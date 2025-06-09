BERLIN – Entsorgtes Mahnmal: Bürger prangern Vertuschung und Doppelmoral an

Das Mahnmal in seiner ursprünglichen Form. | Foto: sreenshot deutschlandkurier

Von DAVID BERGER | Wie philosophia-perennis.com gestern berichtete wurde ein vom Deutschlandkurier errichtetes Mahnmal für die Opfer der Masseneinwanderung in Berlin nur wenige Stunden nach seiner Aufstellung von der Polizei abgeklebt und entfernt. Kerzen und Fotos der Opfer sollen in Müllbeutel gestopft worden sein.

Auch David Berger war vor Ort und hat – mit dem Deutschlandkurier-Reporter Johannes Schüller, der seit den frühen Morgenstunden von dem „Tatort“ berichtete, ein kurzes Interview geführt:

Mahnmal für die Opfer der Masseneinwanderung:

Bürger prangern Vertuschung und Doppelmoral an! Ein vom DeutschlandKURIER🇩🇪 errichtetes Mahnmal für die Opfer der Masseneinwanderung wurde in Berlin nur wenige Stunden nach seiner Aufstellung von der Polizei abgeklebt und entfernt.… pic.twitter.com/NA6GYORSDy — Deutschland Kurier (@Deu_Kurier) September 5, 2025

Details zu Mahnmal:

Wie der Deutschland Kurier, der Initiator des Gedenkens, beschreibt, besteht das Monument nicht zufällig aus insgesamt fünf sogenannten Mega-Betonblöcken, wie sie als Zufahrtssperren zur Absicherung von Straßen, Plätzen und Veranstaltungen gegen Terror und Attentate migrantischer Gewalttäter inzwischen zum Alltag in Deutschland gehören. Diese haben im Volksmund als „Merkel-Lego“ oder „Merkel-Poller“ traurige Bekanntheit erlangt.

Jeder der verwendeten Mega-Betonblöcke, die in den frühen Morgenstunden ein Spezialkran von einem Lkw abgeladen hatte, hat ein Gewicht von mehr als 1,5 Tonnen und misst 180 Zentimeter in der Länge sowie je 60 Zentimeter in der Breite und Tiefe. Das gesamte Mahnmal erreicht eine Höhe von 1,80 Metern und ein Gesamtgewicht von 7,75 Tonnen.

UNSER MITTELEUROPA erscheint ohne lästige und automatisierte Werbung innerhalb der Artikel, die teilweise das Lesen erschwert. Falls Sie das zu schätzen wissen, sind wir für eine Unterstützung unseres Projektes dankbar. Details zu Spenden (PayPal oder Banküberweisung) hier.