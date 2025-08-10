DER UNTERGANG EUROPAS hat begonnen Teil 1

Der I S L A M, Unterwerfung unter den Willen Allahs

Durch seine Reisen als Händler traf Mohammed (eigentlich „Abu El Kasim Ibn Abd Allah“- hat er in seinem eigenen Namen seinen Gott gefunden?) auf der arabischen Halbinsel Menschen anderer Religionen. Das waren vor allem verschiedene Christen und Juden. Diese beiden waren dort stark vertreten. Der Glaube an den einen Gott musste auf ihn eine Faszination ausgeübt haben. Jedenfalls begann er, nach seinen angeblichen Offenbarungen (Erzengel Gabriel verkündete ihm den Willen Allahs) in Mekka die „neue“ Botschaft zu verkünden. Mekka war zu dieser Zeit eine offene und tolerante Stadt. Vor Mohammed lebten Juden, Christen und Araber friedlich in Arabien zusammen. In Kaaba, dem polytheistischen Tempel der Mekkaner fanden viele Götter Platz. Es wird sogar von über 300 berichtet.[1] Verschiedene Bildnisse der verehrungswürdigen Gestalten waren hier versammelt. Wahrscheinlich nicht ohne Eigennutz, denn die Stadt war ein wichtiger Knotenpunkt auf den Handelswegen der Karawanen. So durften sich die Reisenden bei der Anbetung ihrer eigenen Gottheiten wohler fühlen. Für die gegenseitigen Geschäfte war das sicher vom Nutzen. Neben arabischen Göttern und Göttinnen hat man dort auch Bildnisse von Jesus und Maria verehrt.

Mohammed predigte das, was er von Juden und Christen erfahren hatte. Man muss nur den Koran lesen, um auf die bekannten Geschichten und Namen der Bibel zu stoßen, die schon viele Jahrhunderte zuvor niedergeschrieben worden waren. Sie wurden teilweise verändert, und man vermischte sie auch mit Elementen der polytheistischen Religionen der eigenen Umwelt.

Ignaz Goldziher sagte:

„Die wichtigsten Stadien in der Geschichte (des Islam) waren von der Assimilation von Fremdeinflüssen geprägt. (…) Sein Begründer, Muhammad, verkündete keine neuen Gedanken. Er bereicherte nicht die früheren Konzepte über die Beziehung des Menschen zur Transzendenz und der Unendlichkeit. (…) Die Botschaft des arabischen Propheten war eine eklektische Sammlung religiöser Vorstellungen und Vorschriften. Diese Vorstellungen wurden ihm aufgrund von Begegnungen mit jüdischen, christlichen und anderen Elementen suggeriert, die ihn tief berührt haben.“[2]

Nun ist der Koran nicht vom Himmel gefallen. Der Islam ist keine Erfindung Mohammeds. Es ist ganz einfach ein Mix aus verschiedenen polytheistischen, vor-islamischen Religionen der Araber, aus Judentum, Christentum und auch anderen Glaubensvorstellungen. Mohammed war beeindruckt vom strengen Monotheismus der Juden. Obwohl er den Höchsten Gott (unter anderen), Allah eben, kannte, begann er diesen jüdischen Monotheismus zu predigen. Wichtig war für ihn natürlich, dass die Juden ihre heilige Schrift hatten. So musste auch der neue Glaube Mohammeds durch göttliche Schrift beglaubigt werden. Auch der Schöpfungsbericht beruht zum großen Teil auf der Bibel.

Im Koran finden wir weiter Berichte über die Erschaffung Adams, Texte über Kain und Abel, Noah, Abraham, Joseph, Moses, David, Salomo und viele andere. Mohammed beansprucht aber die Abrahamstradition für sich.

Jaya Gopal schreibt in seinem Buch „Gabriels Einflüsterungen“:

„Die beiden Stämme, die Gott als die besten auserwählt hat, waren die Abkömmlinge von Ismael und Isaak. Gott bevorzugte die Kinder Ismaels (die Araber) vor den Kindern Isaaks (den Juden). Dann brachte Gott Mohammed vom auserwählten Stamm der Koreischiten (den direktesten Nachkommen Ismaels) hervor, und er erwählte seine Familie als die beste unter den koreischitischen Familien und machte Mohammed zum Besten aller Männer.“[3]

Auch Jesus und Maria kommen vor. Nur wurde nicht Jesus, sondern ein anderer Mann an seiner Stelle gekreuzigt (wie würde das denn aussehen, wenn ein Prophet Gottes getötet worden wäre). Auch Maria, die Jesus, den Propheten, geboren hat, wird erwähnt. Sure 19 trägt sogar die Überschrift „Maryam“ (Maria).

Ursprünge des Islam liegen auch im syrischen Christentum (monophysitische und nestorianische Predigten, Gebräuche), im Judentum, vor allem in außerkanonischen Quellen der Juden und Christen, in Persien, und er wurde auch beeinflusst von den Samaritanern. Diese hat Mohammed kennengelernt. Etwa von syrischen Mönchen stammt die Beschreibung des Jüngsten Gerichts, der Freuden des Paradieses, von andächtigen Übungen im Stehen und Knien, vom Auf-den-Boden-Werfen und dem Berühren des Bodens mit der Stirn den Boden, von stundenlangem nächtlichem Beten, die Vorstellung des Untergangs der Welt durch Katastrophen, Orkane, Erdbeben …

Das Verständnis von Jesus und Maria stammt aus den apokryphen Schriften. Ja, viele Berichte im Koran stammen aus der Bibel, außer Berichten über seine Frauen und seine Feldzüge.

Sure 87, „Der Höchste“, Vers 18.19: „Dies ist wahrlich in den früheren Blättern (enthalten), den Blättern Ibrāhīms und Mūsās.“

Abraham und Mose werden hier als Autoren zumindest mancher biblischen Schriften erwähnt. Wir wissen heute, dass das nicht stimmt. Viele der Regeln Mohammeds kommen aus dem alten Babylonien und Assyrien.

…

