433.703 US-Dollar für ihre „Urban Health Agenda“ und 147.397 US-Dollar für „Equity/Racial Justice“ aus.

Die Mitglieder der Koalition „treffen sich regelmäßig mit Mitarbeitern des Kongresses“ und „anderen Bundesbeamten“, heißt es in der Erklärung.

Der Beitragsplan der Organisation ist in der Einreichung als „eingeschränkt“ gekennzeichnet.

Koalition macht Ungeimpfte für „tödliche“ und „häufigere“ Ausbrüche verantwortlich

In ihrem Schreiben machte die Koalition „sinkende“ Impfraten für „tödliche Ausbrüche von Krankheiten wie Masern und Polio“ verantwortlich und behauptete, die Ausbrüche würden „häufiger“.

CNN berichtete, dass die Masern-Exposition an einer Schule in South Carolina die Behörden veranlasste, über 100 ungeimpfte Schüler zu isolieren – ein Beispiel dafür, „warum die Big Cities Health Coalition die Bedeutung von Impfungen betont“.

Der Forschungswissenschaftler und Autor James Lyons-Weiler, Ph.D., sagte, die Erwähnung von Masern und Polio sei ein „manipulativer rhetorischer Kniff“.

Er sagte:

„Ausbrüche dieser Krankheiten treten fast ausschließlich in stark geimpften Populationen auf, in denen die Immunität nachgelassen hat oder in denen Faktoren wie Hygiene und Migration fälschlicherweise als ‚Impfverweigerung‘ dargestellt werden.“

„Indem sie jeden Ausbruch als Beweis für Anti-Impf-Rhetorik darstellen, versucht die Koalition, moralische Überlegenheit zurückzugewinnen, ohne die zugrunde liegenden immunologischen und ökologischen Daten zu berücksichtigen.“

Die Koalition warnte auch vor einem möglichen Anstieg von COVID-19- und Grippeinfektionen in der „rasch nahenden“ Erkältungs- und Grippesaison.

Baker sagte jedoch, der Brief enthalte „absolut keine echten Beweise“ zur Untermauerung seiner Behauptungen:

„Die Erklärung der Koalition ist peinlich einfältig. Sie sagen: ‚Wir stehen vereint hinter einer einfachen Botschaft: Lass dich impfen.‘ Geimpft womit? Sie unterscheiden nicht zwischen notwendigen oder unnötigen, sicheren oder unsicheren, wirksamen oder unwirksamen Impfungen. Nur ‚lass dich impfen‘. Das ist, als würde man sagen: ‚Nimm Medikamente.‘ Das ist das absurde Rhetorik-Niveau, auf das Impf-Fanatiker derzeit reduziert sind.“

Emily Hilliard, Pressesprecherin des US-Gesundheitsministeriums (HHS), wies die Bedenken der Koalition zurück:

„Das HHS stellt die Arzt-Patient-Beziehung wieder her, damit Menschen informierte Entscheidungen über ihre Gesundheit gemeinsam mit ihren Ärzten treffen können“, sagte Hilliard gegenüber The Defender.

Brief beruht auf Daten, nicht auf „politischer Ideologie“, sagen Mitglieder der Koalition

Mitglieder der Koalition sagten gegenüber CNN, ihr Brief sei ein Versuch, das öffentliche Vertrauen in die Wissenschaft wiederherzustellen, nicht ein Versuch, gesundheitspolitische Empfehlungen zu politisieren.

„Wir müssen unsere Entscheidungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit auf Daten und nicht auf politische Ideologie stützen“, sagte Dr. Philip Huang, Direktor der Gesundheitsbehörde des Dallas County, gegenüber CNN.

„Wir müssen die Stimmen der Wissenschaft und Vernunft sein.“

Huang sagte, die derzeitige CDC-Leitung scheine „mehr von politischer Ideologie als von tatsächlichen Daten und Wissenschaft geleitet“ zu sein, was das Vertrauen untergrabe.

Lyons-Weiler widersprach den Behauptungen der Koalition und nannte den Brief „den Eröffnungsschuss in dem Versuch, die zentrale Kontrolle über die Impfpolitik wiederherzustellen“.

„Formulierungen wie ‚Sprich mit deinem Arzt‘ und ‚Ignoriere politischen Lärm‘ sollen unpolitisch klingen, während sie eine von oben gesteuerte Kommunikationsdisziplin wieder einführen,“ sagte er.

CDC-Änderungen an der Impfpolitik lösen in den USA Widerstand aus

Die Koalition sei „die neueste Gruppe, die sich öffentlich stark für Impfungen ausspricht, als direkte Reaktion auf Befürchtungen, dass die Bundesregierung den Zugang einschränkt und Zweifel sät“, berichtete CNN.

Anfang dieses Monats aktualisierte die CDC den Impfplan für Kinder, um eine individuelle Entscheidungsfindung bezüglich der COVID-19-Impfung für Kinder ab sechs Monaten zu empfehlen, nachdem das Advisory Committee on Immunization Practices (ACIP) einstimmig für die Annahme der Empfehlung gestimmt hatte.

Im vergangenen Monat stimmte das ACIP außerdem dafür, den MMRV-Impfstoff (Masern, Mumps, Röteln und Windpocken) auf Kinder ab 4 Jahren zu beschränken. Und im Juni stimmte das Komitee dafür, die Empfehlung für Grippeimpfstoffe mit Thimerosal – einem Konservierungsmittel, das mit neuroentwicklungsbedingten Störungen in Verbindung gebracht wird – zu beenden.

Als Reaktion darauf gründeten 15 demokratische Gouverneure letzte Woche die Governors Public Health Alliance, um ihre Gesundheitsmaßnahmen unabhängig von nationalen Gesundheitsbehörden zu koordinieren.

Zuvor hatten vier westliche Bundesstaaten die West Coast Health Alliance ins Leben gerufen, die beabsichtigt, eigene Impfempfehlungen herauszugeben.

Im August veröffentlichte die American Academy of Pediatrics (AAP) „evidenzbasierte“ Empfehlungen, die COVID-19-Impfungen für Säuglinge, Kleinkinder und Kinder in „Hochrisikogruppen“ fordern.

Im Juli verklagten die AAP und fünf andere medizinische Organisationen Kennedy wegen der neuen COVID-19-Impfleitlinien.