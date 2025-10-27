Blüten der Bereicherung aus nah und fern – ein Rückblick

In unserem periodischen Rückblick werden wieder einige unschöne „Vorfälle“ und Besonderheiten rund um die misslungene Migrationspolitik präsentiert.

Schwere Vergewaltigung: 20-Jährige über Stunden missbraucht – Partner niedergeschlagen

Furchtbarer Fall in Soest (NRW). Eine Frau wurde Opfer eines schweren Sexualdelikts in einem leerstehenden Haus. Der verdächtige Algerier ist polizeibekannt und steht „wegen diverser Berichte“ unter laufender Bewährung.

Die wohnungslose Frau und ihr Lebensgefährte hatten in der frei zugänglichen Ruine genächtigt, zu unbestimmter Zeit betrat der Verdächtige das Gebäude. Dann habe er die 20-Jährige dort „über einen längeren Zeitraum sexuell missbraucht“. Wie der Soester-Anzeiger berichtet, soll der Mann erst von ihr abgelassen haben, als er müde wurde und einschlief.

Der Lebensgefährte der Geschädigten hatte laut Polizei noch versucht, in das Geschehen einzugreifen, wurde dabei aber vom Tatverdächtigen niedergeschlagen – er verlor das Bewusstsein. „Nach mehreren Stunden gelang es der Frau und dem Zeugen, die Örtlichkeit zu verlassen und die Polizei zu verständigen“, heißt es im Bericht weiter. Ein 37-jähriger Algerier aus der zentralen Unterbringungseinrichtung (ZUE) Soest wurde noch am Tatort festgenommen. Der Verdächtige hat bei der Tat ein Messer mit sich geführt und habe es der Frau bei der Tat auch „gezeigt“, erfuhr der Soester-Anzeiger.

Rheinfelden: Afghane ersticht seinen Chef – linksgrünversiffte Badische Zeitung verschweigt die Täterherkunft

Mit Blumen und Kerzen gedachten Rheinfelder am Donnerstagabend des Betreibers des Restaurants „La Piazzetta“. Er war am Montag getötet worden.

Das Schicksal des Wirts des Restaurants „La Piazzetta“ am Kastanienpark bewegt die Rheinfelder. Am Donnerstagabend versammelten sich dort Trauernde, um des 50-Jährigen zu gedenken. Sie legten dort Blumen ab und stellten Kerzen auf.

Der Betreiber war am Montagmorgen tot in seiner Pizzeria aufgefunden worden. Am Dienstagabend nahm die Polizei einen ehemaligen Angestellten fest, der im Verdacht steht, den 50-Jährigen getötet zu haben. Der 28-Jährige kam in Untersuchungshaft. Quelle: badische-zeitung.de

Heinsberg: Fünf junge Männer sollen 17-Jährige vergewaltigt haben – neue Details bekannt

Mehrere junge Männer sollen eine Jugendliche in Heinsberg vergewaltigt haben. Die Aachener Staatsanwaltschaft ermittelt nach Angaben einer Sprecherin gegen fünf Verdächtige. Bei ihnen handele es sich um Erwachsene, Heranwachsende und Jugendliche im Alter zwischen 17 und 26 Jahren.

Fünf Syrer sollen eine Jugendliche in Heinsberg bei Aachen vergewaltigt haben. Unter den Verdächtigen sind auch Minderjährige. […] Wie „Bild“ und auch „Focus Online“ berichten, lief die Tat so ab: Ihr Ex-Freund soll die junge Frau am betreffenden Sonntag zu einem Treffen überredet und mit dem Auto abgeholt haben. Während der Fahrt seien drei weitere Männer zugestiegen. In einer Wohnung sollen diese drei Männer gemeinsam mit zwei weiteren Tatverdächtigen die Jugendliche sexuell missbraucht haben. Dabei sei die 17-Jährige mit einem Elektroschockgerät bedroht worden sein. In der Wohnung habe die Polizei den Taser sowie eine Pistole sichergestellt. Der Ex-Freund soll nicht an der Tat beteiligt gewesen sein. Quelle: www.welt.de

Ministerin gibt bekannt: Kriminelle Syrer-Familie hat Deutschland verlassen

Sie begingen Hunderte Straftaten + Staat zahlt Taschengeld und Flugtickets. Sie kamen nach Deutschland, um hier angeblich Schutz zu suchen – und wurden hochkriminell. Jetzt ist ein Großteil der Familie H., deren Mitglieder mehr als 150 Straftaten begangen haben, wieder in der syrischen Heimat.

Per „kontrollierter Ausreise“, Taschengeld vom deutschen Staat inklusive. Dies teilte das Justizministerium Baden-Württemberg am Montag mit.

STUTTGART – Am Samstag hob ein Linienflug vom Stuttgarter Flughafen in Richtung Türkei ab. Neben den üblichen Herbsturlaubern saßen in der Maschine auch mehrere Schwerkriminelle, die Baden-Württemberg jahrelang in Angst und Schrecken versetzt hatten. Schwere Körperverletzung, Diebstahl und versuchter Totschlag sind nur einige von hunderten Straftaten der Großfamilie H. Für den Neuanfang der Syrer gibt es Taschengeld. Weiterlesen auf bild.de

Anm.: Dass man solchen Typen noch mit Geld die Rückreise schmackhaft macht ist schwer zu fassen. Solche Figuren gehören so lange inhaftiert bis sie betteln ausreisen zu dürfen.

