Portulak: Die vergessene Superpflanze der Menschheit (Video)

Portulak zählt zu den ältesten Nahrungspflanzen der Welt und wächst oft direkt vor unserer Haustür. Seit über 4.000 Jahren wird Portulak als wertvolle Nahrungsquelle genutzt und galt einst als unverzichtbares Lebensmittel.

Die vergessene Superpflanze der Menschheit als tolle Omega-3 Quelle

Im Jahr 2022 veröffentlichten Forscher an der Yale Universität Erkenntnisse, die beschrieben, was wir für unmöglich hielten in der Fotosynthese. Sie hatten Portolack untersucht, weil er etwas Unmögliches tat. Er überlebte in extremer Dürre, während er schneller wuchs als fast jede andere Pflanze.

Portulak gedeiht selbst bei Dürre, Hitze und salzhaltigen Böden

Portulak überlebt mit einem Fünftel des Wassers, das Mais benötigt. Er wächst in Böden, die so salzig sind, dass die meisten Kulturpflanzen in wenigen Tagen sterben würden. Er produziert 200.000 Samen pro Pflanze. Jeder Samen kann im Boden bis zu 40 Jahre lebensfähig bleiben. Jeder Trieb, der den Boden berührt, wurzelt zu einer neuen Pflanze. Sie können ihn nicht mit Hitze töten. Sie können ihn nicht mit Dürre töten.

Jede andere Omega-3 Quelle ist ein kontrollierter Markt. Wilde Fischbestände kollabieren. Zuchtlachs erfordert massive Infrastruktur. Leinöl wird ranzig. Fischölkapseln kosten im Supermarkt 15 bis 20 € pro Flasche. Portulak wächst kostenlos in jeder Klimazone in der

Menschen leben. Er produziert mehr Omega-3 pro Hektar als jede kultivierte Pflanze und er braucht nichts außer Sonnenlicht und gelegentlichem Regen.

Die Pflanze, die revolutionieren könnte, wie die Menschheit gesunde Nahrung anbaut, wird als weltweit häufigstes Unkraut eingestuft.

In diesem Video entdecken Sie die erstaunliche Geschichte und Bedeutung von Portulak für viele Kulturen.

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