BAYERN: Sexueller Übergriff auf junge Frau in Röthenbach a.d. Pegnitz – Zeugen gesucht

Am Sonntagabend (12.10.2025) kam es in Röthenbach a.d. Pegnitz (Lkrs. Nürnberger Land) zu einem mutmaßlichen sexuellen Übergriff auf eine junge Frau.

Die Frau stieg am Nürnberger Hauptbahnhof in die S-Bahn (S2) ein und verließ diese an der Haltestelle Röthenbach-Steinberg. An der Einmündung zur Gartenstraße wäre sie von einem Unbekannten nach einer Zigarette gefragt worden. Die junge Frau wäre dann weiter gelaufen. In einem Waldstück, in etwa zwischen der Werner-von-Siemens-Allee und der Himmelgartenstraße hätte sie ein Unbekannter angegriffen und zu Boden gerissen. Der Täter hätte hier sexuelle Handlungen an der Frau vorgenommen und wäre dann geflüchtet. Der ca. 25 bis 30 Jahre alte, ca. 180 cm große, schlanke. Täter wird mit orientalischem Aussehen (persisch/arabisch) und deutsch mit Akzent sprechend beschrieben. Quelle: polizei.bayern.de

Türke sticht Iraker vor Moschee mehrfach Messer in Rücken

Polizeieinsatz: Nach einem Gewaltdelikt wurde ein schwer verletzter Jugendlicher von Notarzt und Rettungsdienst erstversorgt.

HATTINGEN – Ein Jugendlicher war stark blutend in die dortige Esso-Tankstelle gekommen und hatte um Hilfe gebeten. Die Mitarbeitenden der Tankstelle und ein zufällig anwesender Tankstellenkunde halfen sofort und wählten auch den Notruf. Der 15-jährige Iraker, wurde nach bisherigen Erkenntnissen von zwei Messerstichen in den Rücken getroffen und dabei schwer verletzt. „Er blutete auf zwei Seiten aus dem Rücken heraus, konnte nur schlecht atmen und ich sagte zu ihm, setzt dich erst mal auf den Boden und dann habe ich ihm sofort geholfen“, sagte ein Tankstellenkunde am Abend der Tat zu unserem Einsatzreporter vor Ort.

Gegen den messerstechenden Deutsch-Türken wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen durch einen Richter Haftbefehl erlassen. Die Ermittlungen dauern an. Quelle: ruhrkanal.news

WIEN: „Ich töte dich!“ und „Scheiß Österreicher“ – „Großfamilie“ terrorisiert Gemeindebau

Franklinstraße in Wien-Floridsdorf: Eine „Großfamilie“ sorgt mit Drohungen, Beschimpfungen und Einschüchterungen für Schrecken. Das berichten Bewohner.

„Früher hat man sich gegrüßt, heute herrscht hier Angst“, das sagt Brigitte R. bei unserem Lokalaugenschein im Gemeindebau in der Franklinstraße in Wien-Floridsdorf. Seit 55 Jahren wohnt Brigitte R. hier, doch so schlimm wie jetzt, sei es noch nie gewesen: „Heute herrscht hier Angst.“ Der Grund, so die 62-Jährige, sei eine Familie mit sechs Kindern, diese halte das ganze Haus in Atem. Weiterlesen auf heute.at

Festnahme: Afghanen-Duo versucht dreimal an einem Tag illegal nach Deutschland einzureisen

Die Bundespolizei konnte im Rahmen der wiedereingeführten Binnengrenzkontrollen die unerlaubte Einreise von insgesamt acht Personen verhindern.

Hierbei ragte ein Sachverhalt zweier afghanischer Angehöriger besonders heraus. Diese wurden in einer Regionalzugverbindung aus Frankreich festgestellt. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die Personen nach Frankreich zurückgewiesen. Lediglich 30 Minuten später reisten die Afghanen erneut per Zug ein und wurden nach entsprechender Belehrung um ein weiteres Mal zurückgewiesen. Als beide Männer gegen zum dritten Mal angetroffen wurden, war es um die Geduld der Polizisten als auch des Staatsanwaltes der Staatsanwaltschaft Saarbrücken geschehen. Dieser ordnete die vorläufige Festnahme zur Durchführung eines beschleunigten Verfahrens an. Über die Länge der Inhaftierung und der weiteren Maßnahmen zur Abschiebung der Afghanen wird nun das Gericht entscheiden. Bundespolizeiinspektion Saarbrücken via homburg1.de

Syrer erschlägt einer seiner drei Frauen!

Staat im Kulturkonflikt: Die Mehrfachehe eines Asylbewerbers mit zehn Kindern wird geduldet! Die linke Presse blendet das Verbrechen aus und spricht von einer „Aussetzung zwischen Eheleuten”.

